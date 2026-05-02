Sports on TV for Sunday, May 3

The Associated Press

May 2, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, May 3

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5 a.m.

FS1 — AFL: Greater Western Sydney at Gold Coast

AUTO RACING

1 p.m.

FS1 — NHRA: Qualifying, South Georgia Motorsports Park, Adel, Ga. (taped)

3 p.m.

NBC — AMA Supercross Championship: Round 16, Denver

3:30 p.m.

FS1 — NASCAR Cup Series: Würth 400 presented by LIQUI MOLY, Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas

4 p.m.

APPLE TV — Formula 1: Crypto.com Miami Grand Prix, Miami International Autodrome, Miami

NBCSN — IMSA WeatherTech SportsCar Championship: Monterey SportsCar Championship, WeatherTech Raceway Laguna Seca, Monterey, Calif.

7 p.m.

FS1 — NHRA: NHRA Southern Nationals, South Georgia Motorsports Park, Adel, Ga. (taped)

BASKETBALL (MEN’S)

10 p.m.

CBSSN — Military Basketball Association: TBD, Championship, Colorado Springs, Colo.

BASKETBALL (WOMEN’S)

7:30 p.m.

CBSSN — Military Basketball Association: TBD, Championship, Colorado Springs, Colo.

BASKETBALL AFRICA LEAGUE

10 a.m.

NBATV — ASC Ville de Dakar vs. Maktown Flyers Nigeria

1 p.m.

NBATV — Al Ahly Egypt vs. FUS Rabat Morocco

COLLEGE BASEBALL

Noon

SECN — Missouri at Georgia

2 p.m.

ACCN — Duke at North Carolina

ESPN — Mississippi St. at Texas

3 p.m.

SECN — Mississippi at Arkansas

COLLEGE BEACH VOLLEYBALL (WOMEN’S)

12:30 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Championship, Gulf Shores, Ala.

COLLEGE GOLF (MEN’S)

5:30 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Championship, Pumpkin Ridge Golf Club, North Plains, Ore.

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Virginia vs. North Carolina, Championship, Charlotte, N.C.

CBSSN — Patriot League Tournament: Loyola (Md.) at Army, Championship

1 p.m.

ESPNU — Ivy League Tournament: Princeton vs. Cornell, Championship, Ithaca, N.Y.

9:30 p.m.

ESPNU — NCAA Men’s Lacrosse Selection Special

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

11 a.m.

ESPNU — Metro Atlantic Tournament: Siena at Fairfield, Championship

9 p.m.

ESPNU — NCAA Women’s Lacrosse Selection Special

COLLEGE SOFTBALL

Noon

BTN — Nebraska at Penn St.

2 p.m.

BTN — Oregon at UCLA

5 p.m.

ACCN — Florida St. at Boston College

GOLF

6 a.m.

GOLF — DP World Tour: Turkish Airlines Open, Final Round, National GC, Belek, Antalya, Turkey

Noon

GOLF — PGA Tour: Cadillac Championship, Final Round, Trump National Doral – Blue Monster Course, Miami

1 p.m.

CBS — LPGA Tour: Mexico Riviera Maya Open at Mayakoba, Final Round, El Camaleon Golf Course at Mayakoba, Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico

3 p.m.

CBS — PGA Tour: Cadillac Championship, Final Round, Trump National Doral – Blue Monster Course, Miami

GOLF — PGA Tour Champions: Regions Tradition, Final Round, Greystone Golf & Country Club, Birmingham, Ala.

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

LACROSSE (MEN’S)

6 p.m.

ESPNU — NLL Playoffs: Toronto at San Diego, Semifinal – Game 2

MLB BASEBALL

12:30 p.m.

NBCSN — Toronto at Minnesota (12:35 p.m.)

PEACOCK — Toronto at Minnesota (12:35 p.m.)

4 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Chicago White Sox at San Diego (4:10 p.m.) OR N.Y. Mets at L.A. Angels (4:07 p.m.)

7 p.m.

NBCSN — Texas at Detroit (7:20 p.m.)

PEACOCK — Texas at Detroit (7:20 p.m.)

NBA BASKETBALL

3:30 p.m.

ABC — Eastern Conference First Round: Orlando at Detroit, Game 7

7:30 p.m.

NBC — Eastern Conference First Round: Toronto at Cleveland, Game 7

PEACOCK — Eastern Conference First Round: Toronto at Cleveland, Game 7

NHL HOCKEY

6 p.m.

TNT — Eastern Conference First Round: Montreal at Tampa Bay, Game 7

TRUTV — Eastern Conference First Round: Montreal at Tampa Bay, Game 7

9 p.m.

TNT — Western Conference Second Round: Minnesota at Colorado, Game 1

TRUTV — Western Conference Second Round: Minnesota at Colorado, Game 1

SOCCER (MEN’S)

6:55 a.m.

CBSSN — Scottish Premier League: Celtic at Hibernian

10:30 a.m.

NBCSN — English Premier League: Liverpool at Manchester United

2 p.m.

USA — English Premier League: Tottenham Hotspur at Aston Villa

3 p.m.

ESPN2 — La Liga: Real Madrid at RCD Espanyol

SOCCER (WOMEN’S)

1 p.m.

ESPN2 — NWSL: Portland at Chicago

3 p.m.

CBSSN — NWSL: Denver at Boston

5 p.m.

CBSSN — NWSL: Racing Louisville at NJ/NY Gotham

Midnight

CBSSN — UEFA Champions League: Bayern Munich at Barcelona, Semifinal – Leg 2

TENNIS

8 a.m.

TENNIS CHANNEL — Madrid – ATP/WTA – Live; ATP Singles Final; WTA Doubles Final

UFL FOOTBALL

4 p.m.

FOX — Birmingham at Orlando

WNBA BASKETBALL

5 p.m.

ION — Preseason: New York at Connecticut

7 p.m.

ION — Las Vegas vs. Dallas, Austin, Texas

