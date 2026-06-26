Live Radio
Home » Sports » DS Automobiles 83° Open…

DS Automobiles 83° Open d’Italia Scores

The Associated Press

June 26, 2026, 1:50 PM

Friday

At Circolo Golf Torino

Fiano, Italy

Purse: $3 million

Yardage: 7,214; Par: 71

Second Round

Joaquin Niemann, Chile 64-63—127
Angel Ayora Fanegas, Spain 66-63—129
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 66-65—131
Tom Vaillant, France 65-66—131
Matt Wallace, England 69-62—131
Romain Langasque, France 69-63—132
Jorge Campillo, Spain 66-67—133
Angel Hidalgo, Spain 66-67—133
Frederic Lacroix, France 70-63—133
Joakim Lagergren, Sweden 66-67—133
Edoardo Molinari, Italy 63-70—133
Todd Clements, England 68-66—134
Ryggs Johnston, United States 69-65—134
Jeong-Weon Ko, France 66-68—134
Kazuma Kobori, New Zealand 65-69—134
Guido Migliozzi, Italy 65-69—134
Richie Ramsay, Scotland 69-65—134
Albin Bergstrom, Sweden 67-68—135
Dan Bradbury, England 68-67—135
Martin Couvra, France 71-64—135
Nacho Elvira, Spain 65-70—135
Tom McKibbin, Northern Ireland 68-67—135
Andy Sullivan, England 69-66—135
Sean Crocker, United States 69-67—136
Wenyi Ding, China 69-67—136
Marcus Kinhult, Sweden 68-68—136
Thriston Lawrence, South Africa 73-63—136
Eddie Pepperell, England 71-65—136
Daniel Rodrigues, Portugal 68-68—136
Lorenzo Scalise, Italy 68-68—136
Daniel Van Tonder, South Africa 69-67—136
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 69-67—136
Marcus Armitage, England 68-69—137
Manuel Elvira, Spain 72-65—137
Dylan Frittelli, South Africa 68-69—137
Branden Grace, South Africa 72-65—137
Oihan Guillamoundeguy, France 68-69—137
Kota Kaneko, Japan 68-69—137
David Law, Scotland 70-67—137
Niklas Lemke, Sweden 67-70—137
Oliver Lindell, Finland 66-71—137
Patrick Reed, United States 70-67—137
Rocco Repetto Taylor, Spain 65-72—137
Andrea Romano, Italy 68-69—137
Darius Van Driel, Netherlands 69-68—137
Daniel Young, Scotland 73-64—137
Ewen Ferguson, Scotland 68-70—138
Pablo Larrazabal, Spain 66-72—138
Stefano Mazzoli, Italy 69-69—138
Felix Mory, France 69-69—138
Niklas Norgaard Moller, Denmark 68-70—138
Jacob Skov Olesen, Denmark 67-71—138
Filippo Ponzano, Italy 69-69—138
David Puig, Spain 68-70—138
JC Ritchie, South Africa 70-68—138
Elvis Smylie, Australia 69-69—138
Maximilian Steinlechner, Austria 69-69—138
Ashun Wu, China 67-71—138
Cameron Adam, Scotland 71-68—139
Davis Bryant, United States 69-70—139
Jack Buchanan, Australia 69-70—139
Matteo Cristoni, Italy 68-71—139
Jens Dantorp, Sweden 70-69—139
Ross Fisher, England 68-71—139
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 69-70—139
Calum Hill, Scotland 69-70—139
Scott Jamieson, Scotland 71-68—139
Jacques Kruyswijk, South Africa 69-70—139
David Micheluzzi, Australia 70-69—139
James Morrison, England 70-69—139
Yurav Premlall, South Africa 71-68—139
David Ravetto, France 70-69—139
Antoine Rozner, France 69-70—139
Ockie Strydom, South Africa 70-69—139
Euan Walker, Scotland 68-71—139
Jeff Winther, Denmark 70-69—139
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 70-70—140
Joe Dean, England 67-73—140
Daniel Hillier, New Zealand 68-72—140
Casey Jarvis, South Africa 68-72—140
Sadom Kaewkanjana, Thailand 68-72—140
Matteo Manassero, Italy 73-67—140
Richard Mansell, England 73-67—140
Jason Scrivener, Australia 70-70—140
Jack Senior, England 70-70—140
Brandon Stone, South Africa 71-69—140
Connor Syme, Scotland 73-67—140
Hugo Townsend, Sweden 71-69—140
Josele Ballester, Spain 71-70—141
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-72—141
Ugo Coussaud, France 71-70—141
Gregorio De Leo, Italy 71-70—141
Quentin Debove, France 70-71—141
Grant Forrest, Scotland 69-72—141
Ricardo Gouveia, Portugal 70-71—141
Michael Hollick, South Africa 70-71—141
Rikuya Hoshino, Japan 70-71—141
Joost Luiten, Netherlands 71-70—141
Brandon Robinson-Thompson, England 71-70—141
Adrien Saddier, France 72-69—141
Benjamin Schmidt, England 69-72—141
Freddy Schott, Germany 68-73—141
Aron Zemmer, Italy 70-71—141
Adri Arnaus, Spain 71-71—142
Sam Bairstow, England 71-71—142
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 70-72—142
Filippo Celli, Italy 68-74—142
Alejandro Del Rey, Spain 74-68—142
Thomas Detry, Belgium 71-71—142
Jordan Gumberg, United States 69-73—142
Francesco Laporta, Italy 72-70—142
Junghwan Lee, South Korea 70-72—142
Mikael Lindberg, Sweden 75-67—142
Dylan Naidoo, South Africa 73-69—142
Jacopo Vecchi Fossa, Italy 73-69—142
Matthew Baldwin, England 72-71—143
Marcus Helligkilde, Denmark 73-70—143
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 72-71—143
Anthony Quayle, Australia 68-75—143
Sebastian Soderberg, Sweden 67-76—143
Yanhan Zhou, China 72-71—143
Giovanni Binaghi, Italy 74-70—144
Clement Charmasson, France 75-69—144
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 71-73—144
Hunter Logan, United States 74-70—144
Jeff Overton, United States 73-71—144
Bernd Wiesberger, Austria 74-70—144
Joel Girrbach, Switzerland 74-71—145
Tobias Jonsson, Sweden 72-73—145
Francesco Molinari, Italy 72-73—145
Renato Paratore, Italy 73-72—145
Yuvraj Sandhu, India 71-74—145
Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 71-75—146
Ryan Peake, Australia 72-74—146
Johannes Veerman, United States 73-73—146
Quim Vidal, Spain 78-68—146
Danny Willett, England 75-71—146
Fred Biondi, Brazil 72-75—147
Jonathan Broomhead, South Africa 70-77—147
Luke Donald, England 72-75—147
Yuto Katsuragawa, Japan 73-74—147
Marcel Schneider, Germany 78-69—147
Marcel Siem, Germany 75-72—147
Mike Toorop, Netherlands 69-78—147
Michele Ferrero, Italy 70-78—148
Zander Lombard, South Africa 71-77—148
Alessandro Nodari, Italy 73-75—148
Ryan Palmer, United States 73-75—148
Will Porter, Scotland 73-75—148
Filippo Grossi, Italy 74-75—149
Charley Hoffman, United States 76-73—149
Julien Quesne, France 74-75—149
Connor McKinney, Australia 77-76—153
Joshua Berry, England 74-83—157
Andreas Halvorsen, Norway 71-WD
Daniel Gavins, England 80-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up