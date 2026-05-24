THE CJ CUP Byron Nelson Scores

Sunday
At TPC Craig Ranch
McKinney, Texas
Purse: $10.3 million
Yardage: 7,385; Par: 71
Final Round
|Wyndham Clark (500), $1,854,000
|66-63-65-60—254
|Si Woo Kim (300), $1,122,700
|64-60-68-65—257
|Scottie Scheffler (190), $710,700
|66-63-65-65—259
|Jackson Suber (135), $504,700
|68-61-69-63—261
|Keith Mitchell (110), $422,300
|64-66-68-64—262
|Zachary Bauchou (92), $347,625
|67-64-66-67—264
|Tony Finau (92), $347,625
|67-63-69-65—264
|Tom Hoge (92), $347,625
|68-62-66-68—264
|Max Greyserman (70), $260,075
|71-62-65-67—265
|Sungjae Im (70), $260,075
|68-61-67-69—265
|Stephan Jaeger (70), $260,075
|64-68-64-69—265
|John Keefer (70), $260,075
|66-69-67-63—265
|Jesper Svensson (70), $260,075
|63-72-65-65—265
|Brooks Koepka (55), $187,975
|63-69-66-68—266
|Taylor Moore (55), $187,975
|62-69-69-66—266
|Blades Brown (0), $187,975
|66-68-65-67—266
|Ben Silverman (51), $167,375
|68-66-67-66—267
|Seung-Yul Noh (49), $157,075
|67-66-67-68—268
|Pierceson Coody (37), $100,597
|68-65-69-67—269
|A.J. Ewart (37), $100,597
|66-67-70-66—269
|Steven Fisk (37), $100,597
|69-64-67-69—269
|Garrick Higgo (37), $100,597
|69-67-70-63—269
|Kensei Hirata (37), $100,597
|64-65-70-70—269
|Ryo Hisatsune (37), $100,597
|67-68-65-69—269
|Rico Hoey (37), $100,597
|67-66-68-68—269
|Peter Malnati (37), $100,597
|69-65-67-68—269
|Rasmus Neergaard-Petersen (37), $100,597
|66-66-68-69—269
|Seamus Power (37), $100,597
|66-65-71-67—269
|Jordan Spieth (37), $100,597
|68-62-73-66—269
|Erik Van Rooyen (37), $100,597
|66-67-66-70—269
|Luke Clanton (22), $58,931
|66-66-71-67—270
|Eric Cole (22), $58,931
|68-67-70-65—270
|Doug Ghim (22), $58,931
|65-69-69-67—270
|Mark Hubbard (22), $58,931
|66-67-69-68—270
|Chris Kirk (22), $58,931
|67-66-68-69—270
|Mac Meissner (22), $58,931
|68-64-71-67—270
|Sam Ryder (22), $58,931
|68-65-68-69—270
|Emiliano Grillo (18), $47,895
|64-69-70-68—271
|Chan Kim (18), $47,895
|66-65-71-69—271
|Tyler Duncan (13), $38,625
|64-66-72-70—272
|Austin Eckroat (13), $38,625
|65-71-65-71—272
|Luke List (13), $38,625
|66-66-70-70—272
|Matthieu Pavon (13), $38,625
|67-69-67-69—272
|Adrien Saddier (13), $38,625
|66-70-67-69—272
|Neal Shipley (13), $38,625
|66-70-69-67—272
|Camilo Villegas (13), $38,625
|67-65-69-71—272
|Daniel Brown (9), $26,971
|69-67-70-67—273
|Patrick Fishburn (9), $26,971
|66-67-69-71—273
|Fabian Gomez (9), $26,971
|67-69-68-69—273
|Justin Lower (9), $26,971
|68-68-67-70—273
|John Parry (9), $26,971
|68-66-70-69—273
|Taylor Pendrith (9), $26,971
|67-67-71-68—273
|Patrick Rodgers (9), $26,971
|68-65-69-71—273
|Charley Hoffman (6), $23,999
|68-66-69-71—274
|Jeffrey Kang (6), $23,999
|68-67-68-71—274
|Tom Kim (6), $23,999
|68-67-69-70—274
|Troy Merritt (6), $23,999
|67-67-68-72—274
|Adam Svensson (6), $23,999
|68-68-71-67—274
|Jonathan Byrd (5), $23,175
|67-69-69-70—275
|Chad Ramey (5), $23,175
|67-66-73-69—275
|Jordan L. Smith (5), $23,175
|67-67-70-71—275
|Rasmus Hojgaard (4), $22,454
|70-65-69-72—276
|Hank Lebioda (4), $22,454
|65-68-71-72—276
|Thorbjorn Olesen (4), $22,454
|71-65-69-71—276
|Yongjun Bae (0), $22,454
|68-66-71-71—276
|Mackenzie Hughes (4), $23,939
|65-69-72-71—277
|Lanto Griffin (4), $21,630
|65-69-74-71—279
|John VanDerLaan (4), $21,630
|67-67-71-74—279
|Zac Blair (3), $21,321
|70-65-72-73—280
|Danny Willett (3), $21,115
|69-67-70-75—281
