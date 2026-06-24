Ghana 0, England 0

|Ghana
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|England
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First Half_None.
Second Half_None.
Goalies_Ghana, Benjamin Asare, Lawrence Ati Zigi, Joseph Anang; England, Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford.
Yellow Cards_Rice, England, 41st; Williams, Ghana, 60th.
Referee_Hector Said Martinez Sorto. Assistant Referees_Walter Enrique Lopez Ramos, Christian Jesus Ramirez Soto, Armando Villarreal. 4th Official_Ning Ma.
A_63,983.
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