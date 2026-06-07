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American Family Insurance Championship Tour Scores

The Associated Press

June 7, 2026, 6:08 PM

Sunday

At TPC Wisconsin

Madison, Wis.

Purse: $3 million

Yardage: 7,031; Par: 71

Final Round

D.Clarke/B.Crane, $300,000 62-54-67—183
G.McNeill/K.Perry, $162,000 64-58-62—184
B.Gay/R.Sabbatini, $131,000 60-60-65—185
G.Chalmers/C.Percy, $131,000 61-58-66—185
F.Jacobson/S.Kjeldsen, $65,800 59-62-65—186
R.Green/M.Hensby, $65,800 60-62-64—186
S.Cink/Z.Johnson, $65,800 65-58-63—186
S.Parel/P.Stankowski, $65,800 62-59-65—186
T.Gainey/T.Ridings, $65,800 63-58-65—186
D.Barron/D.Pride, $42,000 63-58-66—187
J.Caron/B.Quigley, $42,000 62-58-67—187
S.Alker/B.Langer, $42,000 61-61-65—187
A.Cejka/T.O’Neal, $33,000 63-57-68—188
K.Tanigawa/M.Weir, $33,000 65-60-63—188
W.Austin/V.Taylor, $33,000 64-60-64—188
R.Goosen/B.Van Pelt, $27,500 64-60-65—189
H.Frazar/T.Petrovic, $20,300 62-61-67—190
H.Slocum/B.Weekley, $20,300 66-56-68—190
M.Allen/J.Daly, $20,300 63-60-67—190
S.Allan/D.Bransdon, $20,300 65-59-66—190
S.Stricker/M.Tiziani, $20,300 65-61-64—190
B.Andrade/J.Maggert, $12,000 62-63-66—191
S.Bertsch/E.Els, $12,000 63-60-68—191
J.Durant/K.Sutherland, $8,500 65-59-68—192
J.Kelly/J.Leonard, $8,500 67-60-65—192
S.Flesch/P.Goydos, $7,000 64-62-67—193
D.Duval/M.Gogel, $6,000 65-61-68—194
S.Appleby/M.Wright, $6,000 62-62-70—194
T.Pernice/V.Singh, $6,000 66-61-67—194
B.Jobe/S.McCarron, $4,750 68-63-64—195
C.Wi/Y.Yang, $4,750 65-64-66—195
C.Campbell/R.Pampling, $3,750 66-66-64—196
M.Jimenez/J.Olazabal, $3,750 64-64-68—196
A.Cabrera/R.Gonzalez, $3,000 64-62-72—198
F.Funk/G.Sauers, $2,500 64-67-68—199
K.Duke/T.Lehman, $2,000 69-63-68—200
D.Love III/S.Verplank, $1,500 68-65-68—201
L.Janzen/R.Mediate, $1,000 69-67-70—206

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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