IR Iran 0, Belgium 0

|IR Iran
|0
|0
|—
|0
|Belgium
|0
|0
|—
|0
First Half_None.
Second Half_None.
Goalies_IR Iran, Alireza Beiranvand, Payam Niazmand, Hossein Hosseini; Belgium, Thibaut Courtois, Mike Penders, Senne Lammens.
Yellow Cards_Lukaku, Belgium, 3rd; Ezatolahi, IR Iran, 33rd.
Red Cards_Ngoy, Belgium, 67th.
Referee_Dario Herrera. Assistant Referees_Cristian Navarro, Gabriel Alfredo Chade, Hernan Mastrangelo. 4th Official_Yusuke Araki.
A_70,317.
___
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.