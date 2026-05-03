Live Radio
Home » Sports » Turkish Airlines Open Par Scores

Turkish Airlines Open Par Scores

The Associated Press

May 3, 2026, 9:12 AM

Sunday

At National GC – Irmak and Tuna

Antalya, Turkey

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,287; Par: 72

Final Round

Mikael Lindberg, Sweden (585), $398,799 66-73-70-69—278 -10
Guido Migliozzi, Italy (304), $202,919 71-71-68-70—280 -8
Daniel Rodrigues, Portugal (304), $202,919 72-69-68-71—280 -8
Ewen Ferguson, Scotland (148), $99,622 67-73-72-69—281 -7
Jacob Skov Olesen, Denmark (148), $99,622 70-71-73-67—281 -7
Darius Van Driel, Netherlands (148), $99,622 72-71-71-67—281 -7
Gregorio De Leo, Italy (96), $64,512 69-68-73-72—282 -6
Ricardo Gouveia, Portugal (96), $64,512 71-73-69-69—282 -6
Marcus Armitage, England (68), $45,745 72-68-71-72—283 -5
Ugo Coussaud, France (68), $45,745 74-69-67-73—283 -5
Kota Kaneko, Japan (68), $45,745 72-69-75-67—283 -5
JC Ritchie, South Africa (68), $45,745 70-71-70-72—283 -5
Todd Clements, England (51), $34,578 71-69-73-71—284 -4
Wenyi Ding, China (51), $34,578 71-71-68-74—284 -4
Kazuma Kobori, New Zealand (51), $34,578 70-68-72-74—284 -4
Matteo Manassero, Italy (51), $34,578 69-72-70-73—284 -4
Bernd Wiesberger, Austria (51), $34,578 71-73-69-71—284 -4
Angel Ayora Fanegas, Spain (38), $25,954 71-73-71-70—285 -3
Jens Dantorp, Sweden (38), $25,954 68-70-75-72—285 -3
Tobias Jonsson, Sweden (38), $25,954 73-71-72-69—285 -3
Sadom Kaewkanjana, Thailand (38), $25,954 71-72-73-69—285 -3
Joakim Lagergren, Sweden (38), $25,954 72-69-73-71—285 -3
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (38), $25,954 72-69-72-72—285 -3
David Puig, Spain (38), $25,954 71-70-72-72—285 -3
Richie Ramsay, Scotland (38), $25,954 71-73-67-74—285 -3
Marcel Schneider, Germany (38), $25,954 69-73-71-72—285 -3
Fabrizio Zanotti, Paraguay (38), $25,954 75-67-70-73—285 -3
MJ Daffue, South Africa (0), $25,954 71-72-70-72—285 -3
Sam Bairstow, England (28), $18,793 68-70-75-73—286 -2
Matthew Baldwin, England (28), $18,793 72-72-69-73—286 -2
Davis Bryant, United States (28), $18,793 71-73-71-71—286 -2
Alejandro Del Rey, Spain (28), $18,793 67-71-76-72—286 -2
Nathan Kimsey, England (28), $18,793 75-70-69-72—286 -2
Marcus Kinhult, Sweden (28), $18,793 69-76-71-70—286 -2
Eddie Pepperell, England (28), $18,793 70-73-71-72—286 -2
Antoine Rozner, France (28), $18,793 71-73-72-70—286 -2
Ashun Wu, China (28), $18,793 69-71-71-75—286 -2
Fred Biondi, Brazil (23), $14,779 69-76-70-72—287 -1
Adam Blomme, Sweden (23), $14,779 68-76-73-70—287 -1
Elvis Smylie, Australia (23), $14,779 70-72-74-71—287 -1
Brandon Stone, South Africa (23), $14,779 72-72-73-70—287 -1
Jeff Winther, Denmark (23), $14,779 72-72-73-70—287 -1
Martin Couvra, France (18), $11,495 68-77-73-70—288 E
Grant Forrest, Scotland (18), $11,495 71-73-71-73—288 E
Matthew Jordan, England (18), $11,495 70-72-74-72—288 E
Oliver Lindell, Finland (18), $11,495 71-73-71-73—288 E
Niklas Norgaard Moller, Denmark (18), $11,495 73-72-69-74—288 E
Tapio Pulkkanen, Finland (18), $11,495 74-71-72-71—288 E
Rocco Repetto Taylor, Spain (18), $11,495 69-72-69-78—288 E
Brandon Robinson-Thompson, England (18), $11,495 71-72-74-71—288 E
Yuvraj Sandhu, India (18), $11,495 69-71-71-77—288 E
Angel Hidalgo, Spain (15), $9,149 71-74-73-71—289 +1
Julien Guerrier, France (12), $7,775 74-71-70-75—290 +2
Frederic Lacroix, France (12), $7,775 68-74-71-77—290 +2
Romain Langasque, France (12), $7,775 74-71-74-71—290 +2
Thriston Lawrence, South Africa (12), $7,775 72-73-73-72—290 +2
Edoardo Molinari, Italy (12), $7,775 71-74-72-73—290 +2
Hugo Townsend, Sweden (12), $7,775 70-75-72-73—290 +2
Euan Walker, Scotland (12), $7,775 71-73-72-74—290 +2
Sebastian Soderberg, Sweden (10), $6,803 73-72-73-73—291 +3
Lucas Bjerregaard, Denmark (9), $6,217 69-74-73-76—292 +4
Joe Dean, England (9), $6,217 76-69-73-74—292 +4
Andrew Johnston, England (9), $6,217 77-68-72-75—292 +4
Jeong-Weon Ko, France (9), $6,217 71-73-78-70—292 +4
David Micheluzzi, Australia (8), $5,161 72-73-74-74—293 +5
Shubhankar Sharma, India (8), $5,161 70-75-74-74—293 +5
Clement Sordet, France (8), $5,161 74-71-72-76—293 +5
Jesper Svensson, Sweden (8), $5,161 70-74-74-75—293 +5
Quim Vidal, Spain (8), $5,161 70-71-75-77—293 +5
Renato Paratore, Italy (6), $3,831 76-69-72-77—294 +6
Jack Senior, England (6), $3,831 71-73-74-76—294 +6
Mike Toorop, Netherlands (6), $3,831 73-71-73-77—294 +6
Rikuya Hoshino, Japan (5), $3,511 72-71-76-76—295 +7
Daniel Young, Scotland (5), $3,511 71-74-74-76—295 +7
Yanhan Zhou, China (5), $3,507 70-75-74-77—296 +8
Adrian Otaegui, United Arab Emirates (4), $3,502 70-74-72-81—297 +9
Robin Williams, South Africa (4), $3,502 71-70-76-80—297 +9
Jordan Gumberg, United States (4), $3,498 72-73-80-74—299 +11
Andy Sullivan, England (3), $3,495 71-74-79-78—302 +14

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up