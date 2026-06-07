All Times EDT Friday’s Games Vancouver 14, Tri-City 2 Spokane 12, Hillsboro 5 Everett 8, Eugene 5 Saturday’s Games Tri-City…

All Times EDT

Friday’s Games

Vancouver 14, Tri-City 2

Spokane 12, Hillsboro 5

Everett 8, Eugene 5

Saturday’s Games

Tri-City 8, Vancouver 3

Hillsboro 4, Spokane 2

Eugene 6, Everett 4, 10 innings

Sunday’s Games

Hillsboro at Spokane, 4:05 p.m.

Vancouver at Tri-City, 4:30 p.m.

Eugene at Everett, 7:05 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Tri-City at Hillsboro, 9:35 p.m.

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

Everett at Vancouver, 10:05 p.m.

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