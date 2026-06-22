Argentina 2, Austria 0

|Austria
|0
|0
|—
|0
|Argentina
|1
|1
|—
|2
First Half_1, Argentina, Messi, (Medina), 38th minute.
Second Half_2, Argentina, Messi, 90th+5.
Goalies_Austria, Alexander Schlager, Florian Wiegele, Patrick Pentz; Argentina, Emiliano Martinez, Juan Musso, Geronimo Rulli.
Yellow Cards_Posch, Austria, 40th; Medina, Argentina, 76th; Laimer, Austria, 76th; Paredes, Argentina, 90th+2.
Referee_Amin Mohamed Omar. Assistant Referees_Abouelregal Mahmoud, Ahmed Hossam Taha, Khamis Mohammed Al Marri. 4th Official_Alejandro Hernandez.
A_70,649.
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