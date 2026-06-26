DS Automobiles 83° Open d’Italia Scores

Friday
At Circolo Golf Torino
Fiano, Italy
Purse: $3 million
Yardage: 7,214; Par: 71
Second Round
|Joaquin Niemann, Chile
|64-63—127
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|66-63—129
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|66-65—131
|Tom Vaillant, France
|65-66—131
|Matt Wallace, England
|69-62—131
|Romain Langasque, France
|69-63—132
|Jorge Campillo, Spain
|66-67—133
|Angel Hidalgo, Spain
|66-67—133
|Frederic Lacroix, France
|70-63—133
|Joakim Lagergren, Sweden
|66-67—133
|Edoardo Molinari, Italy
|63-70—133
|Todd Clements, England
|68-66—134
|Ryggs Johnston, United States
|69-65—134
|Jeong-Weon Ko, France
|66-68—134
|Kazuma Kobori, New Zealand
|65-69—134
|Guido Migliozzi, Italy
|65-69—134
|Richie Ramsay, Scotland
|69-65—134
|Albin Bergstrom, Sweden
|67-68—135
|Dan Bradbury, England
|68-67—135
|Martin Couvra, France
|71-64—135
|Nacho Elvira, Spain
|65-70—135
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|68-67—135
|Andy Sullivan, England
|69-66—135
|Sean Crocker, United States
|69-67—136
|Wenyi Ding, China
|69-67—136
|Marcus Kinhult, Sweden
|68-68—136
|Thriston Lawrence, South Africa
|73-63—136
|Eddie Pepperell, England
|71-65—136
|Daniel Rodrigues, Portugal
|68-68—136
|Lorenzo Scalise, Italy
|68-68—136
|Daniel Van Tonder, South Africa
|69-67—136
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|69-67—136
|Marcus Armitage, England
|68-69—137
|Manuel Elvira, Spain
|72-65—137
|Dylan Frittelli, South Africa
|68-69—137
|Branden Grace, South Africa
|72-65—137
|Oihan Guillamoundeguy, France
|68-69—137
|Kota Kaneko, Japan
|68-69—137
|David Law, Scotland
|70-67—137
|Niklas Lemke, Sweden
|67-70—137
|Oliver Lindell, Finland
|66-71—137
|Patrick Reed, United States
|70-67—137
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|65-72—137
|Andrea Romano, Italy
|68-69—137
|Darius Van Driel, Netherlands
|69-68—137
|Daniel Young, Scotland
|73-64—137
|Ewen Ferguson, Scotland
|68-70—138
|Pablo Larrazabal, Spain
|66-72—138
|Stefano Mazzoli, Italy
|69-69—138
|Felix Mory, France
|69-69—138
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|68-70—138
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|67-71—138
|Filippo Ponzano, Italy
|69-69—138
|David Puig, Spain
|68-70—138
|JC Ritchie, South Africa
|70-68—138
|Elvis Smylie, Australia
|69-69—138
|Maximilian Steinlechner, Austria
|69-69—138
|Ashun Wu, China
|67-71—138
|Cameron Adam, Scotland
|71-68—139
|Davis Bryant, United States
|69-70—139
|Jack Buchanan, Australia
|69-70—139
|Matteo Cristoni, Italy
|68-71—139
|Jens Dantorp, Sweden
|70-69—139
|Ross Fisher, England
|68-71—139
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|69-70—139
|Calum Hill, Scotland
|69-70—139
|Scott Jamieson, Scotland
|71-68—139
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|69-70—139
|David Micheluzzi, Australia
|70-69—139
|James Morrison, England
|70-69—139
|Yurav Premlall, South Africa
|71-68—139
|David Ravetto, France
|70-69—139
|Antoine Rozner, France
|69-70—139
|Ockie Strydom, South Africa
|70-69—139
|Euan Walker, Scotland
