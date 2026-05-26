Sports on TV for Wednesday, May 27

The Associated Press

May 26, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, May 27

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:30 a.m. (Thursday)

FS2 — AFL: Hawthorn at St. Kilda

BASKETBALL AFRICA LEAGUE

1 p.m.

NBATV — Playoffs: TBD, Semifinal

CHL HOCKEY

9 p.m.

NHLN — 2026 Memorial Cup: Everett at Kelowna, Round Robin

COLLEGE GOLF (WOMEN’S)

6 p.m.

GOLF — NCAA Tournament: Team Match Play – Championship, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.

GOLF

Midnight

FS1 — LIV Golf League: First Round, Asiad Country Club, Busan, South Korea

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Washington at Cleveland (1:10 p.m.)

4 p.m.

MLBN — Arizona at San Francisco (joined in progress) (3:45 p.m.)

6:30 p.m.

FS1 — Tampa Bay at Baltimore (6:35 p.m.)

7:40 p.m.

PRIME VIDEO — N.Y. Yankees at Kansas City

10 p.m.

MLBN — Colorado at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)

NHL HOCKEY

8 p.m.

TNT — Eastern Conference Final: Carolina at Montreal, Game 4

TRUTV — Eastern Conference Final: Carolina at Montreal, Game 4

RUGBY (MEN’S)

6 a.m.

FS2 — State of Origin: New South Wales vs. Queensland, Final, Sydney

SOCCER (MEN’S)

2:50 p.m.

CBSSN — UEFA Europa League: Crystal Palace vs. Rayo Vallecano, Final, Leipzig, Germany

7:30 p.m.

CBSSN — USL Championship: San Antonio at Jacksonville

TENNIS

6 a.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

2 p.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

6 a.m. (Thursday)

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

USA — Phoenix at New York

9 p.m.

USA — Atlanta at Minnesota

