Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Monday, May 25

The Associated Press

May 24, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, May 25

BASKETBALL AFRICA LEAGUE

10 a.m.

NBATV — Al Ahly Ly Libya vs. Club Africain Tunisia

1 p.m.

NBATV — DAR City Tanzania vs. Petro de Luanda Angola

CHL HOCKEY

9 p.m.

NHLN — 2026 Memorial Cup: Everett vs. Kitchener, Round Robin, Kelowna, Canada

COLLEGE BASEBALL

Noon

ESPN2 — NCAA Baseball Championship Selection Special

COLLEGE GOLF (WOMEN’S)

5:30 p.m.

GOLF — NCAA Tournament: Individual National Championship, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

1 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Notre Dame vs. Princeton, Championship, Charlottesville, Va.

HORSE RACING

12:30 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

IIHF HOCKEY (MEN’S)

10 a.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Hungary vs. U.S., Group A, Zürich, Switzerland

2 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Slovenia vs. Italy, Group B, Fribourg, Switzerland

6 a.m. (Tuesday)

NHLN — 2026 IIHF World Championship Group Stage: Norway vs. Denmark, Group B, Fribourg, Switzerland

MLB BASEBALL

3:30 p.m.

ESPN — N.Y. Yankees at Kansas City (3:40 p.m.)

7 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Miami at Toronto (7:07 p.m.) OR Colorado at L.A. Dodgers (9:10 p.m.)

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Seattle at Athletics (joined in progress) (9:40 p.m.) OR Colorado at L.A. Dodgers (joined in progress) (9:10 p.m.)

NBA BASKETBALL

8:10 p.m.

ESPN — Eastern Conference Final: New York at Cleveland, Game 4

NHL HOCKEY

8 p.m.

TNT — Eastern Conference Final: Carolina at Montreal, Game 3

TRUTV — Eastern Conference Final: Carolina at Montreal, Game 3

TENNIS

6 a.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

2 p.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

6 a.m. (Tuesday)

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

NBCSN — Portland at New York

PEACOCK — Portland at New York

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up