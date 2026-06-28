DICK’S Open Par Scores

Sunday
At En-Joie GC
Endicott, N.Y.
Purse: $2.2 million
Yardage: 6,994; Par: 72
Final Round
(x-won on first playoff hole)
|x-Padraig Harrington
|65-67-66—198
|-18
|x-Dicky Pride
|63-70-65—198
|-18
|Matt Gogel
|69-65-65—199
|-17
|J.J. Henry
|69-66-65—200
|-16
|Fredrik Jacobson
|66-69-66—201
|-15
|Timothy O’Neal
|71-65-65—201
|-15
|Bo Van Pelt
|66-69-66—201
|-15
|Richard Green
|67-67-68—202
|-14
|Michael Block
|66-70-67—203
|-13
|Miguel Angel Jimenez
|70-66-67—203
|-13
|Darren Clarke
|65-73-66—204
|-12
|Mathew Goggin
|70-65-69—204
|-12
|Thongchai Jaidee
|66-67-71—204
|-12
|Greg Chalmers
|67-71-67—205
|-11
|Tommy Gainey
|65-70-70—205
|-11
|Paul Stankowski
|70-65-70—205
|-11
|Boo Weekley
|67-69-69—205
|-11
|Stephen Ames
|67-69-70—206
|-10
|Retief Goosen
|69-71-66—206
|-10
|Jason Caron
|69-69-69—207
|-9
|Ricardo Gonzalez
|69-71-67—207
|-9
|Bernhard Langer
|69-71-67—207
|-9
|George McNeill
|69-67-71—207
|-9
|Tim Petrovic
|71-67-69—207
|-9
|Rory Sabbatini
|70-66-71—207
|-9
|Charlie Wi
|69-67-71—207
|-9
|John Daly
|73-63-72—208
|-8
|Steve Stricker
|69-71-68—208
|-8
|Tag Ridings
|70-71-68—209
|-7
|Vaughn Taylor
|70-70-69—209
|-7
|Michael Wright
|72-71-66—209
|-7
|Steve Allan
|68-72-70—210
|-6
|Ryan Armour
|72-69-69—210
|-6
|Angel Cabrera
|76-65-69—210
|-6
|Alex Cejka
|71-67-72—210
|-6
|Heath Slocum
|70-71-69—210
|-6
|Doug Barron
|70-68-73—211
|-5
|Chad Campbell
|71-73-67—211
|-5
|Ken Duke
|73-72-66—211
|-5
|Chris DiMarco
|68-70-74—212
|-4
|Brian Gay
|67-73-72—212
|-4
|Mark Hensby
|71-69-72—212
|-4
|Rod Pampling
|73-74-65—212
|-4
|Brett Quigley
|69-68-76—213
|-3
|David Duval
|74-70-70—214
|-2
|Scott Hend
|68-66-80—214
|-2
|Craig Hocknull
|74-69-71—214
|-2
|Robert Karlsson
|71-69-74—214
|-2
|Colin Montgomerie
|72-71-71—214
|-2
|John Rollins
|72-72-70—214
|-2
|David Toms
|76-69-69—214
|-2
|Y.E. Yang
|72-68-74—214
|-2
|Michael Allen
|70-73-72—215
|-1
|Joe Durant
|68-71-76—215
|-1
|Paul Goydos
|72-71-73—216
|E
|Jay Haas
|76-71-69—216
|E
|Scott McCarron
|75-67-74—216
|E
|Kenny Perry
|69-70-77—216
|E
|Notah Begay
|71-73-73—217
|+1
|Shane Bertsch
|72-72-73—217
|+1
|Kirk Triplett
|71-72-74—217
|+1
|Jeff Maggert
|73-74-72—219
|+3
|Ken Tanigawa
|73-74-72—219
|+3
|Billy Andrade
|73-72-75—220
|+4
|Olin Browne
|76-70-75—221
|+5
|K.J. Choi
|73-73-75—221
|+5
|Fred Funk
|73-73-75—221
|+5
|Mark Wilson
|77-72-72—221
|+5
|Rocco Mediate
|74-71-77—222
|+6
|Tim Herron
|72-73-78—223
|+7
|Duffy Waldorf
|76-74-73—223
|+7
|Woody Austin
|76-73-75—224
|+8
|Lee Janzen
|70-75-79—224
|+8
|Corey Pavin
|75-75-74—224
|+8
|Steve Pate
|71-79-75—225
|+9
|John Senden
|74-75-77—226
|+10
|David Bransdon
|71-77-81—229
|+13
|Tom Pernice
|74-75-80—229
|+13
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