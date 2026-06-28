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DICK’S Open Par Scores

The Associated Press

June 28, 2026, 6:16 PM

Sunday

At En-Joie GC

Endicott, N.Y.

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,994; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Padraig Harrington 65-67-66—198 -18
x-Dicky Pride 63-70-65—198 -18
Matt Gogel 69-65-65—199 -17
J.J. Henry 69-66-65—200 -16
Fredrik Jacobson 66-69-66—201 -15
Timothy O’Neal 71-65-65—201 -15
Bo Van Pelt 66-69-66—201 -15
Richard Green 67-67-68—202 -14
Michael Block 66-70-67—203 -13
Miguel Angel Jimenez 70-66-67—203 -13
Darren Clarke 65-73-66—204 -12
Mathew Goggin 70-65-69—204 -12
Thongchai Jaidee 66-67-71—204 -12
Greg Chalmers 67-71-67—205 -11
Tommy Gainey 65-70-70—205 -11
Paul Stankowski 70-65-70—205 -11
Boo Weekley 67-69-69—205 -11
Stephen Ames 67-69-70—206 -10
Retief Goosen 69-71-66—206 -10
Jason Caron 69-69-69—207 -9
Ricardo Gonzalez 69-71-67—207 -9
Bernhard Langer 69-71-67—207 -9
George McNeill 69-67-71—207 -9
Tim Petrovic 71-67-69—207 -9
Rory Sabbatini 70-66-71—207 -9
Charlie Wi 69-67-71—207 -9
John Daly 73-63-72—208 -8
Steve Stricker 69-71-68—208 -8
Tag Ridings 70-71-68—209 -7
Vaughn Taylor 70-70-69—209 -7
Michael Wright 72-71-66—209 -7
Steve Allan 68-72-70—210 -6
Ryan Armour 72-69-69—210 -6
Angel Cabrera 76-65-69—210 -6
Alex Cejka 71-67-72—210 -6
Heath Slocum 70-71-69—210 -6
Doug Barron 70-68-73—211 -5
Chad Campbell 71-73-67—211 -5
Ken Duke 73-72-66—211 -5
Chris DiMarco 68-70-74—212 -4
Brian Gay 67-73-72—212 -4
Mark Hensby 71-69-72—212 -4
Rod Pampling 73-74-65—212 -4
Brett Quigley 69-68-76—213 -3
David Duval 74-70-70—214 -2
Scott Hend 68-66-80—214 -2
Craig Hocknull 74-69-71—214 -2
Robert Karlsson 71-69-74—214 -2
Colin Montgomerie 72-71-71—214 -2
John Rollins 72-72-70—214 -2
David Toms 76-69-69—214 -2
Y.E. Yang 72-68-74—214 -2
Michael Allen 70-73-72—215 -1
Joe Durant 68-71-76—215 -1
Paul Goydos 72-71-73—216 E
Jay Haas 76-71-69—216 E
Scott McCarron 75-67-74—216 E
Kenny Perry 69-70-77—216 E
Notah Begay 71-73-73—217 +1
Shane Bertsch 72-72-73—217 +1
Kirk Triplett 71-72-74—217 +1
Jeff Maggert 73-74-72—219 +3
Ken Tanigawa 73-74-72—219 +3
Billy Andrade 73-72-75—220 +4
Olin Browne 76-70-75—221 +5
K.J. Choi 73-73-75—221 +5
Fred Funk 73-73-75—221 +5
Mark Wilson 77-72-72—221 +5
Rocco Mediate 74-71-77—222 +6
Tim Herron 72-73-78—223 +7
Duffy Waldorf 76-74-73—223 +7
Woody Austin 76-73-75—224 +8
Lee Janzen 70-75-79—224 +8
Corey Pavin 75-75-74—224 +8
Steve Pate 71-79-75—225 +9
John Senden 74-75-77—226 +10
David Bransdon 71-77-81—229 +13
Tom Pernice 74-75-80—229 +13

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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