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IR Iran 0, Belgium 0

The Associated Press

June 21, 2026, 5:10 PM

IR Iran 0 0 0
Belgium 0 0 0

First Half_None.

Second Half_None.

Goalies_IR Iran, Alireza Beiranvand, Payam Niazmand, Hossein Hosseini; Belgium, Thibaut Courtois, Mike Penders, Senne Lammens.

Yellow Cards_Lukaku, Belgium, 3rd; Ezatolahi, IR Iran, 33rd.

Red Cards_Ngoy, Belgium, 67th.

Referee_Dario Herrera. Assistant Referees_Cristian Navarro, Gabriel Alfredo Chade, Hernan Mastrangelo. 4th Official_Yusuke Araki.

A_70,317.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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