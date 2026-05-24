Sports on TV for Monday, May 25

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, May 25
BASKETBALL AFRICA LEAGUE
10 a.m.
NBATV — Al Ahly Ly Libya vs. Club Africain Tunisia
1 p.m.
NBATV — DAR City Tanzania vs. Petro de Luanda Angola
CHL HOCKEY
9 p.m.
NHLN — 2026 Memorial Cup: Everett vs. Kitchener, Round Robin, Kelowna, Canada
COLLEGE BASEBALL
Noon
ESPN2 — NCAA Baseball Championship Selection Special
COLLEGE GOLF (WOMEN’S)
5:30 p.m.
GOLF — NCAA Tournament: Individual National Championship, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
1 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Notre Dame vs. Princeton, Championship, Charlottesville, Va.
HORSE RACING
12:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
IIHF HOCKEY (MEN’S)
10 a.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Hungary vs. U.S., Group A, Zürich, Switzerland
2 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Slovenia vs. Italy, Group B, Fribourg, Switzerland
6 a.m. (Tuesday)
NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Norway vs. Denmark, Group B, Fribourg, Switzerland
MLB BASEBALL
3:30 p.m.
ESPN — N.Y. Yankees at Kansas City (3:40 p.m.)
7 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Miami at Toronto (7:07 p.m.) OR Colorado at L.A. Dodgers (9:10 p.m.)
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Seattle at Athletics (joined in progress) (9:40 p.m.) OR Colorado at L.A. Dodgers (joined in progress) (9:10 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:10 p.m.
ESPN — Eastern Conference Final: New York at Cleveland, Game 4
NHL HOCKEY
8 p.m.
TNT — Eastern Conference Final: Carolina at Montreal, Game 3
TRUTV — Eastern Conference Final: Carolina at Montreal, Game 3
TENNIS
6 a.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
2 p.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
6 a.m. (Tuesday)
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
NBCSN — Portland at New York
PEACOCK — Portland at New York
