England 2, Panama 0

|England
|0
|2
|—
|2
|Panama
|0
|0
|—
|0
First Half_None.
Second Half_1, England, Bellingham, (Saka), 62nd minute; 2, England, Kane, (Bellingham), 67th.
Goalies_England, Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford; Panama, Orlando Mosquera, Luis Mejia, Cesar Samudio.
Yellow Cards_Fajardo, Panama, 53rd; Quansah, England, 60th; Andrade, Panama, 84th.
Referee_Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim. Assistant Referees_Taleb Salem Al Marri, Saoud Ahmed Almaqaleh, Juan Lara. 4th Official_Sandro Scharer.
A_80,663.
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