All Times EDT
Thursday’s Games
Tri-City 4, Vancouver 3
Spokane 2, Hillsboro 1
Everett 12, Eugene 2
Friday’s Games
Vancouver 14, Tri-City 2
Spokane 12, Hillsboro 5
Everett 8, Eugene 5
Saturday’s Games
Vancouver at Tri-City, 9:30 p.m.
Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.
Eugene at Everett, 10:05 p.m.
Sunday’s Games
Hillsboro at Spokane, 4:05 p.m.
Vancouver at Tri-City, 4:30 p.m.
Eugene at Everett, 7:05 p.m.
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