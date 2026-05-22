THE CJ CUP Byron Nelson Scores

Friday At TPC Craig Ranch McKinney, Texas Purse: $10.3 million Yardage: 7,385; Par: 71 Second Round Si Woo Kim 64-60—124…
|Si Woo Kim
|64-60—124
|Wyndham Clark
|66-63—129
|Kensei Hirata
|64-65—129
|Sungjae Im
|68-61—129
|Scottie Scheffler
|66-63—129
|Jackson Suber
|68-61—129
|Tyler Duncan
|64-66—130
|Tony Finau
|67-63—130
|Tom Hoge
|68-62—130
|Keith Mitchell
|64-66—130
|Jordan Spieth
|68-62—130
|Zachary Bauchou
|67-64—131
|Chan Kim
|66-65—131
|Taylor Moore
|62-69—131
|Seamus Power
|66-65—131
|Luke Clanton
|66-66—132
|Stephan Jaeger
|64-68—132
|Brooks Koepka
|63-69—132
|Luke List
|66-66—132
|Mac Meissner
|68-64—132
|Rasmus Neergaard-Petersen
|66-66—132
|Camilo Villegas
|67-65—132
|Pierceson Coody
|68-65—133
|A.J. Ewart
|66-67—133
|Patrick Fishburn
|66-67—133
|Steven Fisk
|69-64—133
|Max Greyserman
|71-62—133
|Emiliano Grillo
|64-69—133
|Rico Hoey
|67-66—133
|Mark Hubbard
|66-67—133
|Chris Kirk
|67-66—133
|Hank Lebioda
|65-68—133
|Seung-Yul Noh
|67-66—133
|Chad Ramey
|67-66—133
|Patrick Rodgers
|68-65—133
|Sam Ryder
|68-65—133
|Erik Van Rooyen
|66-67—133
|Yongjun Bae
|68-66—134
|Blades Brown
|66-68—134
|Doug Ghim
|65-69—134
|Lanto Griffin
|65-69—134
|Charley Hoffman
|68-66—134
|Mackenzie Hughes
|65-69—134
|Peter Malnati
|69-65—134
|Troy Merritt
|67-67—134
|John Parry
|68-66—134
|Taylor Pendrith
|67-67—134
|Ben Silverman
|68-66—134
|Jordan L. Smith
|67-67—134
|John VanDerLaan
|67-67—134
|Zac Blair
|70-65—135
|Eric Cole
|68-67—135
|Ryo Hisatsune
|67-68—135
|Rasmus Hojgaard
|70-65—135
|Jeffrey Kang
|68-67—135
|John Keefer
|66-69—135
|Tom Kim
|68-67—135
|Jesper Svensson
|63-72—135
|Daniel Brown
|69-67—136
|Jonathan Byrd
|67-69—136
|Austin Eckroat
|65-71—136
|Fabian Gomez
|67-69—136
|Garrick Higgo
|69-67—136
|Justin Lower
|68-68—136
|Thorbjorn Olesen
|71-65—136
|Matthieu Pavon
|67-69—136
|Adrien Saddier
|66-70—136
|Neal Shipley
|66-70—136
|Adam Svensson
|68-68—136
|Danny Willett
|69-67—136
|Cameron Champ
|74-WD
Missed Cut
|Christiaan Bezuidenhout
|68-69—137
|Michael Brennan
|68-69—137
|Jackson Buchanan
|69-68—137
|Zecheng Dou
|68-69—137
|Nick Hardy
|69-68—137
|Hao-Tong Li
|68-69—137
|Scott Piercy
|71-66—137
|Hayden Springer
|70-67—137
|Robert Streb
|70-67—137
|Michael Thorbjornsen
|64-73—137
|Carson Young
|70-67—137
|Davis Chatfield
|68-70—138
|Nick Dunlap
|73-65—138
|Noah Goodwin
|69-69—138
|Will Gordon
|70-68—138
|Lee Hodges
|70-68—138
|Mason Howell
|68-70—138
|Patton Kizzire
|68-70—138
|Max McGreevy
|68-70—138
|Jeremy Paul
|69-69—138
|William Sides
|73-65—138
|Kris Ventura
|72-66—138
|Karl Vilips
|70-68—138
|Vince Whaley
|68-70—138
|Kevin Yu
|69-69—138
|Ronin Banerjee
|71-68—139
|Adrien Dumont De Chassart
|70-69—139
|Billy Horschel
|70-69—139
|Beau Hossler
|66-73—139
|Kyoung-Hoon Lee
|69-70—139
|Ben Martin
|69-70—139
|Keita Nakajima
|70-69—139
|Paul Peterson
|70-69—139
|Chandler Phillips
|69-70—139
|Marcelo Rozo
|70-69—139
|Matti Schmid
|70-69—139
|David Skinns
|69-70—139
|Alejandro Tosti
|70-69—139
|Aaron Wise
|70-69—139
|Dylan Wu
|69-70—139
|Ryan Brehm
|70-70—140
|Trace Crowe
|70-70—140
|Cameron Davis
|74-66—140
|Matt Kuchar
|69-71—140
|Martin Laird
|70-70—140
|William Mouw
|73-67—140
|Davis Riley
|70-70—140
|Joel Dahmen
|70-71—141
|Adam Hadwin
|75-66—141
|Harry Higgs
|70-71—141
|Taylor Montgomery
|71-70—141
|Jhonattan Vegas
|74-67—141
|Danny Walker
|71-70—141
|Chandler Blanchet
|70-72—142
|Takumi Kanaya
|70-72—142
|Ben Kohles
|73-69—142
|Pontus Nyholm
|68-74—142
|Adam Schenk
|75-67—142
|Jimmy Stanger
|74-68—142
|Kevin Streelman
|76-66—142
|Davis Thompson
|69-73—142
|James Hahn
|72-71—143
|Rafael Campos
|75-69—144
|Brice Garnett
|71-73—144
|Christo Lamprecht
|71-73—144
|Preston Stout
|69-76—145
|Austin Cook
|76-70—146
|Henrik Norlander
|75-71—146
|Kevin Roy
|75-71—146
|Joe Highsmith
|72-75—147
|Ryan Palmer
|77-71—148
|Gordon Sargent
|73-75—148
|Greg Gregory
|75-75—150
|Alex Huang
|76-75—151
|Adam Headley
|76-78—154
|Nathan Petronzio
|80-75—155