|68-71—139
|Jeff Winther, Denmark
|70-69—139
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|70-70—140
|Joe Dean, England
|67-73—140
|Daniel Hillier, New Zealand
|68-72—140
|Casey Jarvis, South Africa
|68-72—140
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|68-72—140
|Matteo Manassero, Italy
|73-67—140
|Richard Mansell, England
|73-67—140
|Jason Scrivener, Australia
|70-70—140
|Jack Senior, England
|70-70—140
|Brandon Stone, South Africa
|71-69—140
|Connor Syme, Scotland
|73-67—140
|Hugo Townsend, Sweden
|71-69—140
|Josele Ballester, Spain
|71-70—141
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|69-72—141
|Ugo Coussaud, France
|71-70—141
|Gregorio De Leo, Italy
|71-70—141
|Quentin Debove, France
|70-71—141
|Grant Forrest, Scotland
|69-72—141
|Ricardo Gouveia, Portugal
|70-71—141
|Michael Hollick, South Africa
|70-71—141
|Rikuya Hoshino, Japan
|70-71—141
|Joost Luiten, Netherlands
|71-70—141
|Brandon Robinson-Thompson, England
|71-70—141
|Adrien Saddier, France
|72-69—141
|Benjamin Schmidt, England
|69-72—141
|Freddy Schott, Germany
|68-73—141
|Aron Zemmer, Italy
|70-71—141
|Adri Arnaus, Spain
|71-71—142
|Sam Bairstow, England
|71-71—142
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|70-72—142
|Filippo Celli, Italy
|68-74—142
|Alejandro Del Rey, Spain
|74-68—142
|Thomas Detry, Belgium
|71-71—142
|Jordan Gumberg, United States
|69-73—142
|Francesco Laporta, Italy
|72-70—142
|Junghwan Lee, South Korea
|70-72—142
|Mikael Lindberg, Sweden
|75-67—142
|Dylan Naidoo, South Africa
|73-69—142
|Jacopo Vecchi Fossa, Italy
|73-69—142
|Matthew Baldwin, England
|72-71—143
|Marcus Helligkilde, Denmark
|73-70—143
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|72-71—143
|Anthony Quayle, Australia
|68-75—143
|Sebastian Soderberg, Sweden
|67-76—143
|Yanhan Zhou, China
|72-71—143
|Giovanni Binaghi, Italy
|74-70—144
|Clement Charmasson, France
|75-69—144
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|71-73—144
|Hunter Logan, United States
|74-70—144
|Jeff Overton, United States
|73-71—144
|Bernd Wiesberger, Austria
|74-70—144
|Joel Girrbach, Switzerland
|74-71—145
|Tobias Jonsson, Sweden
|72-73—145
|Francesco Molinari, Italy
|72-73—145
|Renato Paratore, Italy
|73-72—145
|Yuvraj Sandhu, India
|71-74—145
|Gonzalo Fernandez-Castano, Spain
|71-75—146
|Ryan Peake, Australia
|72-74—146
|Johannes Veerman, United States
|73-73—146
|Quim Vidal, Spain
|78-68—146
|Danny Willett, England
|75-71—146
|Fred Biondi, Brazil
|72-75—147
|Jonathan Broomhead, South Africa
|70-77—147
|Luke Donald, England
|72-75—147
|Yuto Katsuragawa, Japan
|73-74—147
|Marcel Schneider, Germany
|78-69—147
|Marcel Siem, Germany
|75-72—147
|Mike Toorop, Netherlands
|69-78—147
|Michele Ferrero, Italy
|70-78—148
|Zander Lombard, South Africa
|71-77—148
|Alessandro Nodari, Italy
|73-75—148
|Ryan Palmer, United States
|73-75—148
|Will Porter, Scotland
|73-75—148
|Filippo Grossi, Italy
|74-75—149
|Charley Hoffman, United States
|76-73—149
|Julien Quesne, France
|74-75—149
|Connor McKinney, Australia
|77-76—153
|Joshua Berry, England
|74-83—157
|Andreas Halvorsen, Norway
|71-WD
|Daniel Gavins, England
|80-WD
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