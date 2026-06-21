x-first half winner
All Times EDT
Friday’s Games
Hillsboro 11, Everett 3
Tri-City 5, Eugene 4
Vancouver 12, Spokane 5
Saturday’s Games
Everett 5, Hillsboro 4
Tri-City 3, Eugene 2
Spokane 9, Vancouver 8, 10 innings
Sunday’s Games
Vancouver at Spokane, 4:05 p.m.
Hillsboro at Everett, 7:05 p.m.
Eugene at Tri-City, 10:05 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.
Everett at Eugene, 9:35 p.m.
Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.
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