THE CJ CUP Byron Nelson Par Scores

The Associated Press

May 22, 2026, 8:55 PM

Friday

At TPC Craig Ranch

McKinney, Texas

Purse: $10.3 million

Yardage: 7,385; Par: 71

Second Round

Si Woo Kim 64-60—124 -18
Wyndham Clark 66-63—129 -13
Kensei Hirata 64-65—129 -13
Sungjae Im 68-61—129 -13
Scottie Scheffler 66-63—129 -13
Jackson Suber 68-61—129 -13
Tyler Duncan 64-66—130 -12
Tony Finau 67-63—130 -12
Tom Hoge 68-62—130 -12
Keith Mitchell 64-66—130 -12
Jordan Spieth 68-62—130 -12
Zachary Bauchou 67-64—131 -11
Chan Kim 66-65—131 -11
Taylor Moore 62-69—131 -11
Seamus Power 66-65—131 -11
Luke Clanton 66-66—132 -10
Stephan Jaeger 64-68—132 -10
Brooks Koepka 63-69—132 -10
Luke List 66-66—132 -10
Mac Meissner 68-64—132 -10
Rasmus Neergaard-Petersen 66-66—132 -10
Camilo Villegas 67-65—132 -10
Pierceson Coody 68-65—133 -9
A.J. Ewart 66-67—133 -9
Patrick Fishburn 66-67—133 -9
Steven Fisk 69-64—133 -9
Max Greyserman 71-62—133 -9
Emiliano Grillo 64-69—133 -9
Rico Hoey 67-66—133 -9
Mark Hubbard 66-67—133 -9
Chris Kirk 67-66—133 -9
Hank Lebioda 65-68—133 -9
Seung-Yul Noh 67-66—133 -9
Chad Ramey 67-66—133 -9
Patrick Rodgers 68-65—133 -9
Sam Ryder 68-65—133 -9
Erik Van Rooyen 66-67—133 -9
Yongjun Bae 68-66—134 -8
Blades Brown 66-68—134 -8
Doug Ghim 65-69—134 -8
Lanto Griffin 65-69—134 -8
Charley Hoffman 68-66—134 -8
Mackenzie Hughes 65-69—134 -8
Peter Malnati 69-65—134 -8
Troy Merritt 67-67—134 -8
John Parry 68-66—134 -8
Taylor Pendrith 67-67—134 -8
Ben Silverman 68-66—134 -8
Jordan L. Smith 67-67—134 -8
John VanDerLaan 67-67—134 -8
Zac Blair 70-65—135 -7
Eric Cole 68-67—135 -7
Ryo Hisatsune 67-68—135 -7
Rasmus Hojgaard 70-65—135 -7
Jeffrey Kang 68-67—135 -7
John Keefer 66-69—135 -7
Tom Kim 68-67—135 -7
Jesper Svensson 63-72—135 -7
Daniel Brown 69-67—136 -6
Jonathan Byrd 67-69—136 -6
Austin Eckroat 65-71—136 -6
Fabian Gomez 67-69—136 -6
Garrick Higgo 69-67—136 -6
Justin Lower 68-68—136 -6
Thorbjorn Olesen 71-65—136 -6
Matthieu Pavon 67-69—136 -6
Adrien Saddier 66-70—136 -6
Neal Shipley 66-70—136 -6
Adam Svensson 68-68—136 -6
Danny Willett 69-67—136 -6
Cameron Champ 74-WD

Missed Cut

Christiaan Bezuidenhout 68-69—137 -5
Michael Brennan 68-69—137 -5
Jackson Buchanan 69-68—137 -5
Zecheng Dou 68-69—137 -5
Nick Hardy 69-68—137 -5
Hao-Tong Li 68-69—137 -5
Scott Piercy 71-66—137 -5
Hayden Springer 70-67—137 -5
Robert Streb 70-67—137 -5
Michael Thorbjornsen 64-73—137 -5
Carson Young 70-67—137 -5
Davis Chatfield 68-70—138 -4
Nick Dunlap 73-65—138 -4
Noah Goodwin 69-69—138 -4
Will Gordon 70-68—138 -4
Lee Hodges 70-68—138 -4
Mason Howell 68-70—138 -4
Patton Kizzire 68-70—138 -4
Max McGreevy 68-70—138 -4
Jeremy Paul 69-69—138 -4
William Sides 73-65—138 -4
Kris Ventura 72-66—138 -4
Karl Vilips 70-68—138 -4
Vince Whaley 68-70—138 -4
Kevin Yu 69-69—138 -4
Ronin Banerjee 71-68—139 -3
Adrien Dumont De Chassart 70-69—139 -3
Billy Horschel 70-69—139 -3
Beau Hossler 66-73—139 -3
Kyoung-Hoon Lee 69-70—139 -3
Ben Martin 69-70—139 -3
Keita Nakajima 70-69—139 -3
Paul Peterson 70-69—139 -3
Chandler Phillips 69-70—139 -3
Marcelo Rozo 70-69—139 -3
Matti Schmid 70-69—139 -3
David Skinns 69-70—139 -3
Alejandro Tosti 70-69—139 -3
Aaron Wise 70-69—139 -3
Dylan Wu 69-70—139 -3
Ryan Brehm 70-70—140 -2
Trace Crowe 70-70—140 -2
Cameron Davis 74-66—140 -2
Matt Kuchar 69-71—140 -2
Martin Laird 70-70—140 -2
William Mouw 73-67—140 -2
Davis Riley 70-70—140 -2
Joel Dahmen 70-71—141 -1
Adam Hadwin 75-66—141 -1
Harry Higgs 70-71—141 -1
Taylor Montgomery 71-70—141 -1
Jhonattan Vegas 74-67—141 -1
Danny Walker 71-70—141 -1
Chandler Blanchet 70-72—142 E
Takumi Kanaya 70-72—142 E
Ben Kohles 73-69—142 E
Pontus Nyholm 68-74—142 E
Adam Schenk 75-67—142 E
Jimmy Stanger 74-68—142 E
Kevin Streelman 76-66—142 E
Davis Thompson 69-73—142 E
James Hahn 72-71—143 +1
Rafael Campos 75-69—144 +2
Brice Garnett 71-73—144 +2
Christo Lamprecht 71-73—144 +2
Preston Stout 69-76—145 +3
Austin Cook 76-70—146 +4
Henrik Norlander 75-71—146 +4
Kevin Roy 75-71—146 +4
Joe Highsmith 72-75—147 +5
Ryan Palmer 77-71—148 +6
Gordon Sargent 73-75—148 +6
Greg Gregory 75-75—150 +8
Alex Huang 76-75—151 +9
Adam Headley 76-78—154 +12
Nathan Petronzio 80-75—155 +13

