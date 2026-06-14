x-first half winner All Times EDT Friday’s Games Everett 11, Vancouver 1 Tri-City 5, Hillsboro 2 Eugene 7, Spokane 6…

x-first half winner

All Times EDT

Friday’s Games

Everett 11, Vancouver 1

Tri-City 5, Hillsboro 2

Eugene 7, Spokane 6

Saturday’s Games

Everett 10, Vancouver 6

Tri-City 6, Hillsboro 3

Spokane 11, Eugene 2

Sunday’s Games

Everett at Vancouver, 4:05 p.m.

Tri-City at Hillsboro, 4:05 p.m.

Spokane at Eugene, 4:05 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.

Hillsboro at Everett, 10:05 p.m.

Eugene at Tri-City, 10:05 p.m.

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