THE CJ CUP Byron Nelson Par Scores

Sunday
At TPC Craig Ranch
McKinney, Texas
Purse: $10.3 million
Yardage: 7,385; Par: 71
Final Round
|Wyndham Clark (500), $1,854,000
|66-63-65-60—254
|-30
|Si Woo Kim (300), $1,122,700
|64-60-68-65—257
|-27
|Scottie Scheffler (190), $710,700
|66-63-65-65—259
|-25
|Jackson Suber (135), $504,700
|68-61-69-63—261
|-23
|Keith Mitchell (110), $422,300
|64-66-68-64—262
|-22
|Zachary Bauchou (92), $347,625
|67-64-66-67—264
|-20
|Tony Finau (92), $347,625
|67-63-69-65—264
|-20
|Tom Hoge (92), $347,625
|68-62-66-68—264
|-20
|Max Greyserman (70), $260,075
|71-62-65-67—265
|-19
|Sungjae Im (70), $260,075
|68-61-67-69—265
|-19
|Stephan Jaeger (70), $260,075
|64-68-64-69—265
|-19
|John Keefer (70), $260,075
|66-69-67-63—265
|-19
|Jesper Svensson (70), $260,075
|63-72-65-65—265
|-19
|Brooks Koepka (55), $187,975
|63-69-66-68—266
|-18
|Taylor Moore (55), $187,975
|62-69-69-66—266
|-18
|Blades Brown (0), $187,975
|66-68-65-67—266
|-18
|Ben Silverman (51), $167,375
|68-66-67-66—267
|-17
|Seung-Yul Noh (49), $157,075
|67-66-67-68—268
|-16
|Pierceson Coody (37), $100,597
|68-65-69-67—269
|-15
|A.J. Ewart (37), $100,597
|66-67-70-66—269
|-15
|Steven Fisk (37), $100,597
|69-64-67-69—269
|-15
|Garrick Higgo (37), $100,597
|69-67-70-63—269
|-15
|Kensei Hirata (37), $100,597
|64-65-70-70—269
|-15
|Ryo Hisatsune (37), $100,597
|67-68-65-69—269
|-15
|Rico Hoey (37), $100,597
|67-66-68-68—269
|-15
|Peter Malnati (37), $100,597
|69-65-67-68—269
|-15
|Rasmus Neergaard-Petersen (37), $100,597
|66-66-68-69—269
|-15
|Seamus Power (37), $100,597
|66-65-71-67—269
|-15
|Jordan Spieth (37), $100,597
|68-62-73-66—269
|-15
|Erik Van Rooyen (37), $100,597
|66-67-66-70—269
|-15
|Luke Clanton (22), $58,931
|66-66-71-67—270
|-14
|Eric Cole (22), $58,931
|68-67-70-65—270
|-14
|Doug Ghim (22), $58,931
|65-69-69-67—270
|-14
|Mark Hubbard (22), $58,931
|66-67-69-68—270
|-14
|Chris Kirk (22), $58,931
|67-66-68-69—270
|-14
|Mac Meissner (22), $58,931
|68-64-71-67—270
|-14
|Sam Ryder (22), $58,931
|68-65-68-69—270
|-14
|Emiliano Grillo (18), $47,895
|64-69-70-68—271
|-13
|Chan Kim (18), $47,895
|66-65-71-69—271
|-13
|Tyler Duncan (13), $38,625
|64-66-72-70—272
|-12
|Austin Eckroat (13), $38,625
|65-71-65-71—272
|-12
|Luke List (13), $38,625
|66-66-70-70—272
|-12
|Matthieu Pavon (13), $38,625
|67-69-67-69—272
|-12
|Adrien Saddier (13), $38,625
|66-70-67-69—272
|-12
|Neal Shipley (13), $38,625
|66-70-69-67—272
|-12
|Camilo Villegas (13), $38,625
|67-65-69-71—272
|-12
|Daniel Brown (9), $26,971
|69-67-70-67—273
|-11
|Patrick Fishburn (9), $26,971
|66-67-69-71—273
|-11
|Fabian Gomez (9), $26,971
|67-69-68-69—273
|-11
|Justin Lower (9), $26,971
|68-68-67-70—273
|-11
|John Parry (9), $26,971
|68-66-70-69—273
|-11
|Taylor Pendrith (9), $26,971
|67-67-71-68—273
|-11
|Patrick Rodgers (9), $26,971
|68-65-69-71—273
|-11
|Charley Hoffman (6), $23,999
|68-66-69-71—274
|-10
|Jeffrey Kang (6), $23,999
|68-67-68-71—274
|-10
|Tom Kim (6), $23,999
|68-67-69-70—274
|-10
|Troy Merritt (6), $23,999
|67-67-68-72—274
|-10
|Adam Svensson (6), $23,999
|68-68-71-67—274
|-10
|Jonathan Byrd (5), $23,175
|67-69-69-70—275
|-9
|Chad Ramey (5), $23,175
|67-66-73-69—275
|-9
|Jordan L. Smith (5), $23,175
|67-67-70-71—275
|-9
|Rasmus Hojgaard (4), $22,454
|70-65-69-72—276
|-8
|Hank Lebioda (4), $22,454
|65-68-71-72—276
|-8
|Thorbjorn Olesen (4), $22,454
|71-65-69-71—276
|-8
|Yongjun Bae (0), $22,454
|68-66-71-71—276
|-8
|Mackenzie Hughes (4), $23,939
|65-69-72-71—277
|-7
|Lanto Griffin (4), $21,630
|65-69-74-71—279
|-5
|John VanDerLaan (4), $21,630
|67-67-71-74—279
|-5
|Zac Blair (3), $21,321
|70-65-72-73—280
|-4
|Danny Willett (3), $21,115
|69-67-70-75—281
|-3
