World Tour Mutua Madrid Open Results

The Associated Press

May 2, 2026, 12:35 PM

At Caja Magica

Madrid

Purse: €8,029,650

Surface: Red clay

MADRID (AP) _ Results Saturday from Mutua Madrid Open at Caja Magica (seedings in parentheses):

Women’s Singles

Championship

Marta Kostyuk (26), Ukraine, def. Mirra Andreeva (9), Russia, 6-3, 7-5.

Men’s Doubles

Championship

Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (3), Britain, def. Guido Andreozzi, Argentina, and Manuel Guinard, France, 6-3, 3-6, 10-7.

