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England 2, Panama 0

The Associated Press

June 27, 2026, 7:03 PM

England 0 2 2
Panama 0 0 0

First Half_None.

Second Half_1, England, Bellingham, (Saka), 62nd minute; 2, England, Kane, (Bellingham), 67th.

Goalies_England, Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford; Panama, Orlando Mosquera, Luis Mejia, Cesar Samudio.

Yellow Cards_Fajardo, Panama, 53rd; Quansah, England, 60th; Andrade, Panama, 84th.

Referee_Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim. Assistant Referees_Taleb Salem Al Marri, Saoud Ahmed Almaqaleh, Juan Lara. 4th Official_Sandro Scharer.

A_80,663.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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