THE CJ CUP Byron Nelson Par Scores

The Associated Press

May 24, 2026, 7:37 PM

Sunday

At TPC Craig Ranch

McKinney, Texas

Purse: $10.3 million

Yardage: 7,385; Par: 71

Final Round

Wyndham Clark (500), $1,854,000 66-63-65-60—254 -30
Si Woo Kim (300), $1,122,700 64-60-68-65—257 -27
Scottie Scheffler (190), $710,700 66-63-65-65—259 -25
Jackson Suber (135), $504,700 68-61-69-63—261 -23
Keith Mitchell (110), $422,300 64-66-68-64—262 -22
Zachary Bauchou (92), $347,625 67-64-66-67—264 -20
Tony Finau (92), $347,625 67-63-69-65—264 -20
Tom Hoge (92), $347,625 68-62-66-68—264 -20
Max Greyserman (70), $260,075 71-62-65-67—265 -19
Sungjae Im (70), $260,075 68-61-67-69—265 -19
Stephan Jaeger (70), $260,075 64-68-64-69—265 -19
John Keefer (70), $260,075 66-69-67-63—265 -19
Jesper Svensson (70), $260,075 63-72-65-65—265 -19
Brooks Koepka (55), $187,975 63-69-66-68—266 -18
Taylor Moore (55), $187,975 62-69-69-66—266 -18
Blades Brown (0), $187,975 66-68-65-67—266 -18
Ben Silverman (51), $167,375 68-66-67-66—267 -17
Seung-Yul Noh (49), $157,075 67-66-67-68—268 -16
Pierceson Coody (37), $100,597 68-65-69-67—269 -15
A.J. Ewart (37), $100,597 66-67-70-66—269 -15
Steven Fisk (37), $100,597 69-64-67-69—269 -15
Garrick Higgo (37), $100,597 69-67-70-63—269 -15
Kensei Hirata (37), $100,597 64-65-70-70—269 -15
Ryo Hisatsune (37), $100,597 67-68-65-69—269 -15
Rico Hoey (37), $100,597 67-66-68-68—269 -15
Peter Malnati (37), $100,597 69-65-67-68—269 -15
Rasmus Neergaard-Petersen (37), $100,597 66-66-68-69—269 -15
Seamus Power (37), $100,597 66-65-71-67—269 -15
Jordan Spieth (37), $100,597 68-62-73-66—269 -15
Erik Van Rooyen (37), $100,597 66-67-66-70—269 -15
Luke Clanton (22), $58,931 66-66-71-67—270 -14
Eric Cole (22), $58,931 68-67-70-65—270 -14
Doug Ghim (22), $58,931 65-69-69-67—270 -14
Mark Hubbard (22), $58,931 66-67-69-68—270 -14
Chris Kirk (22), $58,931 67-66-68-69—270 -14
Mac Meissner (22), $58,931 68-64-71-67—270 -14
Sam Ryder (22), $58,931 68-65-68-69—270 -14
Emiliano Grillo (18), $47,895 64-69-70-68—271 -13
Chan Kim (18), $47,895 66-65-71-69—271 -13
Tyler Duncan (13), $38,625 64-66-72-70—272 -12
Austin Eckroat (13), $38,625 65-71-65-71—272 -12
Luke List (13), $38,625 66-66-70-70—272 -12
Matthieu Pavon (13), $38,625 67-69-67-69—272 -12
Adrien Saddier (13), $38,625 66-70-67-69—272 -12
Neal Shipley (13), $38,625 66-70-69-67—272 -12
Camilo Villegas (13), $38,625 67-65-69-71—272 -12
Daniel Brown (9), $26,971 69-67-70-67—273 -11
Patrick Fishburn (9), $26,971 66-67-69-71—273 -11
Fabian Gomez (9), $26,971 67-69-68-69—273 -11
Justin Lower (9), $26,971 68-68-67-70—273 -11
John Parry (9), $26,971 68-66-70-69—273 -11
Taylor Pendrith (9), $26,971 67-67-71-68—273 -11
Patrick Rodgers (9), $26,971 68-65-69-71—273 -11
Charley Hoffman (6), $23,999 68-66-69-71—274 -10
Jeffrey Kang (6), $23,999 68-67-68-71—274 -10
Tom Kim (6), $23,999 68-67-69-70—274 -10
Troy Merritt (6), $23,999 67-67-68-72—274 -10
Adam Svensson (6), $23,999 68-68-71-67—274 -10
Jonathan Byrd (5), $23,175 67-69-69-70—275 -9
Chad Ramey (5), $23,175 67-66-73-69—275 -9
Jordan L. Smith (5), $23,175 67-67-70-71—275 -9
Rasmus Hojgaard (4), $22,454 70-65-69-72—276 -8
Hank Lebioda (4), $22,454 65-68-71-72—276 -8
Thorbjorn Olesen (4), $22,454 71-65-69-71—276 -8
Yongjun Bae (0), $22,454 68-66-71-71—276 -8
Mackenzie Hughes (4), $23,939 65-69-72-71—277 -7
Lanto Griffin (4), $21,630 65-69-74-71—279 -5
John VanDerLaan (4), $21,630 67-67-71-74—279 -5
Zac Blair (3), $21,321 70-65-72-73—280 -4
Danny Willett (3), $21,115 69-67-70-75—281 -3

