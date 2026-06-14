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Japan 2, Netherlands 2

The Associated Press

June 14, 2026, 6:04 PM

Japan 0 2 2
Netherlands 0 2 2

First Half_None.

Second Half_1, Netherlands, Van Dijk, (Gravenberch), 51st minute; 2, Japan, Nakamura, (Kubo), 57th; 3, Netherlands, Summerville, (Gravenberch), 64th; 4, Japan, Kamada, (Ogawa), 89th.

Goalies_Japan, Zion Suzuki, Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako; Netherlands, Bart Verbruggen, Mark Flekken, Robin Roefs.

Yellow Cards_Summerville, Netherlands, 61st; Depay, Netherlands, 83rd; van de Ven, Netherlands, 90th+1.

Referee_Ismail Elfath. Assistant Referees_Corey Parker, Kyle Atkins, Armando Villarreal. 4th Official_Katia García.

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