DS Automobiles 83° Open d’Italia Scores

Sunday
At Circolo Golf Torino
Fiano, Italy
Purse: $3 million
Yardage: 7,214; Par: 71
Final Round
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (585), $448,169
|66-65-65-64—260
|Matt Wallace, England (389), $289,992
|69-62-67-67—265
|Joaquin Niemann, Chile (0), $166,086
|64-63-71-68—266
|Joakim Lagergren, Sweden (175), $131,814
|66-67-71-63—267
|Angel Ayora Fanegas, Spain (148), $111,779
|66-63-71-68—268
|Oliver Lindell, Finland (98), $74,080
|66-71-67-65—269
|Richie Ramsay, Scotland (98), $74,080
|69-65-68-67—269
|Daniel Rodrigues, Portugal (98), $74,080
|68-68-68-65—269
|Jeff Winther, Denmark (98), $74,080
|70-69-63-67—269
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany (70), $52,726
|69-67-64-70—270
|Albin Bergstrom, Sweden (53), $40,269
|67-68-70-66—271
|Todd Clements, England (53), $40,269
|68-66-69-68—271
|Dylan Frittelli, South Africa (53), $40,269
|68-69-64-70—271
|Kota Kaneko, Japan (53), $40,269
|68-69-66-68—271
|Frederic Lacroix, France (53), $40,269
|70-63-73-65—271
|Romain Langasque, France (53), $40,269
|69-63-73-66—271
|Eddie Pepperell, England (53), $40,269
|71-65-67-68—271
|Matteo Cristoni, Italy (0), $40,269
|68-71-67-65—271
|Jorge Campillo, Spain (40), $30,317
|66-67-71-68—272
|Ewen Ferguson, Scotland (40), $30,317
|68-70-68-66—272
|Angel Hidalgo, Spain (40), $30,317
|66-67-70-69—272
|Calum Hill, Scotland (40), $30,317
|69-70-65-68—272
|Kazuma Kobori, New Zealand (40), $30,317
|65-69-70-68—272
|Stefano Mazzoli, Italy (40), $30,317
|69-69-69-65—272
|Nacho Elvira, Spain (32), $23,858
|65-70-68-70—273
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (32), $23,858
|69-70-69-65—273
|Oihan Guillamoundeguy, France (32), $23,858
|68-69-68-68—273
|Ryggs Johnston, United States (32), $23,858
|69-65-69-70—273
|Jeong-Weon Ko, France (32), $23,858
|66-68-71-68—273
|Tom McKibbin, Northern Ireland (32), $23,858
|68-67-68-70—273
|Maximilian Steinlechner, Austria (32), $23,858
|69-69-68-67—273
|Andy Sullivan, England (32), $23,858
|69-66-72-66—273
|Daniel Van Tonder, South Africa (32), $23,858
|69-67-68-69—273
|Lorenzo Scalise, Italy (0), $23,858
|68-68-69-68—273
|Jack Buchanan, Australia (25), $18,243
|69-70-68-67—274
|Sean Crocker, United States (25), $18,243
|69-67-68-70—274
|Wenyi Ding, China (25), $18,243
|69-67-72-66—274
|Guido Migliozzi, Italy (25), $18,243
|65-69-69-71—274
|Felix Mory, France (25), $18,243
|69-69-70-66—274
|Filippo Ponzano, Italy
|69-69-66-70—274
|Dan Bradbury, England (22), $15,818
|68-67-72-68—275
|Jacob Skov Olesen, Denmark (22), $15,818
|67-71-68-69—275
|Rocco Repetto Taylor, Spain (22), $15,818
|65-72-69-69—275
|Elvis Smylie, Australia (22), $15,818
|69-69-71-66—275
|Niklas Norgaard Moller, Denmark (19), $13,972
|68-70-69-69—276
|Patrick Reed, United States (19), $13,972
|70-67-72-67—276
|Euan Walker, Scotland (19), $13,972
|68-71-69-68—276
|Davis Bryant, United States (16), $11,336
|69-70-69-69—277
|Marcus Kinhult, Sweden (16), $11,336
|68-68-69-72—277
|David Law, Scotland (16), $11,336
|70-67-69-71—277
|Edoardo Molinari, Italy (16), $11,336
|63-70-73-71—277
|David Puig, Spain (16), $11,336
|68-70-71-68—277
|JC Ritchie, South Africa (16), $11,336
|70-68-70-69—277
|Andrea Romano, Italy (0), $11,336
|68-69-73-67—277
|Martin Couvra, France (11), $8,700
|71-64-68-75—278
|Jens Dantorp, Sweden (11), $8,700
|70-69-71-68—278
|Manuel Elvira, Spain (11), $8,700
|72-65-69-72—278
|Pablo Larrazabal, Spain (11), $8,700
|66-72-67-73—278
|Tom Vaillant, France (11), $8,700
|65-66-74-73—278
|Cameron Adam, Scotland (9), $7,250
|71-68-68-72—279
|Niklas Lemke, Sweden (9), $7,250
|67-70-67-75—279
|David Micheluzzi, Australia (9), $7,250
|70-69-71-69—279
|David Ravetto, France (9), $7,250
|70-69-68-72—279
|Antoine Rozner, France (9), $7,250
|69-70-72-68—279
|Daniel Young, Scotland (9), $7,250
|73-64-70-72—279
|Marcus Armitage, England (8), $6,036
|68-69-69-74—280
|Darius Van Driel, Netherlands (8), $6,036
|69-68-69-74—280
|Ashun Wu, China (8), $6,036
|67-71-71-71—280
|Ross Fisher, England (7), $5,536
|68-71-72-70—281
|Scott Jamieson, Scotland (6), $4,547
|71-68-72-71—282
|Jacques Kruyswijk, South Africa (6), $4,547
|69-70-72-71—282
|James Morrison, England (6), $4,547
|70-69-72-71—282
|Ockie Strydom, South Africa (6), $4,547
|70-69-74-69—282
|Thriston Lawrence, South Africa (5), $3,947
|73-63-73-74—283
|Yurav Premlall, South Africa (5), $3,947
|71-68-73-71—283
|Branden Grace, South Africa (0), $3,942
|72-65-74-WD
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