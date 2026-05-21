Trophy Hassan II Tour Scores

Thursday
At Royal Golf Dar Es Salam – Red Course
Rabat, Morocco
Purse: $2.5 million
Yardage: 7,329; Par: 73
First Round
|Scott Hend
|32-34—66
|Tommy Gainey
|33-34—67
|Cameron Percy
|35-33—68
|Matt Gogel
|33-36—69
|Felipe Aguilar
|35-35—70
|Darren Fichardt
|34-36—70
|Soren Kjeldsen
|34-36—70
|George McNeill
|35-35—70
|Jason Caron
|34-37—71
|Greg Chalmers
|36-35—71
|Y.E. Yang
|36-35—71
|Steven Alker
|35-37—72
|Stuart Appleby
|35-37—72
|David Bransdon
|32-40—72
|Alex Cejka
|36-36—72
|Fredrik Jacobson
|38-34—72
|Rob Labritz
|37-35—72
|Jose Maria Olazabal
|36-36—72
|Ken Tanigawa
|36-36—72
|Mario Tiziani
|35-37—72
|Peter Baker
|35-38—73
|Tom Pernice
|35-38—73
|Tag Ridings
|35-38—73
|Ryan Armour
|35-39—74
|Ernie Els
|38-36—74
|J.J. Henry
|37-37—74
|Brendan Jones
|36-38—74
|Jeff Maggert
|35-39—74
|Heath Slocum
|36-38—74
|Paul Stankowski
|37-37—74
|Charlie Wi
|37-37—74
|Billy Andrade
|37-38—75
|Chris DiMarco
|37-38—75
|Brian Gay
|34-41—75
|Keith Horne
|35-40—75
|Justin Leonard
|35-40—75
|Vijay Singh
|35-40—75
|Vaughn Taylor
|36-39—75
|Stephen Ames
|39-37—76
|Timothy O’Neal
|38-38—76
|Rory Sabbatini
|38-38—76
|Shane Bertsch
|38-39—77
|David Frost
|37-40—77
|Mark Hensby
|40-37—77
|Thongchai Jaidee
|37-40—77
|Miguel Angel Jimenez
|36-41—77
|Dicky Pride
|38-39—77
|Wes Short
|38-39—77
|Bo Van Pelt
|36-41—77
|Willie Wood
|37-40—77
|Woody Austin
|38-40—78
|Jason Bohn
|36-42—78
|Harrison Frazar
|36-42—78
|Robert Gamez
|37-41—78
|Brandt Jobe
|39-39—78
|Colin Montgomerie
|38-40—78
|Scott Parel
|41-37—78
|John Senden
|37-41—78
|Joe Durant
|41-38—79
|Robert Karlsson
|36-43—79
|K.J. Choi
|38-42—80
|Brett Quigley
|39-41—80
|Carlos Franco
|40-41—81
|Boo Weekley
|39-42—81
|Jay Don Blake
|39-44—83
|Jean Van de Velde
|39-48—87
