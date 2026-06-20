All Times EDT
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|New York
|46
|28
|.622
|—
|Tampa Bay
|42
|30
|.583
|3
|Toronto
|37
|39
|.487
|10
|Baltimore
|35
|42
|.455
|12½
|Boston
|30
|43
|.411
|15½
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Chicago
|39
|35
|.527
|—
|Cleveland
|40
|36
|.526
|—
|Minnesota
|36
|41
|.468
|4½
|Kansas City
|32
|45
|.416
|8½
|Detroit
|31
|44
|.413
|8½
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Seattle
|39
|38
|.506
|—
|Athletics
|38
|38
|.500
|½
|Texas
|36
|39
|.480
|2
|Houston
|36
|41
|.468
|3
|Los Angeles
|30
|47
|.390
|9
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East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Atlanta
|47
|27
|.635
|—
|Philadelphia
|40
|35
|.533
|7½
|Washington
|39
|37
|.513
|9
|Miami
|38
|38
|.500
|10
|New York
|34
|41
|.453
|13½
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Milwaukee
|45
|28
|.616
|—
|St. Louis
|40
|34
|.541
|5½
|Chicago
|40
|36
|.526
|6½
|Pittsburgh
|38
|38
|.500
|8½
|Cincinnati
|35
|39
|.473
|10½
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Los Angeles
|49
|27
|.645
|—
|Arizona
|39
|36
|.520
|9½
|San Diego
|38
|36
|.514
|10
|San Francisco
|31
|44
|.413
|17½
|Colorado
|29
|47
|.382
|20
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AMERICAN LEAGUE
Friday’s Games
Chicago Cubs 16, Toronto 2
Detroit 4, Chicago White Sox 3
Tampa Bay 5, Washington 2
N.Y. Yankees 5, Cincinnati 0
Houston 9, Cleveland 3
Kansas City 6, St. Louis 5
Texas 9, San Diego 7
Boston 6, Seattle 2
Arizona 9, Minnesota 5
L.A. Dodgers 6, Baltimore 5
Athletics 12, L.A. Angels 11, 10 innings
Saturday’s Games
Boston 6, Seattle 2, 1st game
Chicago White Sox at Detroit, 1:10 p.m.
Cincinnati at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Toronto at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
San Diego at Texas, 4:05 p.m.
Washington at Tampa Bay, 4:10 p.m.
Cleveland at Houston, 7:15 p.m.
L.A. Angels at Athletics, 10:05 p.m.
Baltimore at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Boston at Seattle, 10:10 p.m., 2nd game
Minnesota at Arizona, 10:10 p.m.
Sunday’s Games
Cincinnati (Burns 8-1) at N.Y. Yankees (Cole 2-1), 1:35 p.m.
Chicago White Sox (Martin 9-3) at Detroit (TBD), 1:40 p.m.
Washington (Alvarez 1-0) at Tampa Bay (Martinez 6-2), 1:40 p.m.
Cleveland (Cecconi 3-5) at Houston (Teng 3-6), 2:10 p.m.
St. Louis (May 5-6) at Kansas City (Kolek 4-1), 2:10 p.m.
Toronto (Cease 4-3) at Chicago Cubs (Imanaga 4-6), 2:20 p.m.
San Diego (Giolito 2-2) at Texas (Gore 4-6), 2:35 p.m.
Minnesota (TBD) at Arizona (TBD), 3:15 p.m.
L.A. Angels (Detmers 3-5) at Athletics (Perkins 2-3), 4:05 p.m.
Baltimore (Young 5-2) at L.A. Dodgers (Sheehan 3-4), 4:10 p.m.
Boston (Tolle 3-4) at Seattle (Gilbert 5-4), 4:10 p.m.
Monday’s Games
N.Y. Yankees at Detroit, 6:10 p.m.
Kansas City at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Texas at Miami, 6:40 p.m.
Houston at Toronto, 7:07 p.m.
Cleveland at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
L.A. Dodgers at Minnesota, 7:40 p.m.
Boston at Colorado, 8:40 p.m.
Baltimore at L.A. Angels, 9:38 p.m.
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NATIONAL LEAGUE
Friday’s Games
Chicago Cubs 16, Toronto 2
Tampa Bay 5, Washington 2
N.Y. Yankees 5, Cincinnati 0
Atlanta 3, Milwaukee 2
Miami 4, San Francisco 3
Kansas City 6, St. Louis 5
Texas 9, San Diego 7
Colorado 4, Pittsburgh 3
Arizona 9, Minnesota 5
L.A. Dodgers 6, Baltimore 5
Saturday’s Games
Cincinnati at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Toronto at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
San Diego at Texas, 4:05 p.m.
Milwaukee at Atlanta, 4:10 p.m.
San Francisco at Miami, 4:10 p.m.
Washington at Tampa Bay, 4:10 p.m.
N.Y. Mets at Philadelphia, 7:15 p.m.
Pittsburgh at Colorado, 9:10 p.m.
Baltimore at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Minnesota at Arizona, 10:10 p.m.
Sunday’s Games
Cincinnati (Burns 8-1) at N.Y. Yankees (Cole 2-1), 1:35 p.m.
Milwaukee (Gasser 0-3) at Atlanta (Elder 5-4), 1:35 p.m.
San Francisco (Webb 4-4) at Miami (Gusto 0-2), 1:40 p.m.
Washington (Alvarez 1-0) at Tampa Bay (Martinez 6-2), 1:40 p.m.
St. Louis (May 5-6) at Kansas City (Kolek 4-1), 2:10 p.m.
Toronto (Cease 4-3) at Chicago Cubs (Imanaga 4-6), 2:20 p.m.
San Diego (Giolito 2-2) at Texas (Gore 4-6), 2:35 p.m.
Pittsburgh (Jones 1-1) at Colorado (Lorenzen 2-8), 3:10 p.m.
Minnesota (TBD) at Arizona (TBD), 3:15 p.m.
Baltimore (Young 5-2) at L.A. Dodgers (Sheehan 3-4), 4:10 p.m.
N.Y. Mets (TBD) at Philadelphia (Wheeler 6-1), 7:20 p.m.
Monday’s Games
Texas at Miami, 6:40 p.m.
Philadelphia at Washington, 6:45 p.m.
Chicago Cubs at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Milwaukee at Cincinnati, 7:10 p.m.
L.A. Dodgers at Minnesota, 7:40 p.m.
Arizona at St. Louis, 7:45 p.m.
Boston at Colorado, 8:40 p.m.
Atlanta at San Diego, 10:10 p.m.
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