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Argentina 2, Austria 0

The Associated Press

June 22, 2026, 3:10 PM

Austria 0 0 0
Argentina 1 1 2

First Half_1, Argentina, Messi, (Medina), 38th minute.

Second Half_2, Argentina, Messi, 90th+5.

Goalies_Austria, Alexander Schlager, Florian Wiegele, Patrick Pentz; Argentina, Emiliano Martinez, Juan Musso, Geronimo Rulli.

Yellow Cards_Posch, Austria, 40th; Medina, Argentina, 76th; Laimer, Austria, 76th; Paredes, Argentina, 90th+2.

Referee_Amin Mohamed Omar. Assistant Referees_Abouelregal Mahmoud, Ahmed Hossam Taha, Khamis Mohammed Al Marri. 4th Official_Alejandro Hernandez.

A_70,649.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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