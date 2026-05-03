World Tour Mutua Madrid Open Results

The Associated Press

May 3, 2026, 12:12 PM

Sunday

At Caja Magica

Madrid

Purse: €8,235,540

Surface: Red clay

MADRID (AP) _ Results Sunday from Mutua Madrid Open at Caja Magica (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Championship

Jannik Sinner (1), Italy, def. Alexander Zverev (2), Germany, 6-1, 6-2.

Women’s Doubles

Championship

Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (2), Czechia, def. Diana Shnaider and Mirra Andreeva, Russia, 7-6 (2), 6-2.

