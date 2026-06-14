x-first half winner All Times EDT Saturday’s Games Everett 10, Vancouver 6 Tri-City 6, Hillsboro 3 Spokane 11, Eugene 2…

x-first half winner

All Times EDT

Saturday’s Games

Everett 10, Vancouver 6

Tri-City 6, Hillsboro 3

Spokane 11, Eugene 2

Sunday’s Games

Everett 9, Vancouver 7

Hillsboro 7, Tri-City 3

Spokane 4, Eugene 2

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.

Hillsboro at Everett, 10:05 p.m.

Eugene at Tri-City, 10:05 p.m.

Wednesday’s Games

Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.

Hillsboro at Everett, 10:05 p.m.

Eugene at Tri-City, 10:05 p.m.

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