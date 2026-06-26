x-first half winner
All Times EDT
Wednesday’s Games
Hillsboro 4, Vancouver 2
Everett 6, Eugene 4
Spokane 11, Tri-City 9
Thursday’s Games
Everett 9, Eugene 5, 1st game
Everett 6, Eugene 5, 2nd game, susp. to June 26
Vancouver 7, Hillsboro 2, 7 innings
Tri-City 7, Spokane 4
Friday’s Games
Everett 6, Eugene 5, 7:05 p.m., 1st game, completion of susp. game
Everett at Eugene, 9:35 p.m., 2nd game
Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.
Tri-City at Spokane, 10:05 p.m.
Thursday’s Games
Vancouver at Hillsboro, 8:03 p.m.
Tri-City at Spokane, 10:05 p.m.
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