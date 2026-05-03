Turkish Airlines Open Scores

Sunday
At National GC – Irmak and Tuna
Antalya, Turkey
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,287; Par: 72
Final Round
|Mikael Lindberg, Sweden (585), $398,799
|66-73-70-69—278
|Guido Migliozzi, Italy (304), $202,919
|71-71-68-70—280
|Daniel Rodrigues, Portugal (304), $202,919
|72-69-68-71—280
|Ewen Ferguson, Scotland (148), $99,622
|67-73-72-69—281
|Jacob Skov Olesen, Denmark (148), $99,622
|70-71-73-67—281
|Darius Van Driel, Netherlands (148), $99,622
|72-71-71-67—281
|Gregorio De Leo, Italy (96), $64,512
|69-68-73-72—282
|Ricardo Gouveia, Portugal (96), $64,512
|71-73-69-69—282
|Marcus Armitage, England (68), $45,745
|72-68-71-72—283
|Ugo Coussaud, France (68), $45,745
|74-69-67-73—283
|Kota Kaneko, Japan (68), $45,745
|72-69-75-67—283
|JC Ritchie, South Africa (68), $45,745
|70-71-70-72—283
|Todd Clements, England (51), $34,578
|71-69-73-71—284
|Wenyi Ding, China (51), $34,578
|71-71-68-74—284
|Kazuma Kobori, New Zealand (51), $34,578
|70-68-72-74—284
|Matteo Manassero, Italy (51), $34,578
|69-72-70-73—284
|Bernd Wiesberger, Austria (51), $34,578
|71-73-69-71—284
|Angel Ayora Fanegas, Spain (38), $25,954
|71-73-71-70—285
|Jens Dantorp, Sweden (38), $25,954
|68-70-75-72—285
|Tobias Jonsson, Sweden (38), $25,954
|73-71-72-69—285
|Sadom Kaewkanjana, Thailand (38), $25,954
|71-72-73-69—285
|Joakim Lagergren, Sweden (38), $25,954
|72-69-73-71—285
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (38), $25,954
|72-69-72-72—285
|David Puig, Spain (38), $25,954
|71-70-72-72—285
|Richie Ramsay, Scotland (38), $25,954
|71-73-67-74—285
|Marcel Schneider, Germany (38), $25,954
|69-73-71-72—285
|Fabrizio Zanotti, Paraguay (38), $25,954
|75-67-70-73—285
|MJ Daffue, South Africa (0), $25,954
|71-72-70-72—285
|Sam Bairstow, England (28), $18,793
|68-70-75-73—286
|Matthew Baldwin, England (28), $18,793
|72-72-69-73—286
|Davis Bryant, United States (28), $18,793
|71-73-71-71—286
|Alejandro Del Rey, Spain (28), $18,793
|67-71-76-72—286
|Nathan Kimsey, England (28), $18,793
|75-70-69-72—286
|Marcus Kinhult, Sweden (28), $18,793
|69-76-71-70—286
|Eddie Pepperell, England (28), $18,793
|70-73-71-72—286
|Antoine Rozner, France (28), $18,793
|71-73-72-70—286
|Ashun Wu, China (28), $18,793
|69-71-71-75—286
|Fred Biondi, Brazil (23), $14,779
|69-76-70-72—287
|Adam Blomme, Sweden (23), $14,779
|68-76-73-70—287
|Elvis Smylie, Australia (23), $14,779
|70-72-74-71—287
|Brandon Stone, South Africa (23), $14,779
|72-72-73-70—287
|Jeff Winther, Denmark (23), $14,779
|72-72-73-70—287
|Martin Couvra, France (18), $11,495
|68-77-73-70—288
|Grant Forrest, Scotland (18), $11,495
|71-73-71-73—288
|Matthew Jordan, England (18), $11,495
|70-72-74-72—288
|Oliver Lindell, Finland (18), $11,495
|71-73-71-73—288
|Niklas Norgaard Moller, Denmark (18), $11,495
|73-72-69-74—288
|Tapio Pulkkanen, Finland (18), $11,495
|74-71-72-71—288
|Rocco Repetto Taylor, Spain (18), $11,495
|69-72-69-78—288
|Brandon Robinson-Thompson, England (18), $11,495
|71-72-74-71—288
|Yuvraj Sandhu, India (18), $11,495
|69-71-71-77—288
|Angel Hidalgo, Spain (15), $9,149
|71-74-73-71—289
|Julien Guerrier, France (12), $7,775
|74-71-70-75—290
|Frederic Lacroix, France (12), $7,775
|68-74-71-77—290
|Romain Langasque, France (12), $7,775
|74-71-74-71—290
|Thriston Lawrence, South Africa (12), $7,775
|72-73-73-72—290
|Edoardo Molinari, Italy (12), $7,775
|71-74-72-73—290
|Hugo Townsend, Sweden (12), $7,775
|70-75-72-73—290
|Euan Walker, Scotland (12), $7,775
|71-73-72-74—290
|Sebastian Soderberg, Sweden (10), $6,803
|73-72-73-73—291
|Lucas Bjerregaard, Denmark (9), $6,217
|69-74-73-76—292
|Joe Dean, England (9), $6,217
|76-69-73-74—292
|Andrew Johnston, England (9), $6,217
|77-68-72-75—292
|Jeong-Weon Ko, France (9), $6,217
|71-73-78-70—292
|David Micheluzzi, Australia (8), $5,161
|72-73-74-74—293
|Shubhankar Sharma, India (8), $5,161
|70-75-74-74—293
|Clement Sordet, France (8), $5,161
|74-71-72-76—293
|Jesper Svensson, Sweden (8), $5,161
|70-74-74-75—293
|Quim Vidal, Spain (8), $5,161
|70-71-75-77—293
|Renato Paratore, Italy (6), $3,831
|76-69-72-77—294
|Jack Senior, England (6), $3,831
|71-73-74-76—294
|Mike Toorop, Netherlands (6), $3,831
|73-71-73-77—294
|Rikuya Hoshino, Japan (5), $3,511
|72-71-76-76—295
|Daniel Young, Scotland (5), $3,511
|71-74-74-76—295
|Yanhan Zhou, China (5), $3,507
|70-75-74-77—296
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates (4), $3,502
|70-74-72-81—297
|Robin Williams, South Africa (4), $3,502
|71-70-76-80—297
|Jordan Gumberg, United States (4), $3,498
|72-73-80-74—299
|Andy Sullivan, England (3), $3,495
|71-74-79-78—302
