Turkish Airlines Open Scores

The Associated Press

May 2, 2026, 9:38 AM

Saturday

At National GC – Irmak and Tuna

Antalya, Turkey

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,287; Par: 72

Third Round

Mikael Lindberg, Sweden 66-73-70—209
Daniel Rodrigues, Portugal 72-69-68—209
Ugo Coussaud, France 74-69-67—210
Gregorio De Leo, Italy 69-68-73—210
Wenyi Ding, China 71-71-68—210
Kazuma Kobori, New Zealand 70-68-72—210
Guido Migliozzi, Italy 71-71-68—210
Rocco Repetto Taylor, Spain 69-72-69—210
Marcus Armitage, England 72-68-71—211
Matteo Manassero, Italy 69-72-70—211
Richie Ramsay, Scotland 71-73-67—211
JC Ritchie, South Africa 70-71-70—211
Yuvraj Sandhu, India 69-71-71—211
Ashun Wu, China 69-71-71—211
Ewen Ferguson, Scotland 67-73-72—212
Fabrizio Zanotti, Paraguay 75-67-70—212
Sam Bairstow, England 68-70-75—213
Matthew Baldwin, England 72-72-69—213
Todd Clements, England 71-69-73—213
MJ Daffue, South Africa 71-72-70—213
Jens Dantorp, Sweden 68-70-75—213
Ricardo Gouveia, Portugal 71-73-69—213
Frederic Lacroix, France 68-74-71—213
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 72-69-72—213
David Puig, Spain 71-70-72—213
Marcel Schneider, Germany 69-73-71—213
Bernd Wiesberger, Austria 71-73-69—213
Alejandro Del Rey, Spain 67-71-76—214
Nathan Kimsey, England 75-70-69—214
Joakim Lagergren, Sweden 72-69-73—214
Niklas Norgaard Moller, Denmark 73-72-69—214
Jacob Skov Olesen, Denmark 70-71-73—214
Eddie Pepperell, England 70-73-71—214
Darius Van Driel, Netherlands 72-71-71—214
Angel Ayora Fanegas, Spain 71-73-71—215
Fred Biondi, Brazil 69-76-70—215
Davis Bryant, United States 71-73-71—215
Grant Forrest, Scotland 71-73-71—215
Julien Guerrier, France 74-71-70—215
Oliver Lindell, Finland 71-73-71—215
Lucas Bjerregaard, Denmark 69-74-73—216
Tobias Jonsson, Sweden 73-71-72—216
Matthew Jordan, England 70-72-74—216
Sadom Kaewkanjana, Thailand 71-72-73—216
Kota Kaneko, Japan 72-69-75—216
Marcus Kinhult, Sweden 69-76-71—216
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 70-74-72—216
Antoine Rozner, France 71-73-72—216
Elvis Smylie, Australia 70-72-74—216
Quim Vidal, Spain 70-71-75—216
Euan Walker, Scotland 71-73-72—216
Adam Blomme, Sweden 68-76-73—217
Andrew Johnston, England 77-68-72—217
Edoardo Molinari, Italy 71-74-72—217
Renato Paratore, Italy 76-69-72—217
Tapio Pulkkanen, Finland 74-71-72—217
Brandon Robinson-Thompson, England 71-72-74—217
Clement Sordet, France 74-71-72—217
Brandon Stone, South Africa 72-72-73—217
Mike Toorop, Netherlands 73-71-73—217
Hugo Townsend, Sweden 70-75-72—217
Robin Williams, South Africa 71-70-76—217
Jeff Winther, Denmark 72-72-73—217
Martin Couvra, France 68-77-73—218
Joe Dean, England 76-69-73—218
Angel Hidalgo, Spain 71-74-73—218
Thriston Lawrence, South Africa 72-73-73—218
Jack Senior, England 71-73-74—218
Sebastian Soderberg, Sweden 73-72-73—218
Jesper Svensson, Sweden 70-74-74—218
Rikuya Hoshino, Japan 72-71-76—219
Romain Langasque, France 74-71-74—219
David Micheluzzi, Australia 72-73-74—219
Shubhankar Sharma, India 70-75-74—219
Daniel Young, Scotland 71-74-74—219
Yanhan Zhou, China 70-75-74—219
Jeong-Weon Ko, France 71-73-78—222
Andy Sullivan, England 71-74-79—224
Jordan Gumberg, United States 72-73-80—225

