American Family Insurance Championship Tour Scores

Friday
At TPC Wisconsin
Madison, Wis.
Purse: $3 million
Yardage: 7,031; Par: 71
First Round
|F.Jacobson/S.Kjeldsen
|29-30—59
|B.Gay/R.Sabbatini
|32-28—60
|R.Green/M.Hensby
|32-28—60
|G.Chalmers/C.Percy
|32-29—61
|S.Alker/B.Langer
|30-31—61
|B.Andrade/J.Maggert
|32-30—62
|D.Clarke/B.Crane
|32-30—62
|H.Frazar/T.Petrovic
|33-29—62
|J.Caron/B.Quigley
|32-30—62
|S.Appleby/M.Wright
|32-30—62
|S.Parel/P.Stankowski
|33-29—62
|A.Cejka/T.O’Neal
|32-31—63
|D.Barron/D.Pride
|32-31—63
|M.Allen/J.Daly
|33-30—63
|S.Bertsch/E.Els
|32-31—63
|T.Gainey/T.Ridings
|33-30—63
|A.Cabrera/R.Gonzalez
|33-31—64
|F.Funk/G.Sauers
|33-31—64
|G.McNeill/K.Perry
|31-33—64
|M.Jimenez/J.Olazabal
|33-31—64
|R.Goosen/B.Van Pelt
|32-32—64
|S.Flesch/P.Goydos
|32-32—64
|W.Austin/V.Taylor
|32-32—64
|C.Wi/Y.Yang
|33-32—65
|D.Duval/M.Gogel
|32-33—65
|J.Durant/K.Sutherland
|32-33—65
|K.Tanigawa/M.Weir
|33-32—65
|S.Allan/D.Bransdon
|35-30—65
|S.Cink/Z.Johnson
|32-33—65
|S.Stricker/M.Tiziani
|32-33—65
|C.Campbell/R.Pampling
|35-31—66
|H.Slocum/B.Weekley
|34-32—66
|T.Pernice/V.Singh
|33-33—66
|J.Kelly/J.Leonard
|33-34—67
|B.Jobe/S.McCarron
|36-32—68
|D.Love III/S.Verplank
|35-33—68
|K.Duke/T.Lehman
|33-36—69
|L.Janzen/R.Mediate
|35-34—69
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