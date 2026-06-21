x-first half winner All Times EDT Friday’s Games Hillsboro 11, Everett 3 Tri-City 5, Eugene 4 Vancouver 12, Spokane 5…

x-first half winner

All Times EDT

Friday’s Games

Hillsboro 11, Everett 3

Tri-City 5, Eugene 4

Vancouver 12, Spokane 5

Saturday’s Games

Everett 5, Hillsboro 4

Tri-City 3, Eugene 2

Spokane 9, Vancouver 8, 10 innings

Sunday’s Games

Vancouver at Spokane, 4:05 p.m.

Hillsboro at Everett, 7:05 p.m.

Eugene at Tri-City, 10:05 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.

Everett at Eugene, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.