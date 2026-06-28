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Argentina 3, Jordan 1

The Associated Press

June 28, 2026, 12:07 AM

Argentina 2 1 3
Jordan 0 1 1

First Half_1, Argentina, Lo Celso, 19th minute; 2, Argentina, Martinez, (penalty kick), 31st.

Second Half_3, Jordan, Altamari, (Haddad), 55th; 4, Argentina, Messi, 80th.

Goalies_Argentina, Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, Juan Musso; Jordan, Yazeed Abulaila, Abdallah Alfakhori, Nour Baniateyah.

Yellow Cards_Abu Taha, Jordan, 17th; Alarab, Jordan, 64th; Abuzraiq, Jordan, 90th+5.

Referee_Istvan Kovacs. Assistant Referees_Mihai Marius Marica, Ferencz Tunyogi, Bram Van Driessche. 4th Official_Beida Dahane.

A_70,649.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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