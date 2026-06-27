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DS Automobiles 83° Open d’Italia Par Scores

The Associated Press

June 27, 2026, 12:16 PM

Saturday

At Circolo Golf Torino

Fiano, Italy

Purse: $3 million

Yardage: 7,214; Par: 71

Third Round

Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 66-65-65—196 -17
Joaquin Niemann, Chile 64-63-71—198 -15
Matt Wallace, England 69-62-67—198 -15
Angel Ayora Fanegas, Spain 66-63-71—200 -13
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 69-67-64—200 -13
Dylan Frittelli, South Africa 68-69-64—201 -12
Richie Ramsay, Scotland 69-65-68—202 -11
Jeff Winther, Denmark 70-69-63—202 -11
Todd Clements, England 68-66-69—203 -10
Martin Couvra, France 71-64-68—203 -10
Nacho Elvira, Spain 65-70-68—203 -10
Angel Hidalgo, Spain 66-67-70—203 -10
Ryggs Johnston, United States 69-65-69—203 -10
Kota Kaneko, Japan 68-69-66—203 -10
Tom McKibbin, Northern Ireland 68-67-68—203 -10
Guido Migliozzi, Italy 65-69-69—203 -10
Eddie Pepperell, England 71-65-67—203 -10
Jorge Campillo, Spain 66-67-71—204 -9
Sean Crocker, United States 69-67-68—204 -9
Calum Hill, Scotland 69-70-65—204 -9
Kazuma Kobori, New Zealand 65-69-70—204 -9
Joakim Lagergren, Sweden 66-67-71—204 -9
Niklas Lemke, Sweden 67-70-67—204 -9
Oliver Lindell, Finland 66-71-67—204 -9
Filippo Ponzano, Italy 69-69-66—204 -9
Daniel Rodrigues, Portugal 68-68-68—204 -9
Daniel Van Tonder, South Africa 69-67-68—204 -9
Albin Bergstrom, Sweden 67-68-70—205 -8
Oihan Guillamoundeguy, France 68-69-68—205 -8
Marcus Kinhult, Sweden 68-68-69—205 -8
Jeong-Weon Ko, France 66-68-71—205 -8
Romain Langasque, France 69-63-73—205 -8
Pablo Larrazabal, Spain 66-72-67—205 -8
Lorenzo Scalise, Italy 68-68-69—205 -8
Tom Vaillant, France 65-66-74—205 -8
Marcus Armitage, England 68-69-69—206 -7
Matteo Cristoni, Italy 68-71-67—206 -7
Manuel Elvira, Spain 72-65-69—206 -7
Ewen Ferguson, Scotland 68-70-68—206 -7
Frederic Lacroix, France 70-63-73—206 -7
David Law, Scotland 70-67-69—206 -7
Edoardo Molinari, Italy 63-70-73—206 -7
Jacob Skov Olesen, Denmark 67-71-68—206 -7
Rocco Repetto Taylor, Spain 65-72-69—206 -7
Maximilian Steinlechner, Austria 69-69-68—206 -7
Darius Van Driel, Netherlands 69-68-69—206 -7
Cameron Adam, Scotland 71-68-68—207 -6
Dan Bradbury, England 68-67-72—207 -6
Jack Buchanan, Australia 69-70-68—207 -6
Stefano Mazzoli, Italy 69-69-69—207 -6
Niklas Norgaard Moller, Denmark 68-70-69—207 -6
David Ravetto, France 70-69-68—207 -6
Andy Sullivan, England 69-66-72—207 -6
Daniel Young, Scotland 73-64-70—207 -6
Davis Bryant, United States 69-70-69—208 -5
Wenyi Ding, China 69-67-72—208 -5
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 69-70-69—208 -5
Felix Mory, France 69-69-70—208 -5
JC Ritchie, South Africa 70-68-70—208 -5
Euan Walker, Scotland 68-71-69—208 -5
Thriston Lawrence, South Africa 73-63-73—209 -4
David Puig, Spain 68-70-71—209 -4
Patrick Reed, United States 70-67-72—209 -4
Elvis Smylie, Australia 69-69-71—209 -4
Ashun Wu, China 67-71-71—209 -4
Jens Dantorp, Sweden 70-69-71—210 -3
David Micheluzzi, Australia 70-69-71—210 -3
Andrea Romano, Italy 68-69-73—210 -3
Ross Fisher, England 68-71-72—211 -2
Branden Grace, South Africa 72-65-74—211 -2
Scott Jamieson, Scotland 71-68-72—211 -2
Jacques Kruyswijk, South Africa 69-70-72—211 -2
James Morrison, England 70-69-72—211 -2
Antoine Rozner, France 69-70-72—211 -2
Yurav Premlall, South Africa 71-68-73—212 -1
Ockie Strydom, South Africa 70-69-74—213 E

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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