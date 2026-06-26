x-first half winner All Times EDT Wednesday’s Games Hillsboro 4, Vancouver 2 Everett 6, Eugene 4 Spokane 11, Tri-City 9…

x-first half winner

All Times EDT

Wednesday’s Games

Hillsboro 4, Vancouver 2

Everett 6, Eugene 4

Spokane 11, Tri-City 9

Thursday’s Games

Everett 9, Eugene 5, 1st game

Everett 6, Eugene 5, 2nd game, susp. to June 26

Vancouver 7, Hillsboro 2, 7 innings

Tri-City 7, Spokane 4

Friday’s Games

Everett 6, Eugene 5, 7:05 p.m., 1st game, completion of susp. game

Everett at Eugene, 9:35 p.m., 2nd game

Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 10:05 p.m.

Thursday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 8:03 p.m.

Tri-City at Spokane, 10:05 p.m.

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