THE CJ CUP Byron Nelson Scores

The Associated Press

May 22, 2026, 8:55 PM

Friday

At TPC Craig Ranch

McKinney, Texas

Purse: $10.3 million

Yardage: 7,385; Par: 71

Second Round

Si Woo Kim 64-60—124
Wyndham Clark 66-63—129
Kensei Hirata 64-65—129
Sungjae Im 68-61—129
Scottie Scheffler 66-63—129
Jackson Suber 68-61—129
Tyler Duncan 64-66—130
Tony Finau 67-63—130
Tom Hoge 68-62—130
Keith Mitchell 64-66—130
Jordan Spieth 68-62—130
Zachary Bauchou 67-64—131
Chan Kim 66-65—131
Taylor Moore 62-69—131
Seamus Power 66-65—131
Luke Clanton 66-66—132
Stephan Jaeger 64-68—132
Brooks Koepka 63-69—132
Luke List 66-66—132
Mac Meissner 68-64—132
Rasmus Neergaard-Petersen 66-66—132
Camilo Villegas 67-65—132
Pierceson Coody 68-65—133
A.J. Ewart 66-67—133
Patrick Fishburn 66-67—133
Steven Fisk 69-64—133
Max Greyserman 71-62—133
Emiliano Grillo 64-69—133
Rico Hoey 67-66—133
Mark Hubbard 66-67—133
Chris Kirk 67-66—133
Hank Lebioda 65-68—133
Seung-Yul Noh 67-66—133
Chad Ramey 67-66—133
Patrick Rodgers 68-65—133
Sam Ryder 68-65—133
Erik Van Rooyen 66-67—133
Yongjun Bae 68-66—134
Blades Brown 66-68—134
Doug Ghim 65-69—134
Lanto Griffin 65-69—134
Charley Hoffman 68-66—134
Mackenzie Hughes 65-69—134
Peter Malnati 69-65—134
Troy Merritt 67-67—134
John Parry 68-66—134
Taylor Pendrith 67-67—134
Ben Silverman 68-66—134
Jordan L. Smith 67-67—134
John VanDerLaan 67-67—134
Zac Blair 70-65—135
Eric Cole 68-67—135
Ryo Hisatsune 67-68—135
Rasmus Hojgaard 70-65—135
Jeffrey Kang 68-67—135
John Keefer 66-69—135
Tom Kim 68-67—135
Jesper Svensson 63-72—135
Daniel Brown 69-67—136
Jonathan Byrd 67-69—136
Austin Eckroat 65-71—136
Fabian Gomez 67-69—136
Garrick Higgo 69-67—136
Justin Lower 68-68—136
Thorbjorn Olesen 71-65—136
Matthieu Pavon 67-69—136
Adrien Saddier 66-70—136
Neal Shipley 66-70—136
Adam Svensson 68-68—136
Danny Willett 69-67—136
Cameron Champ 74-WD

Missed Cut

Christiaan Bezuidenhout 68-69—137
Michael Brennan 68-69—137
Jackson Buchanan 69-68—137
Zecheng Dou 68-69—137
Nick Hardy 69-68—137
Hao-Tong Li 68-69—137
Scott Piercy 71-66—137
Hayden Springer 70-67—137
Robert Streb 70-67—137
Michael Thorbjornsen 64-73—137
Carson Young 70-67—137
Davis Chatfield 68-70—138
Nick Dunlap 73-65—138
Noah Goodwin 69-69—138
Will Gordon 70-68—138
Lee Hodges 70-68—138
Mason Howell 68-70—138
Patton Kizzire 68-70—138
Max McGreevy 68-70—138
Jeremy Paul 69-69—138
William Sides 73-65—138
Kris Ventura 72-66—138
Karl Vilips 70-68—138
Vince Whaley 68-70—138
Kevin Yu 69-69—138
Ronin Banerjee 71-68—139
Adrien Dumont De Chassart 70-69—139
Billy Horschel 70-69—139
Beau Hossler 66-73—139
Kyoung-Hoon Lee 69-70—139
Ben Martin 69-70—139
Keita Nakajima 70-69—139
Paul Peterson 70-69—139
Chandler Phillips 69-70—139
Marcelo Rozo 70-69—139
Matti Schmid 70-69—139
David Skinns 69-70—139
Alejandro Tosti 70-69—139
Aaron Wise 70-69—139
Dylan Wu 69-70—139
Ryan Brehm 70-70—140
Trace Crowe 70-70—140
Cameron Davis 74-66—140
Matt Kuchar 69-71—140
Martin Laird 70-70—140
William Mouw 73-67—140
Davis Riley 70-70—140
Joel Dahmen 70-71—141
Adam Hadwin 75-66—141
Harry Higgs 70-71—141
Taylor Montgomery 71-70—141
Jhonattan Vegas 74-67—141
Danny Walker 71-70—141
Chandler Blanchet 70-72—142
Takumi Kanaya 70-72—142
Ben Kohles 73-69—142
Pontus Nyholm 68-74—142
Adam Schenk 75-67—142
Jimmy Stanger 74-68—142
Kevin Streelman 76-66—142
Davis Thompson 69-73—142
James Hahn 72-71—143
Rafael Campos 75-69—144
Brice Garnett 71-73—144
Christo Lamprecht 71-73—144
Preston Stout 69-76—145
Austin Cook 76-70—146
Henrik Norlander 75-71—146
Kevin Roy 75-71—146
Joe Highsmith 72-75—147
Ryan Palmer 77-71—148
Gordon Sargent 73-75—148
Greg Gregory 75-75—150
Alex Huang 76-75—151
Adam Headley 76-78—154
Nathan Petronzio 80-75—155

