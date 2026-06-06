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American Family Insurance Championship Tour Scores

The Associated Press

June 6, 2026, 4:49 PM

Saturday

At TPC Wisconsin

Madison, Wis.

Purse: $3 million

Yardage: 7,031; Par: 71

Second Round

D.Clarke/B.Crane 62-54—116
G.Chalmers/C.Percy 61-58—119
A.Cejka/T.O’Neal 63-57—120
B.Gay/R.Sabbatini 60-60—120
J.Caron/B.Quigley 62-58—120
D.Barron/D.Pride 63-58—121
F.Jacobson/S.Kjeldsen 59-62—121
S.Parel/P.Stankowski 62-59—121
T.Gainey/T.Ridings 63-58—121
G.McNeill/K.Perry 64-58—122
H.Slocum/B.Weekley 66-56—122
R.Green/M.Hensby 60-62—122
S.Alker/B.Langer 61-61—122
H.Frazar/T.Petrovic 62-61—123
M.Allen/J.Daly 63-60—123
S.Bertsch/E.Els 63-60—123
S.Cink/Z.Johnson 65-58—123
J.Durant/K.Sutherland 65-59—124
R.Goosen/B.Van Pelt 64-60—124
S.Allan/D.Bransdon 65-59—124
S.Appleby/M.Wright 62-62—124
W.Austin/V.Taylor 64-60—124
B.Andrade/J.Maggert 62-63—125
K.Tanigawa/M.Weir 65-60—125
A.Cabrera/R.Gonzalez 64-62—126
D.Duval/M.Gogel 65-61—126
S.Flesch/P.Goydos 64-62—126
S.Stricker/M.Tiziani 65-61—126
J.Kelly/J.Leonard 67-60—127
T.Pernice/V.Singh 66-61—127
M.Jimenez/J.Olazabal 64-64—128
C.Wi/Y.Yang 65-64—129
B.Jobe/S.McCarron 68-63—131
F.Funk/G.Sauers 64-67—131
C.Campbell/R.Pampling 66-66—132
K.Duke/T.Lehman 69-63—132
D.Love III/S.Verplank 68-65—133
L.Janzen/R.Mediate 69-67—136

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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