THE CJ CUP Byron Nelson Scores

The Associated Press

May 24, 2026, 7:37 PM

Sunday

At TPC Craig Ranch

McKinney, Texas

Purse: $10.3 million

Yardage: 7,385; Par: 71

Final Round

Wyndham Clark (500), $1,854,000 66-63-65-60—254
Si Woo Kim (300), $1,122,700 64-60-68-65—257
Scottie Scheffler (190), $710,700 66-63-65-65—259
Jackson Suber (135), $504,700 68-61-69-63—261
Keith Mitchell (110), $422,300 64-66-68-64—262
Zachary Bauchou (92), $347,625 67-64-66-67—264
Tony Finau (92), $347,625 67-63-69-65—264
Tom Hoge (92), $347,625 68-62-66-68—264
Max Greyserman (70), $260,075 71-62-65-67—265
Sungjae Im (70), $260,075 68-61-67-69—265
Stephan Jaeger (70), $260,075 64-68-64-69—265
John Keefer (70), $260,075 66-69-67-63—265
Jesper Svensson (70), $260,075 63-72-65-65—265
Brooks Koepka (55), $187,975 63-69-66-68—266
Taylor Moore (55), $187,975 62-69-69-66—266
Blades Brown (0), $187,975 66-68-65-67—266
Ben Silverman (51), $167,375 68-66-67-66—267
Seung-Yul Noh (49), $157,075 67-66-67-68—268
Pierceson Coody (37), $100,597 68-65-69-67—269
A.J. Ewart (37), $100,597 66-67-70-66—269
Steven Fisk (37), $100,597 69-64-67-69—269
Garrick Higgo (37), $100,597 69-67-70-63—269
Kensei Hirata (37), $100,597 64-65-70-70—269
Ryo Hisatsune (37), $100,597 67-68-65-69—269
Rico Hoey (37), $100,597 67-66-68-68—269
Peter Malnati (37), $100,597 69-65-67-68—269
Rasmus Neergaard-Petersen (37), $100,597 66-66-68-69—269
Seamus Power (37), $100,597 66-65-71-67—269
Jordan Spieth (37), $100,597 68-62-73-66—269
Erik Van Rooyen (37), $100,597 66-67-66-70—269
Luke Clanton (22), $58,931 66-66-71-67—270
Eric Cole (22), $58,931 68-67-70-65—270
Doug Ghim (22), $58,931 65-69-69-67—270
Mark Hubbard (22), $58,931 66-67-69-68—270
Chris Kirk (22), $58,931 67-66-68-69—270
Mac Meissner (22), $58,931 68-64-71-67—270
Sam Ryder (22), $58,931 68-65-68-69—270
Emiliano Grillo (18), $47,895 64-69-70-68—271
Chan Kim (18), $47,895 66-65-71-69—271
Tyler Duncan (13), $38,625 64-66-72-70—272
Austin Eckroat (13), $38,625 65-71-65-71—272
Luke List (13), $38,625 66-66-70-70—272
Matthieu Pavon (13), $38,625 67-69-67-69—272
Adrien Saddier (13), $38,625 66-70-67-69—272
Neal Shipley (13), $38,625 66-70-69-67—272
Camilo Villegas (13), $38,625 67-65-69-71—272
Daniel Brown (9), $26,971 69-67-70-67—273
Patrick Fishburn (9), $26,971 66-67-69-71—273
Fabian Gomez (9), $26,971 67-69-68-69—273
Justin Lower (9), $26,971 68-68-67-70—273
John Parry (9), $26,971 68-66-70-69—273
Taylor Pendrith (9), $26,971 67-67-71-68—273
Patrick Rodgers (9), $26,971 68-65-69-71—273
Charley Hoffman (6), $23,999 68-66-69-71—274
Jeffrey Kang (6), $23,999 68-67-68-71—274
Tom Kim (6), $23,999 68-67-69-70—274
Troy Merritt (6), $23,999 67-67-68-72—274
Adam Svensson (6), $23,999 68-68-71-67—274
Jonathan Byrd (5), $23,175 67-69-69-70—275
Chad Ramey (5), $23,175 67-66-73-69—275
Jordan L. Smith (5), $23,175 67-67-70-71—275
Rasmus Hojgaard (4), $22,454 70-65-69-72—276
Hank Lebioda (4), $22,454 65-68-71-72—276
Thorbjorn Olesen (4), $22,454 71-65-69-71—276
Yongjun Bae (0), $22,454 68-66-71-71—276
Mackenzie Hughes (4), $23,939 65-69-72-71—277
Lanto Griffin (4), $21,630 65-69-74-71—279
John VanDerLaan (4), $21,630 67-67-71-74—279
Zac Blair (3), $21,321 70-65-72-73—280
Danny Willett (3), $21,115 69-67-70-75—281

