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DS Automobiles 83° Open d’Italia Scores

The Associated Press

June 28, 2026, 11:01 AM

Sunday

At Circolo Golf Torino

Fiano, Italy

Purse: $3 million

Yardage: 7,214; Par: 71

Final Round

Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (585), $448,169 66-65-65-64—260
Matt Wallace, England (389), $289,992 69-62-67-67—265
Joaquin Niemann, Chile (0), $166,086 64-63-71-68—266
Joakim Lagergren, Sweden (175), $131,814 66-67-71-63—267
Angel Ayora Fanegas, Spain (148), $111,779 66-63-71-68—268
Oliver Lindell, Finland (98), $74,080 66-71-67-65—269
Richie Ramsay, Scotland (98), $74,080 69-65-68-67—269
Daniel Rodrigues, Portugal (98), $74,080 68-68-68-65—269
Jeff Winther, Denmark (98), $74,080 70-69-63-67—269
Nicolai Von Dellingshausen, Germany (70), $52,726 69-67-64-70—270
Albin Bergstrom, Sweden (53), $40,269 67-68-70-66—271
Todd Clements, England (53), $40,269 68-66-69-68—271
Dylan Frittelli, South Africa (53), $40,269 68-69-64-70—271
Kota Kaneko, Japan (53), $40,269 68-69-66-68—271
Frederic Lacroix, France (53), $40,269 70-63-73-65—271
Romain Langasque, France (53), $40,269 69-63-73-66—271
Eddie Pepperell, England (53), $40,269 71-65-67-68—271
Matteo Cristoni, Italy (0), $40,269 68-71-67-65—271
Jorge Campillo, Spain (40), $30,317 66-67-71-68—272
Ewen Ferguson, Scotland (40), $30,317 68-70-68-66—272
Angel Hidalgo, Spain (40), $30,317 66-67-70-69—272
Calum Hill, Scotland (40), $30,317 69-70-65-68—272
Kazuma Kobori, New Zealand (40), $30,317 65-69-70-68—272
Stefano Mazzoli, Italy (40), $30,317 69-69-69-65—272
Nacho Elvira, Spain (32), $23,858 65-70-68-70—273
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (32), $23,858 69-70-69-65—273
Oihan Guillamoundeguy, France (32), $23,858 68-69-68-68—273
Ryggs Johnston, United States (32), $23,858 69-65-69-70—273
Jeong-Weon Ko, France (32), $23,858 66-68-71-68—273
Tom McKibbin, Northern Ireland (32), $23,858 68-67-68-70—273
Maximilian Steinlechner, Austria (32), $23,858 69-69-68-67—273
Andy Sullivan, England (32), $23,858 69-66-72-66—273
Daniel Van Tonder, South Africa (32), $23,858 69-67-68-69—273
Lorenzo Scalise, Italy (0), $23,858 68-68-69-68—273
Jack Buchanan, Australia (25), $18,243 69-70-68-67—274
Sean Crocker, United States (25), $18,243 69-67-68-70—274
Wenyi Ding, China (25), $18,243 69-67-72-66—274
Guido Migliozzi, Italy (25), $18,243 65-69-69-71—274
Felix Mory, France (25), $18,243 69-69-70-66—274
Filippo Ponzano, Italy 69-69-66-70—274
Dan Bradbury, England (22), $15,818 68-67-72-68—275
Jacob Skov Olesen, Denmark (22), $15,818 67-71-68-69—275
Rocco Repetto Taylor, Spain (22), $15,818 65-72-69-69—275
Elvis Smylie, Australia (22), $15,818 69-69-71-66—275
Niklas Norgaard Moller, Denmark (19), $13,972 68-70-69-69—276
Patrick Reed, United States (19), $13,972 70-67-72-67—276
Euan Walker, Scotland (19), $13,972 68-71-69-68—276
Davis Bryant, United States (16), $11,336 69-70-69-69—277
Marcus Kinhult, Sweden (16), $11,336 68-68-69-72—277
David Law, Scotland (16), $11,336 70-67-69-71—277
Edoardo Molinari, Italy (16), $11,336 63-70-73-71—277
David Puig, Spain (16), $11,336 68-70-71-68—277
JC Ritchie, South Africa (16), $11,336 70-68-70-69—277
Andrea Romano, Italy (0), $11,336 68-69-73-67—277
Martin Couvra, France (11), $8,700 71-64-68-75—278
Jens Dantorp, Sweden (11), $8,700 70-69-71-68—278
Manuel Elvira, Spain (11), $8,700 72-65-69-72—278
Pablo Larrazabal, Spain (11), $8,700 66-72-67-73—278
Tom Vaillant, France (11), $8,700 65-66-74-73—278
Cameron Adam, Scotland (9), $7,250 71-68-68-72—279
Niklas Lemke, Sweden (9), $7,250 67-70-67-75—279
David Micheluzzi, Australia (9), $7,250 70-69-71-69—279
David Ravetto, France (9), $7,250 70-69-68-72—279
Antoine Rozner, France (9), $7,250 69-70-72-68—279
Daniel Young, Scotland (9), $7,250 73-64-70-72—279
Marcus Armitage, England (8), $6,036 68-69-69-74—280
Darius Van Driel, Netherlands (8), $6,036 69-68-69-74—280
Ashun Wu, China (8), $6,036 67-71-71-71—280
Ross Fisher, England (7), $5,536 68-71-72-70—281
Scott Jamieson, Scotland (6), $4,547 71-68-72-71—282
Jacques Kruyswijk, South Africa (6), $4,547 69-70-72-71—282
James Morrison, England (6), $4,547 70-69-72-71—282
Ockie Strydom, South Africa (6), $4,547 70-69-74-69—282
Thriston Lawrence, South Africa (5), $3,947 73-63-73-74—283
Yurav Premlall, South Africa (5), $3,947 71-68-73-71—283
Branden Grace, South Africa (0), $3,942 72-65-74-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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