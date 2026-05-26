Sports on TV for Wednesday, May 27

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, May 27
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:30 a.m. (Thursday)
FS2 — AFL: Hawthorn at St. Kilda
BASKETBALL AFRICA LEAGUE
1 p.m.
NBATV — Playoffs: TBD, Semifinal
CHL HOCKEY
9 p.m.
NHLN — 2026 Memorial Cup: Everett at Kelowna, Round Robin
COLLEGE GOLF (WOMEN’S)
6 p.m.
GOLF — NCAA Tournament: Team Match Play – Championship, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.
GOLF
Midnight
FS1 — LIV Golf League: First Round, Asiad Country Club, Busan, South Korea
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Washington at Cleveland (1:10 p.m.)
4 p.m.
MLBN — Arizona at San Francisco (joined in progress) (3:45 p.m.)
6:30 p.m.
FS1 — Tampa Bay at Baltimore (6:35 p.m.)
7:40 p.m.
PRIME VIDEO — N.Y. Yankees at Kansas City
10 p.m.
MLBN — Colorado at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)
NHL HOCKEY
8 p.m.
TNT — Eastern Conference Final: Carolina at Montreal, Game 4
TRUTV — Eastern Conference Final: Carolina at Montreal, Game 4
RUGBY (MEN’S)
6 a.m.
FS2 — State of Origin: New South Wales vs. Queensland, Final, Sydney
SOCCER (MEN’S)
2:50 p.m.
CBSSN — UEFA Europa League: Crystal Palace vs. Rayo Vallecano, Final, Leipzig, Germany
7:30 p.m.
CBSSN — USL Championship: San Antonio at Jacksonville
TENNIS
6 a.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
2 p.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
6 a.m. (Thursday)
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
USA — Phoenix at New York
9 p.m.
USA — Atlanta at Minnesota
