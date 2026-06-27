DICK’S Open Par Scores

Saturday
At En-Joie GC
Endicott, N.Y.
Purse: $2.2 million
Yardage: 6,994; Par: 72
Second Round
|Padraig Harrington
|65-67—132
|-12
|Thongchai Jaidee
|66-67—133
|-11
|Dicky Pride
|63-70—133
|-11
|Matt Gogel
|69-65—134
|-10
|Richard Green
|67-67—134
|-10
|Scott Hend
|68-66—134
|-10
|Tommy Gainey
|65-70—135
|-9
|Mathew Goggin
|70-65—135
|-9
|J.J. Henry
|69-66—135
|-9
|Fredrik Jacobson
|66-69—135
|-9
|Paul Stankowski
|70-65—135
|-9
|Bo Van Pelt
|66-69—135
|-9
|Stephen Ames
|67-69—136
|-8
|Michael Block
|66-70—136
|-8
|John Daly
|73-63—136
|-8
|Miguel Angel Jimenez
|70-66—136
|-8
|George McNeill
|69-67—136
|-8
|Timothy O’Neal
|71-65—136
|-8
|Rory Sabbatini
|70-66—136
|-8
|Boo Weekley
|67-69—136
|-8
|Charlie Wi
|69-67—136
|-8
|Brett Quigley
|69-68—137
|-7
|Doug Barron
|70-68—138
|-6
|Jason Caron
|69-69—138
|-6
|Alex Cejka
|71-67—138
|-6
|Greg Chalmers
|67-71—138
|-6
|Darren Clarke
|65-73—138
|-6
|Chris DiMarco
|68-70—138
|-6
|Tim Petrovic
|71-67—138
|-6
|Joe Durant
|68-71—139
|-5
|Kenny Perry
|69-70—139
|-5
|Steve Allan
|68-72—140
|-4
|Brian Gay
|67-73—140
|-4
|Ricardo Gonzalez
|69-71—140
|-4
|Retief Goosen
|69-71—140
|-4
|Mark Hensby
|71-69—140
|-4
|Robert Karlsson
|71-69—140
|-4
|Bernhard Langer
|69-71—140
|-4
|Steve Stricker
|69-71—140
|-4
|Vaughn Taylor
|70-70—140
|-4
|Y.E. Yang
|72-68—140
|-4
|Ryan Armour
|72-69—141
|-3
|Angel Cabrera
|76-65—141
|-3
|Tag Ridings
|70-71—141
|-3
|Heath Slocum
|70-71—141
|-3
|Scott McCarron
|75-67—142
|-2
|Michael Allen
|70-73—143
|-1
|Paul Goydos
|72-71—143
|-1
|Craig Hocknull
|74-69—143
|-1
|Colin Montgomerie
|72-71—143
|-1
|Kirk Triplett
|71-72—143
|-1
|Michael Wright
|72-71—143
|-1
|Notah Begay
|71-73—144
|E
|Shane Bertsch
|72-72—144
|E
|Chad Campbell
|71-73—144
|E
|David Duval
|74-70—144
|E
|John Rollins
|72-72—144
|E
|Billy Andrade
|73-72—145
|+1
|Ken Duke
|73-72—145
|+1
|Tim Herron
|72-73—145
|+1
|Lee Janzen
|70-75—145
|+1
|Rocco Mediate
|74-71—145
|+1
|David Toms
|76-69—145
|+1
|Olin Browne
|76-70—146
|+2
|K.J. Choi
|73-73—146
|+2
|Fred Funk
|73-73—146
|+2
|Jay Haas
|76-71—147
|+3
|Jeff Maggert
|73-74—147
|+3
|Rod Pampling
|73-74—147
|+3
|Ken Tanigawa
|73-74—147
|+3
|David Bransdon
|71-77—148
|+4
|Woody Austin
|76-73—149
|+5
|Tom Pernice
|74-75—149
|+5
|John Senden
|74-75—149
|+5
|Mark Wilson
|77-72—149
|+5
|Steve Pate
|71-79—150
|+6
|Corey Pavin
|75-75—150
|+6
|Duffy Waldorf
|76-74—150
|+6
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