Dow Championship Scores

Saturday
At Midland Country Club
Midland, Mich.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,301; Par: 70
Third Round
|H.Kim/H.Choi
|69-62-69—200
|G.Kim/Y.Wilson
|68-63-70—201
|A.Lee/L.Vu
|68-65-69—202
|L.Grant/M.Stark
|68-63-72—203
|M.Katsu/H.Shibuno
|68-67-68—203
|A.Kim/I.Yoon
|68-65-71—204
|A.Furue/Y.Nishimura
|68-61-76—205
|A.Iwai/C.Iwai
|68-63-74—205
|A.Jutanugarn/M.Jutanugarn
|72-63-70—205
|C.Tejedo Mulet/C.Lopez-Chacarra Coto
|70-67-68—205
|H.Naveed/G.Kaur
|67-67-71—205
|S.Lee/J.Im
|70-64-71—205
|C.Borge/P.Mack
|68-60-78—206
|C.Boutier/N.Koerstz Madsen
|75-62-69—206
|C.Herbin/L.Walsh
|70-67-69—206
|D.Holmqvist/M.Sagstrom
|70-64-72—206
|J.Ewart Shadoff/A.Belac
|71-64-71—206
|N.Korda/O.Cowan
|70-60-76—206
|P.Delacour/M.Metraux
|72-64-70—206
|J.Inkster/A.Yin
|69-68-70—207
|L.Duncan/L.Maguire
|68-69-70—207
|N.An/S.Joo
|70-65-72—207
|R.Choi/J.Bae
|71-63-73—207
|M.Rhodes/J.Lopez Ramirez
|71-64-73—208
|N.Broch Estrup/G.Dryburgh
|67-68-73—208
|W.Hsu/A.Krauter
|72-65-71—208
|W.Zhang/Y.Zhang
|73-61-74—208
|Y.Liu/M.Liu
|69-68-71—208
|J.Ko/N.Hataoka
|71-63-75—209
|A.Doherty/M.Young
|71-66-73—210
|M.Kreiter/B.Do
|73-64-73—210
|N.Nadaud/H.Briem
|70-67-74—211
|B.Moresco/C.Melgrati
|70-65-78—213
|M.Zhang/C.Boyd
|67-68-79—214
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