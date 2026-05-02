Sports on TV for Sunday, May 3

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, May 3
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5 a.m.
FS1 — AFL: Greater Western Sydney at Gold Coast
AUTO RACING
1 p.m.
FS1 — NHRA: Qualifying, South Georgia Motorsports Park, Adel, Ga. (taped)
3 p.m.
NBC — AMA Supercross Championship: Round 16, Denver
3:30 p.m.
FS1 — NASCAR Cup Series: Würth 400 presented by LIQUI MOLY, Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas
4 p.m.
APPLE TV — Formula 1: Crypto.com Miami Grand Prix, Miami International Autodrome, Miami
NBCSN — IMSA WeatherTech SportsCar Championship: Monterey SportsCar Championship, WeatherTech Raceway Laguna Seca, Monterey, Calif.
7 p.m.
FS1 — NHRA: NHRA Southern Nationals, South Georgia Motorsports Park, Adel, Ga. (taped)
BASKETBALL (MEN’S)
10 p.m.
CBSSN — Military Basketball Association: TBD, Championship, Colorado Springs, Colo.
BASKETBALL (WOMEN’S)
7:30 p.m.
CBSSN — Military Basketball Association: TBD, Championship, Colorado Springs, Colo.
BASKETBALL AFRICA LEAGUE
10 a.m.
NBATV — ASC Ville de Dakar vs. Maktown Flyers Nigeria
1 p.m.
NBATV — Al Ahly Egypt vs. FUS Rabat Morocco
COLLEGE BASEBALL
Noon
SECN — Missouri at Georgia
2 p.m.
ACCN — Duke at North Carolina
ESPN — Mississippi St. at Texas
3 p.m.
SECN — Mississippi at Arkansas
COLLEGE BEACH VOLLEYBALL (WOMEN’S)
12:30 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Championship, Gulf Shores, Ala.
COLLEGE GOLF (MEN’S)
5:30 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Championship, Pumpkin Ridge Golf Club, North Plains, Ore.
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
ACCN — Atlantic Coast Tournament: Virginia vs. North Carolina, Championship, Charlotte, N.C.
CBSSN — Patriot League Tournament: Loyola (Md.) at Army, Championship
1 p.m.
ESPNU — Ivy League Tournament: Princeton vs. Cornell, Championship, Ithaca, N.Y.
9:30 p.m.
ESPNU — NCAA Men’s Lacrosse Selection Special
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
11 a.m.
ESPNU — Metro Atlantic Tournament: Siena at Fairfield, Championship
9 p.m.
ESPNU — NCAA Women’s Lacrosse Selection Special
COLLEGE SOFTBALL
Noon
BTN — Nebraska at Penn St.
2 p.m.
BTN — Oregon at UCLA
5 p.m.
ACCN — Florida St. at Boston College
GOLF
6 a.m.
GOLF — DP World Tour: Turkish Airlines Open, Final Round, National GC, Belek, Antalya, Turkey
Noon
GOLF — PGA Tour: Cadillac Championship, Final Round, Trump National Doral – Blue Monster Course, Miami
1 p.m.
CBS — LPGA Tour: Mexico Riviera Maya Open at Mayakoba, Final Round, El Camaleon Golf Course at Mayakoba, Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico
3 p.m.
CBS — PGA Tour: Cadillac Championship, Final Round, Trump National Doral – Blue Monster Course, Miami
GOLF — PGA Tour Champions: Regions Tradition, Final Round, Greystone Golf & Country Club, Birmingham, Ala.
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
LACROSSE (MEN’S)
6 p.m.
ESPNU — NLL Playoffs: Toronto at San Diego, Semifinal – Game 2
MLB BASEBALL
12:30 p.m.
NBCSN — Toronto at Minnesota (12:35 p.m.)
PEACOCK — Toronto at Minnesota (12:35 p.m.)
4 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Chicago White Sox at San Diego (4:10 p.m.) OR N.Y. Mets at L.A. Angels (4:07 p.m.)
7 p.m.
NBCSN — Texas at Detroit (7:20 p.m.)
PEACOCK — Texas at Detroit (7:20 p.m.)
NBA BASKETBALL
3:30 p.m.
ABC — Eastern Conference First Round: Orlando at Detroit, Game 7
7:30 p.m.
NBC — Eastern Conference First Round: Toronto at Cleveland, Game 7
PEACOCK — Eastern Conference First Round: Toronto at Cleveland, Game 7
NHL HOCKEY
6 p.m.
TNT — Eastern Conference First Round: Montreal at Tampa Bay, Game 7
TRUTV — Eastern Conference First Round: Montreal at Tampa Bay, Game 7
9 p.m.
TNT — Western Conference Second Round: Minnesota at Colorado, Game 1
TRUTV — Western Conference Second Round: Minnesota at Colorado, Game 1
SOCCER (MEN’S)
6:55 a.m.
CBSSN — Scottish Premier League: Celtic at Hibernian
10:30 a.m.
NBCSN — English Premier League: Liverpool at Manchester United
2 p.m.
USA — English Premier League: Tottenham Hotspur at Aston Villa
3 p.m.
ESPN2 — La Liga: Real Madrid at RCD Espanyol
SOCCER (WOMEN’S)
1 p.m.
ESPN2 — NWSL: Portland at Chicago
3 p.m.
CBSSN — NWSL: Denver at Boston
5 p.m.
CBSSN — NWSL: Racing Louisville at NJ/NY Gotham
Midnight
CBSSN — UEFA Champions League: Bayern Munich at Barcelona, Semifinal – Leg 2
TENNIS
8 a.m.
TENNIS CHANNEL — Madrid – ATP/WTA – Live; ATP Singles Final; WTA Doubles Final
UFL FOOTBALL
4 p.m.
FOX — Birmingham at Orlando
WNBA BASKETBALL
5 p.m.
ION — Preseason: New York at Connecticut
7 p.m.
ION — Las Vegas vs. Dallas, Austin, Texas
