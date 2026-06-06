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High-A Northwest League Glance

The Associated Press

June 6, 2026, 12:37 AM

All Times EDT

Thursday’s Games

Tri-City 4, Vancouver 3

Spokane 2, Hillsboro 1

Everett 12, Eugene 2

Friday’s Games

Vancouver 14, Tri-City 2

Spokane 12, Hillsboro 5

Everett 8, Eugene 5

Saturday’s Games

Vancouver at Tri-City, 9:30 p.m.

Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.

Eugene at Everett, 10:05 p.m.

Sunday’s Games

Hillsboro at Spokane, 4:05 p.m.

Vancouver at Tri-City, 4:30 p.m.

Eugene at Everett, 7:05 p.m.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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