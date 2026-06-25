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DS Automobiles 83° Open d’Italia Par Scores

The Associated Press

June 25, 2026, 2:11 PM

Thursday

At Circolo Golf Torino

Fiano, Italy

Purse: $3 million

Yardage: 7,214; Par: 71

First Round

Edoardo Molinari, Italy 34-29—63 -8
Joaquin Niemann, Chile 31-33—64 -7
Nacho Elvira, Spain 34-31—65 -6
Kazuma Kobori, New Zealand 32-33—65 -6
Guido Migliozzi, Italy 31-34—65 -6
Rocco Repetto Taylor, Spain 32-33—65 -6
Tom Vaillant, France 33-32—65 -6
Angel Ayora Fanegas, Spain 32-34—66 -5
Jorge Campillo, Spain 31-35—66 -5
Angel Hidalgo, Spain 32-34—66 -5
Jeong-Weon Ko, France 33-33—66 -5
Joakim Lagergren, Sweden 31-35—66 -5
Pablo Larrazabal, Spain 35-31—66 -5
Oliver Lindell, Finland 33-33—66 -5
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 34-32—66 -5
Albin Bergstrom, Sweden 33-34—67 -4
Joe Dean, England 33-34—67 -4
Niklas Lemke, Sweden 34-33—67 -4
Jacob Skov Olesen, Denmark 33-34—67 -4
Sebastian Soderberg, Sweden 35-32—67 -4
Ashun Wu, China 32-35—67 -4
Marcus Armitage, England 34-34—68 -3
Dan Bradbury, England 35-33—68 -3
Filippo Celli, Italy 34-34—68 -3
Todd Clements, England 34-34—68 -3
Matteo Cristoni, Italy 34-34—68 -3
Ewen Ferguson, Scotland 34-34—68 -3
Ross Fisher, England 33-35—68 -3
Dylan Frittelli, South Africa 34-34—68 -3
Oihan Guillamoundeguy, France 36-32—68 -3
Daniel Hillier, New Zealand 35-33—68 -3
Casey Jarvis, South Africa 36-32—68 -3
Sadom Kaewkanjana, Thailand 35-33—68 -3
Kota Kaneko, Japan 35-33—68 -3
Marcus Kinhult, Sweden 35-33—68 -3
Tom McKibbin, Northern Ireland 34-34—68 -3
Niklas Norgaard Moller, Denmark 34-34—68 -3
David Puig, Spain 33-35—68 -3
Anthony Quayle, Australia 35-33—68 -3
Daniel Rodrigues, Portugal 35-33—68 -3
Andrea Romano, Italy 35-33—68 -3
Lorenzo Scalise, Italy 32-36—68 -3
Freddy Schott, Germany 35-33—68 -3
Euan Walker, Scotland 33-35—68 -3
Davis Bryant, United States 35-34—69 -2
Jack Buchanan, Australia 35-34—69 -2
Rafa Cabrera Bello, Spain 34-35—69 -2
Sean Crocker, United States 36-33—69 -2
Wenyi Ding, China 36-33—69 -2
Grant Forrest, Scotland 33-36—69 -2
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 34-35—69 -2
Jordan Gumberg, United States 34-35—69 -2
Calum Hill, Scotland 37-32—69 -2
Ryggs Johnston, United States 33-36—69 -2
Jacques Kruyswijk, South Africa 36-33—69 -2
Romain Langasque, France 33-36—69 -2
Stefano Mazzoli, Italy 35-34—69 -2
Felix Mory, France 36-33—69 -2
Filippo Ponzano, Italy 34-35—69 -2
Richie Ramsay, Scotland 32-37—69 -2
Antoine Rozner, France 34-35—69 -2
Benjamin Schmidt, England 35-34—69 -2
Elvis Smylie, Australia 33-36—69 -2
Maximilian Steinlechner, Austria 36-33—69 -2
Andy Sullivan, England 35-34—69 -2
Mike Toorop, Netherlands 35-34—69 -2
Darius Van Driel, Netherlands 34-35—69 -2
Daniel Van Tonder, South Africa 33-36—69 -2
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 34-35—69 -2
Matt Wallace, England 34-35—69 -2
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 33-37—70 -1
Jonathan Broomhead, South Africa 35-35—70 -1
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 37-33—70 -1
