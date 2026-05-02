World Tour Mutua Madrid Open Results

Saturday
At Caja Magica
Madrid
Purse: €8,029,650
Surface: Red clay
MADRID (AP) _ Results Saturday from Mutua Madrid Open at Caja Magica (seedings in parentheses):
Women’s Singles
Championship
Marta Kostyuk (26), Ukraine, def. Mirra Andreeva (9), Russia, 6-3, 7-5.
Men’s Doubles
Championship
Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (3), Britain, def. Guido Andreozzi, Argentina, and Manuel Guinard, France, 6-3, 3-6, 10-7.
