World Tour Mutua Madrid Open Results

Sunday
At Caja Magica
Madrid
Purse: €8,235,540
Surface: Red clay
MADRID (AP) _ Results Sunday from Mutua Madrid Open at Caja Magica (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Championship
Jannik Sinner (1), Italy, def. Alexander Zverev (2), Germany, 6-1, 6-2.
Women’s Doubles
Championship
Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (2), Czechia, def. Diana Shnaider and Mirra Andreeva, Russia, 7-6 (2), 6-2.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.