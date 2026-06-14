x-first half winner
All Times EDT
Saturday’s Games
Everett 10, Vancouver 6
Tri-City 6, Hillsboro 3
Spokane 11, Eugene 2
Sunday’s Games
Everett 9, Vancouver 7
Hillsboro 7, Tri-City 3
Spokane 4, Eugene 2
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.
Hillsboro at Everett, 10:05 p.m.
Eugene at Tri-City, 10:05 p.m.
Wednesday’s Games
Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.
Hillsboro at Everett, 10:05 p.m.
Eugene at Tri-City, 10:05 p.m.
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