DS Automobiles 83° Open d’Italia Par Scores

Thursday
At Circolo Golf Torino
Fiano, Italy
Purse: $3 million
Yardage: 7,214; Par: 71
First Round
|Edoardo Molinari, Italy
|34-29—63
|-8
|Joaquin Niemann, Chile
|31-33—64
|-7
|Nacho Elvira, Spain
|34-31—65
|-6
|Kazuma Kobori, New Zealand
|32-33—65
|-6
|Guido Migliozzi, Italy
|31-34—65
|-6
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|32-33—65
|-6
|Tom Vaillant, France
|33-32—65
|-6
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|32-34—66
|-5
|Jorge Campillo, Spain
|31-35—66
|-5
|Angel Hidalgo, Spain
|32-34—66
|-5
|Jeong-Weon Ko, France
|33-33—66
|-5
|Joakim Lagergren, Sweden
|31-35—66
|-5
|Pablo Larrazabal, Spain
|35-31—66
|-5
|Oliver Lindell, Finland
|33-33—66
|-5
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|34-32—66
|-5
|Albin Bergstrom, Sweden
|33-34—67
|-4
|Joe Dean, England
|33-34—67
|-4
|Niklas Lemke, Sweden
|34-33—67
|-4
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|33-34—67
|-4
|Sebastian Soderberg, Sweden
|35-32—67
|-4
|Ashun Wu, China
|32-35—67
|-4
|Marcus Armitage, England
|34-34—68
|-3
|Dan Bradbury, England
|35-33—68
|-3
|Filippo Celli, Italy
|34-34—68
|-3
|Todd Clements, England
|34-34—68
|-3
|Matteo Cristoni, Italy
|34-34—68
|-3
|Ewen Ferguson, Scotland
|34-34—68
|-3
|Ross Fisher, England
|33-35—68
|-3
|Dylan Frittelli, South Africa
|34-34—68
|-3
|Oihan Guillamoundeguy, France
|36-32—68
|-3
|Daniel Hillier, New Zealand
|35-33—68
|-3
|Casey Jarvis, South Africa
|36-32—68
|-3
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|35-33—68
|-3
|Kota Kaneko, Japan
|35-33—68
|-3
|Marcus Kinhult, Sweden
|35-33—68
|-3
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|34-34—68
|-3
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|34-34—68
|-3
|David Puig, Spain
|33-35—68
|-3
|Anthony Quayle, Australia
|35-33—68
|-3
|Daniel Rodrigues, Portugal
|35-33—68
|-3
|Andrea Romano, Italy
|35-33—68
|-3
|Lorenzo Scalise, Italy
|32-36—68
|-3
|Freddy Schott, Germany
|35-33—68
|-3
|Euan Walker, Scotland
|33-35—68
|-3
|Davis Bryant, United States
|35-34—69
|-2
|Jack Buchanan, Australia
|35-34—69
|-2
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|34-35—69
|-2
|Sean Crocker, United States
|36-33—69
|-2
|Wenyi Ding, China
|36-33—69
|-2
|Grant Forrest, Scotland
|33-36—69
|-2
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|34-35—69
|-2
|Jordan Gumberg, United States
|34-35—69
|-2
|Calum Hill, Scotland
|37-32—69
|-2
|Ryggs Johnston, United States
|33-36—69
|-2
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|36-33—69
|-2
|Romain Langasque, France
|33-36—69
|-2
|Stefano Mazzoli, Italy
|35-34—69
|-2
|Felix Mory, France
|36-33—69
|-2
|Filippo Ponzano, Italy
|34-35—69
|-2
|Richie Ramsay, Scotland
|32-37—69
|-2
|Antoine Rozner, France
|34-35—69
|-2
|Benjamin Schmidt, England
|35-34—69
|-2
|Elvis Smylie, Australia
|33-36—69
|-2
|Maximilian Steinlechner, Austria
|36-33—69
|-2
|Andy Sullivan, England
|35-34—69
|-2
|Mike Toorop, Netherlands
|35-34—69
|-2
|Darius Van Driel, Netherlands
|34-35—69
|-2
|Daniel Van Tonder, South Africa
|33-36—69
|-2
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|34-35—69
|-2
|Matt Wallace, England
|34-35—69
|-2
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|33-37—70
|-1
|Jonathan Broomhead, South Africa
|35-35—70
|-1
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|37-33—70
|-1
