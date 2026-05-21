Trophy Hassan II Par Scores

The Associated Press

May 21, 2026, 12:16 PM

Thursday

At Royal Golf Dar Es Salam – Red Course

Rabat, Morocco

Purse: $2.5 million

Yardage: 7,329; Par: 73

First Round

Scott Hend 32-34—66 -7
Tommy Gainey 33-34—67 -6
Cameron Percy 35-33—68 -5
Matt Gogel 33-36—69 -4
Felipe Aguilar 35-35—70 -3
Darren Fichardt 34-36—70 -3
Soren Kjeldsen 34-36—70 -3
George McNeill 35-35—70 -3
Jason Caron 34-37—71 -2
Greg Chalmers 36-35—71 -2
Y.E. Yang 36-35—71 -2
Steven Alker 35-37—72 -1
Stuart Appleby 35-37—72 -1
David Bransdon 32-40—72 -1
Alex Cejka 36-36—72 -1
Fredrik Jacobson 38-34—72 -1
Rob Labritz 37-35—72 -1
Jose Maria Olazabal 36-36—72 -1
Ken Tanigawa 36-36—72 -1
Mario Tiziani 35-37—72 -1
Peter Baker 35-38—73 E
Tom Pernice 35-38—73 E
Tag Ridings 35-38—73 E
Ryan Armour 35-39—74 +1
Ernie Els 38-36—74 +1
J.J. Henry 37-37—74 +1
Brendan Jones 36-38—74 +1
Jeff Maggert 35-39—74 +1
Heath Slocum 36-38—74 +1
Paul Stankowski 37-37—74 +1
Charlie Wi 37-37—74 +1
Billy Andrade 37-38—75 +2
Chris DiMarco 37-38—75 +2
Brian Gay 34-41—75 +2
Keith Horne 35-40—75 +2
Justin Leonard 35-40—75 +2
Vijay Singh 35-40—75 +2
Vaughn Taylor 36-39—75 +2
Stephen Ames 39-37—76 +3
Timothy O’Neal 38-38—76 +3
Rory Sabbatini 38-38—76 +3
Shane Bertsch 38-39—77 +4
David Frost 37-40—77 +4
Mark Hensby 40-37—77 +4
Thongchai Jaidee 37-40—77 +4
Miguel Angel Jimenez 36-41—77 +4
Dicky Pride 38-39—77 +4
Wes Short 38-39—77 +4
Bo Van Pelt 36-41—77 +4
Willie Wood 37-40—77 +4
Woody Austin 38-40—78 +5
Jason Bohn 36-42—78 +5
Harrison Frazar 36-42—78 +5
Robert Gamez 37-41—78 +5
Brandt Jobe 39-39—78 +5
Colin Montgomerie 38-40—78 +5
Scott Parel 41-37—78 +5
John Senden 37-41—78 +5
Joe Durant 41-38—79 +6
Robert Karlsson 36-43—79 +6
K.J. Choi 38-42—80 +7
Brett Quigley 39-41—80 +7
Carlos Franco 40-41—81 +8
Boo Weekley 39-42—81 +8
Jay Don Blake 39-44—83 +10
Jean Van de Velde 39-48—87 +14