Jens Dantorp, Sweden 34-36—70 -1
Quentin Debove, France 36-34—70 -1
Michele Ferrero, Italy 34-36—70 -1
Ricardo Gouveia, Portugal 37-33—70 -1
Michael Hollick, South Africa 35-35—70 -1
Rikuya Hoshino, Japan 35-35—70 -1
Frederic Lacroix, France 35-35—70 -1
David Law, Scotland 37-33—70 -1
Junghwan Lee, South Korea 36-34—70 -1
David Micheluzzi, Australia 35-35—70 -1
James Morrison, England 36-34—70 -1
David Ravetto, France 35-35—70 -1
Patrick Reed, United States 33-37—70 -1
JC Ritchie, South Africa 35-35—70 -1
Jason Scrivener, Australia 35-35—70 -1
Jack Senior, England 33-37—70 -1
Ockie Strydom, South Africa 35-35—70 -1
Jeff Winther, Denmark 37-33—70 -1
Aron Zemmer, Italy 36-34—70 -1
Cameron Adam, Scotland 33-38—71 E
Adri Arnaus, Spain 33-38—71 E
Sam Bairstow, England 36-35—71 E
Josele Ballester, Spain 35-36—71 E
Ugo Coussaud, France 36-35—71 E
Martin Couvra, France 35-36—71 E
Gregorio De Leo, Italy 36-35—71 E
Thomas Detry, Belgium 37-34—71 E
Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 35-36—71 E
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 36-35—71 E
Andreas Halvorsen, Norway 35-36—71 E
Scott Jamieson, Scotland 34-37—71 E
Zander Lombard, South Africa 37-34—71 E
Joost Luiten, Netherlands 35-36—71 E
Eddie Pepperell, England 35-36—71 E
Yurav Premlall, South Africa 35-36—71 E
Brandon Robinson-Thompson, England 35-36—71 E
Yuvraj Sandhu, India 36-35—71 E
Brandon Stone, South Africa 36-35—71 E
Hugo Townsend, Sweden 36-35—71 E
Matthew Baldwin, England 35-37—72 +1
Fred Biondi, Brazil 36-36—72 +1
Luke Donald, England 34-38—72 +1
Manuel Elvira, Spain 36-36—72 +1
Branden Grace, South Africa 35-37—72 +1
Tobias Jonsson, Sweden 34-38—72 +1
Francesco Laporta, Italy 35-37—72 +1
Francesco Molinari, Italy 36-36—72 +1
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 35-37—72 +1
Ryan Peake, Australia 38-34—72 +1
Adrien Saddier, France 38-34—72 +1
Yanhan Zhou, China 37-35—72 +1
Marcus Helligkilde, Denmark 34-39—73 +2
Yuto Katsuragawa, Japan 38-35—73 +2
Thriston Lawrence, South Africa 36-37—73 +2
Matteo Manassero, Italy 36-37—73 +2
Richard Mansell, England 36-37—73 +2
Dylan Naidoo, South Africa 37-36—73 +2
Alessandro Nodari, Italy 36-37—73 +2
Jeff Overton, United States 35-38—73 +2
Ryan Palmer, United States 37-36—73 +2
Renato Paratore, Italy 38-35—73 +2
Will Porter, Scotland 37-36—73 +2
Connor Syme, Scotland 37-36—73 +2
Jacopo Vecchi Fossa, Italy 36-37—73 +2
Johannes Veerman, United States 37-36—73 +2
Daniel Young, Scotland 35-38—73 +2
Joshua Berry, England 37-37—74 +3
Giovanni Binaghi, Italy 37-37—74 +3
Alejandro Del Rey, Spain 36-38—74 +3
Joel Girrbach, Switzerland 36-38—74 +3
Filippo Grossi, Italy 35-39—74 +3
Hunter Logan, United States 39-35—74 +3
Julien Quesne, France 37-37—74 +3
Bernd Wiesberger, Austria 37-37—74 +3
Clement Charmasson, France 39-36—75 +4
Mikael Lindberg, Sweden 39-36—75 +4
Marcel Siem, Germany 37-38—75 +4
Danny Willett, England 39-36—75 +4
Charley Hoffman, United States 38-38—76 +5
Connor McKinney, Australia 40-37—77 +6
Marcel Schneider, Germany 39-39—78 +7
Quim Vidal, Spain 40-38—78 +7
Daniel Gavins, England 39-41—80 +9

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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