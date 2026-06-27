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DICK’S Open Par Scores

The Associated Press

June 27, 2026, 6:22 PM

Saturday

At En-Joie GC

Endicott, N.Y.

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,994; Par: 72

Second Round

Padraig Harrington 65-67—132 -12
Thongchai Jaidee 66-67—133 -11
Dicky Pride 63-70—133 -11
Matt Gogel 69-65—134 -10
Richard Green 67-67—134 -10
Scott Hend 68-66—134 -10
Tommy Gainey 65-70—135 -9
Mathew Goggin 70-65—135 -9
J.J. Henry 69-66—135 -9
Fredrik Jacobson 66-69—135 -9
Paul Stankowski 70-65—135 -9
Bo Van Pelt 66-69—135 -9
Stephen Ames 67-69—136 -8
Michael Block 66-70—136 -8
John Daly 73-63—136 -8
Miguel Angel Jimenez 70-66—136 -8
George McNeill 69-67—136 -8
Timothy O’Neal 71-65—136 -8
Rory Sabbatini 70-66—136 -8
Boo Weekley 67-69—136 -8
Charlie Wi 69-67—136 -8
Brett Quigley 69-68—137 -7
Doug Barron 70-68—138 -6
Jason Caron 69-69—138 -6
Alex Cejka 71-67—138 -6
Greg Chalmers 67-71—138 -6
Darren Clarke 65-73—138 -6
Chris DiMarco 68-70—138 -6
Tim Petrovic 71-67—138 -6
Joe Durant 68-71—139 -5
Kenny Perry 69-70—139 -5
Steve Allan 68-72—140 -4
Brian Gay 67-73—140 -4
Ricardo Gonzalez 69-71—140 -4
Retief Goosen 69-71—140 -4
Mark Hensby 71-69—140 -4
Robert Karlsson 71-69—140 -4
Bernhard Langer 69-71—140 -4
Steve Stricker 69-71—140 -4
Vaughn Taylor 70-70—140 -4
Y.E. Yang 72-68—140 -4
Ryan Armour 72-69—141 -3
Angel Cabrera 76-65—141 -3
Tag Ridings 70-71—141 -3
Heath Slocum 70-71—141 -3
Scott McCarron 75-67—142 -2
Michael Allen 70-73—143 -1
Paul Goydos 72-71—143 -1
Craig Hocknull 74-69—143 -1
Colin Montgomerie 72-71—143 -1
Kirk Triplett 71-72—143 -1
Michael Wright 72-71—143 -1
Notah Begay 71-73—144 E
Shane Bertsch 72-72—144 E
Chad Campbell 71-73—144 E
David Duval 74-70—144 E
John Rollins 72-72—144 E
Billy Andrade 73-72—145 +1
Ken Duke 73-72—145 +1
Tim Herron 72-73—145 +1
Lee Janzen 70-75—145 +1
Rocco Mediate 74-71—145 +1
David Toms 76-69—145 +1
Olin Browne 76-70—146 +2
K.J. Choi 73-73—146 +2
Fred Funk 73-73—146 +2
Jay Haas 76-71—147 +3
Jeff Maggert 73-74—147 +3
Rod Pampling 73-74—147 +3
Ken Tanigawa 73-74—147 +3
David Bransdon 71-77—148 +4
Woody Austin 76-73—149 +5
Tom Pernice 74-75—149 +5
John Senden 74-75—149 +5
Mark Wilson 77-72—149 +5
Steve Pate 71-79—150 +6
Corey Pavin 75-75—150 +6
Duffy Waldorf 76-74—150 +6

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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