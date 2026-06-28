Argentina 3, Jordan 1

|Argentina
|2
|1
|—
|3
|Jordan
|0
|1
|—
|1
First Half_1, Argentina, Lo Celso, 19th minute; 2, Argentina, Martinez, (penalty kick), 31st.
Second Half_3, Jordan, Altamari, (Haddad), 55th; 4, Argentina, Messi, 80th.
Goalies_Argentina, Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, Juan Musso; Jordan, Yazeed Abulaila, Abdallah Alfakhori, Nour Baniateyah.
Yellow Cards_Abu Taha, Jordan, 17th; Alarab, Jordan, 64th; Abuzraiq, Jordan, 90th+5.
Referee_Istvan Kovacs. Assistant Referees_Mihai Marius Marica, Ferencz Tunyogi, Bram Van Driessche. 4th Official_Beida Dahane.
A_70,649.
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