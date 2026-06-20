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Baseball Glance

The Associated Press

June 20, 2026, 10:06 AM

All Times EDT

East Division

W L Pct GB
New York 46 28 .622
Tampa Bay 42 30 .583 3
Toronto 37 39 .487 10
Baltimore 35 42 .455 12½
Boston 30 43 .411 15½

Central Division

W L Pct GB
Chicago 39 35 .527
Cleveland 40 36 .526
Minnesota 36 41 .468
Kansas City 32 45 .416
Detroit 31 44 .413

West Division

W L Pct GB
Seattle 39 38 .506
Athletics 38 38 .500 ½
Texas 36 39 .480 2
Houston 36 41 .468 3
Los Angeles 30 47 .390 9

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East Division

W L Pct GB
Atlanta 47 27 .635
Philadelphia 40 35 .533
Washington 39 37 .513 9
Miami 38 38 .500 10
New York 34 41 .453 13½

Central Division

W L Pct GB
Milwaukee 45 28 .616
St. Louis 40 34 .541
Chicago 40 36 .526
Pittsburgh 38 38 .500
Cincinnati 35 39 .473 10½

West Division

W L Pct GB
Los Angeles 49 27 .645
Arizona 39 36 .520
San Diego 38 36 .514 10
San Francisco 31 44 .413 17½
Colorado 29 47 .382 20

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AMERICAN LEAGUE

Friday’s Games

Chicago Cubs 16, Toronto 2

Detroit 4, Chicago White Sox 3

Tampa Bay 5, Washington 2

N.Y. Yankees 5, Cincinnati 0

Houston 9, Cleveland 3

Kansas City 6, St. Louis 5

Texas 9, San Diego 7

Boston 6, Seattle 2

Arizona 9, Minnesota 5

L.A. Dodgers 6, Baltimore 5

Athletics 12, L.A. Angels 11, 10 innings

Saturday’s Games

Boston 6, Seattle 2, 1st game

Chicago White Sox at Detroit, 1:10 p.m.

Cincinnati at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Toronto at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

San Diego at Texas, 4:05 p.m.

Washington at Tampa Bay, 4:10 p.m.

Cleveland at Houston, 7:15 p.m.

L.A. Angels at Athletics, 10:05 p.m.

Baltimore at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Boston at Seattle, 10:10 p.m., 2nd game

Minnesota at Arizona, 10:10 p.m.

Sunday’s Games

Cincinnati (Burns 8-1) at N.Y. Yankees (Cole 2-1), 1:35 p.m.

Chicago White Sox (Martin 9-3) at Detroit (TBD), 1:40 p.m.

Washington (Alvarez 1-0) at Tampa Bay (Martinez 6-2), 1:40 p.m.

Cleveland (Cecconi 3-5) at Houston (Teng 3-6), 2:10 p.m.

St. Louis (May 5-6) at Kansas City (Kolek 4-1), 2:10 p.m.

Toronto (Cease 4-3) at Chicago Cubs (Imanaga 4-6), 2:20 p.m.

San Diego (Giolito 2-2) at Texas (Gore 4-6), 2:35 p.m.

Minnesota (TBD) at Arizona (TBD), 3:15 p.m.

L.A. Angels (Detmers 3-5) at Athletics (Perkins 2-3), 4:05 p.m.

Baltimore (Young 5-2) at L.A. Dodgers (Sheehan 3-4), 4:10 p.m.

Boston (Tolle 3-4) at Seattle (Gilbert 5-4), 4:10 p.m.

Monday’s Games

N.Y. Yankees at Detroit, 6:10 p.m.

Kansas City at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Texas at Miami, 6:40 p.m.

Houston at Toronto, 7:07 p.m.

Cleveland at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

L.A. Dodgers at Minnesota, 7:40 p.m.

Boston at Colorado, 8:40 p.m.

Baltimore at L.A. Angels, 9:38 p.m.

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NATIONAL LEAGUE

Friday’s Games

Chicago Cubs 16, Toronto 2

Tampa Bay 5, Washington 2

N.Y. Yankees 5, Cincinnati 0

Atlanta 3, Milwaukee 2

Miami 4, San Francisco 3

Kansas City 6, St. Louis 5

Texas 9, San Diego 7

Colorado 4, Pittsburgh 3

Arizona 9, Minnesota 5

L.A. Dodgers 6, Baltimore 5

Saturday’s Games

Cincinnati at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Toronto at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

San Diego at Texas, 4:05 p.m.

Milwaukee at Atlanta, 4:10 p.m.

San Francisco at Miami, 4:10 p.m.

Washington at Tampa Bay, 4:10 p.m.

N.Y. Mets at Philadelphia, 7:15 p.m.

Pittsburgh at Colorado, 9:10 p.m.

Baltimore at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Minnesota at Arizona, 10:10 p.m.

Sunday’s Games

Cincinnati (Burns 8-1) at N.Y. Yankees (Cole 2-1), 1:35 p.m.

Milwaukee (Gasser 0-3) at Atlanta (Elder 5-4), 1:35 p.m.

San Francisco (Webb 4-4) at Miami (Gusto 0-2), 1:40 p.m.

Washington (Alvarez 1-0) at Tampa Bay (Martinez 6-2), 1:40 p.m.

St. Louis (May 5-6) at Kansas City (Kolek 4-1), 2:10 p.m.

Toronto (Cease 4-3) at Chicago Cubs (Imanaga 4-6), 2:20 p.m.

San Diego (Giolito 2-2) at Texas (Gore 4-6), 2:35 p.m.

Pittsburgh (Jones 1-1) at Colorado (Lorenzen 2-8), 3:10 p.m.

Minnesota (TBD) at Arizona (TBD), 3:15 p.m.

Baltimore (Young 5-2) at L.A. Dodgers (Sheehan 3-4), 4:10 p.m.

N.Y. Mets (TBD) at Philadelphia (Wheeler 6-1), 7:20 p.m.

Monday’s Games

Texas at Miami, 6:40 p.m.

Philadelphia at Washington, 6:45 p.m.

Chicago Cubs at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Milwaukee at Cincinnati, 7:10 p.m.

L.A. Dodgers at Minnesota, 7:40 p.m.

Arizona at St. Louis, 7:45 p.m.

Boston at Colorado, 8:40 p.m.

Atlanta at San Diego, 10:10 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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