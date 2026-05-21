Trophy Hassan II Tour Scores

The Associated Press

May 21, 2026, 12:16 PM

Thursday

At Royal Golf Dar Es Salam – Red Course

Rabat, Morocco

Purse: $2.5 million

Yardage: 7,329; Par: 73

First Round

Scott Hend 32-34—66
Tommy Gainey 33-34—67
Cameron Percy 35-33—68
Matt Gogel 33-36—69
Felipe Aguilar 35-35—70
Darren Fichardt 34-36—70
Soren Kjeldsen 34-36—70
George McNeill 35-35—70
Jason Caron 34-37—71
Greg Chalmers 36-35—71
Y.E. Yang 36-35—71
Steven Alker 35-37—72
Stuart Appleby 35-37—72
David Bransdon 32-40—72
Alex Cejka 36-36—72
Fredrik Jacobson 38-34—72
Rob Labritz 37-35—72
Jose Maria Olazabal 36-36—72
Ken Tanigawa 36-36—72
Mario Tiziani 35-37—72
Peter Baker 35-38—73
Tom Pernice 35-38—73
Tag Ridings 35-38—73
Ryan Armour 35-39—74
Ernie Els 38-36—74
J.J. Henry 37-37—74
Brendan Jones 36-38—74
Jeff Maggert 35-39—74
Heath Slocum 36-38—74
Paul Stankowski 37-37—74
Charlie Wi 37-37—74
Billy Andrade 37-38—75
Chris DiMarco 37-38—75
Brian Gay 34-41—75
Keith Horne 35-40—75
Justin Leonard 35-40—75
Vijay Singh 35-40—75
Vaughn Taylor 36-39—75
Stephen Ames 39-37—76
Timothy O’Neal 38-38—76
Rory Sabbatini 38-38—76
Shane Bertsch 38-39—77
David Frost 37-40—77
Mark Hensby 40-37—77
Thongchai Jaidee 37-40—77
Miguel Angel Jimenez 36-41—77
Dicky Pride 38-39—77
Wes Short 38-39—77
Bo Van Pelt 36-41—77
Willie Wood 37-40—77
Woody Austin 38-40—78
Jason Bohn 36-42—78
Harrison Frazar 36-42—78
Robert Gamez 37-41—78
Brandt Jobe 39-39—78
Colin Montgomerie 38-40—78
Scott Parel 41-37—78
John Senden 37-41—78
Joe Durant 41-38—79
Robert Karlsson 36-43—79
K.J. Choi 38-42—80
Brett Quigley 39-41—80
Carlos Franco 40-41—81
Boo Weekley 39-42—81
Jay Don Blake 39-44—83
Jean Van de Velde 39-48—87

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

