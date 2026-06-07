All Times EDT
Friday’s Games
Vancouver 14, Tri-City 2
Spokane 12, Hillsboro 5
Everett 8, Eugene 5
Saturday’s Games
Tri-City 8, Vancouver 3
Hillsboro 4, Spokane 2
Eugene 6, Everett 4, 10 innings
Sunday’s Games
Hillsboro at Spokane, 4:05 p.m.
Vancouver at Tri-City, 4:30 p.m.
Eugene at Everett, 7:05 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Tri-City at Hillsboro, 9:35 p.m.
Spokane at Eugene, 9:35 p.m.
Everett at Vancouver, 10:05 p.m.
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