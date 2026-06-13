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Dow Championship Scores

The Associated Press

June 13, 2026, 5:25 PM

Saturday

At Midland Country Club

Midland, Mich.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,301; Par: 70

Third Round

H.Kim/H.Choi 69-62-69—200
G.Kim/Y.Wilson 68-63-70—201
A.Lee/L.Vu 68-65-69—202
L.Grant/M.Stark 68-63-72—203
M.Katsu/H.Shibuno 68-67-68—203
A.Kim/I.Yoon 68-65-71—204
A.Furue/Y.Nishimura 68-61-76—205
A.Iwai/C.Iwai 68-63-74—205
A.Jutanugarn/M.Jutanugarn 72-63-70—205
C.Tejedo Mulet/C.Lopez-Chacarra Coto 70-67-68—205
H.Naveed/G.Kaur 67-67-71—205
S.Lee/J.Im 70-64-71—205
C.Borge/P.Mack 68-60-78—206
C.Boutier/N.Koerstz Madsen 75-62-69—206
C.Herbin/L.Walsh 70-67-69—206
D.Holmqvist/M.Sagstrom 70-64-72—206
J.Ewart Shadoff/A.Belac 71-64-71—206
N.Korda/O.Cowan 70-60-76—206
P.Delacour/M.Metraux 72-64-70—206
J.Inkster/A.Yin 69-68-70—207
L.Duncan/L.Maguire 68-69-70—207
N.An/S.Joo 70-65-72—207
R.Choi/J.Bae 71-63-73—207
M.Rhodes/J.Lopez Ramirez 71-64-73—208
N.Broch Estrup/G.Dryburgh 67-68-73—208
W.Hsu/A.Krauter 72-65-71—208
W.Zhang/Y.Zhang 73-61-74—208
Y.Liu/M.Liu 69-68-71—208
J.Ko/N.Hataoka 71-63-75—209
A.Doherty/M.Young 71-66-73—210
M.Kreiter/B.Do 73-64-73—210
N.Nadaud/H.Briem 70-67-74—211
B.Moresco/C.Melgrati 70-65-78—213
M.Zhang/C.Boyd 67-68-79—214

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