|Jens Dantorp, Sweden
|34-36—70
|-1
|Quentin Debove, France
|36-34—70
|-1
|Michele Ferrero, Italy
|34-36—70
|-1
|Ricardo Gouveia, Portugal
|37-33—70
|-1
|Michael Hollick, South Africa
|35-35—70
|-1
|Rikuya Hoshino, Japan
|35-35—70
|-1
|Frederic Lacroix, France
|35-35—70
|-1
|David Law, Scotland
|37-33—70
|-1
|Junghwan Lee, South Korea
|36-34—70
|-1
|David Micheluzzi, Australia
|35-35—70
|-1
|James Morrison, England
|36-34—70
|-1
|David Ravetto, France
|35-35—70
|-1
|Patrick Reed, United States
|33-37—70
|-1
|JC Ritchie, South Africa
|35-35—70
|-1
|Jason Scrivener, Australia
|35-35—70
|-1
|Jack Senior, England
|33-37—70
|-1
|Ockie Strydom, South Africa
|35-35—70
|-1
|Jeff Winther, Denmark
|37-33—70
|-1
|Aron Zemmer, Italy
|36-34—70
|-1
|Cameron Adam, Scotland
|33-38—71
|E
|Adri Arnaus, Spain
|33-38—71
|E
|Sam Bairstow, England
|36-35—71
|E
|Josele Ballester, Spain
|35-36—71
|E
|Ugo Coussaud, France
|36-35—71
|E
|Martin Couvra, France
|35-36—71
|E
|Gregorio De Leo, Italy
|36-35—71
|E
|Thomas Detry, Belgium
|37-34—71
|E
|Gonzalo Fernandez-Castano, Spain
|35-36—71
|E
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|36-35—71
|E
|Andreas Halvorsen, Norway
|35-36—71
|E
|Scott Jamieson, Scotland
|34-37—71
|E
|Zander Lombard, South Africa
|37-34—71
|E
|Joost Luiten, Netherlands
|35-36—71
|E
|Eddie Pepperell, England
|35-36—71
|E
|Yurav Premlall, South Africa
|35-36—71
|E
|Brandon Robinson-Thompson, England
|35-36—71
|E
|Yuvraj Sandhu, India
|36-35—71
|E
|Brandon Stone, South Africa
|36-35—71
|E
|Hugo Townsend, Sweden
|36-35—71
|E
|Matthew Baldwin, England
|35-37—72
|+1
|Fred Biondi, Brazil
|36-36—72
|+1
|Luke Donald, England
|34-38—72
|+1
|Manuel Elvira, Spain
|36-36—72
|+1
|Branden Grace, South Africa
|35-37—72
|+1
|Tobias Jonsson, Sweden
|34-38—72
|+1
|Francesco Laporta, Italy
|35-37—72
|+1
|Francesco Molinari, Italy
|36-36—72
|+1
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|35-37—72
|+1
|Ryan Peake, Australia
|38-34—72
|+1
|Adrien Saddier, France
|38-34—72
|+1
|Yanhan Zhou, China
|37-35—72
|+1
|Marcus Helligkilde, Denmark
|34-39—73
|+2
|Yuto Katsuragawa, Japan
|38-35—73
|+2
|Thriston Lawrence, South Africa
|36-37—73
|+2
|Matteo Manassero, Italy
|36-37—73
|+2
|Richard Mansell, England
|36-37—73
|+2
|Dylan Naidoo, South Africa
|37-36—73
|+2
|Alessandro Nodari, Italy
|36-37—73
|+2
|Jeff Overton, United States
|35-38—73
|+2
|Ryan Palmer, United States
|37-36—73
|+2
|Renato Paratore, Italy
|38-35—73
|+2
|Will Porter, Scotland
|37-36—73
|+2
|Connor Syme, Scotland
|37-36—73
|+2
|Jacopo Vecchi Fossa, Italy
|36-37—73
|+2
|Johannes Veerman, United States
|37-36—73
|+2
|Daniel Young, Scotland
|35-38—73
|+2
|Joshua Berry, England
|37-37—74
|+3
|Giovanni Binaghi, Italy
|37-37—74
|+3
|Alejandro Del Rey, Spain
|36-38—74
|+3
|Joel Girrbach, Switzerland
|36-38—74
|+3
|Filippo Grossi, Italy
|35-39—74
|+3
|Hunter Logan, United States
|39-35—74
|+3
|Julien Quesne, France
|37-37—74
|+3
|Bernd Wiesberger, Austria
|37-37—74
|+3
|Clement Charmasson, France
|39-36—75
|+4
|Mikael Lindberg, Sweden
|39-36—75
|+4
|Marcel Siem, Germany
|37-38—75
|+4
|Danny Willett, England
|39-36—75
|+4
|Charley Hoffman, United States
|38-38—76
|+5
|Connor McKinney, Australia
|40-37—77
|+6
|Marcel Schneider, Germany
|39-39—78
|+7
|Quim Vidal, Spain
|40-38—78
|+7
|Daniel Gavins, England
|39-41—80
|+9
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