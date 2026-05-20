Sports on TV for May 25 – 31

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, May 25
COLLEGE BASEBALL
Noon
ESPN2 — NCAA Baseball Championship Selection Special
COLLEGE GOLF (WOMEN’S)
5:30 p.m.
GOLF — NCAA Tournament: Championships, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
1 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Championship, Charlottesville, Va.
MLB BASEBALL
3:30 p.m.
ESPN — N.Y. Yankees at Kansas City
7 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Miami at Toronto (7:07 p.m.) OR Colorado at L.A. Dodgers (9:10 p.m.)
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Seattle at Athletics (joined in progress) (9:40 p.m.) OR Colorado at L.A. Dodgers (joined in progress) (9:10 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:10 p.m.
ESPN — Eastern Conference Final: New York at Cleveland, Game 4
NHL HOCKEY
8 p.m.
TNT — Eastern Conference Final: Carolina at Montreal, Game 3
TRUTV — Eastern Conference Final: Carolina at Montreal, Game 3
TENNIS
6 a.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
2 p.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
6 a.m. (Tuesday)
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
NBCSN — Portland at New York
PEACOCK — Portland at New York
Tuesday, May 26
COLLEGE GOLF (WOMEN’S)
6 p.m.
GOLF — NCAA Tournament: Championships, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
TBS — Atlanta at Boston (6:45 p.m.)
TRUTV — Atlanta at Boston (6:45 p.m.)
9:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Arizona at San Francisco (9:45 p.m.) OR Colorado at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:30 p.m.
NBC — Western Conference Final: San Antonio at Oklahoma City, Game 5 (if necessary)
PEACOCK — Western Conference Final: San Antonio at Oklahoma City, Game 5 (if necessary)
NHL HOCKEY
8 p.m.
ESPN — Western Conference Final: Colorado at Vegas, Game 4
TENNIS
6 a.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
2 p.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
6 a.m. (Wednesday)
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
Wednesday, May 27
COLLEGE GOLF (WOMEN’S)
6 p.m.
GOLF — NCAA Tournament: Championships, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Washington at Cleveland (1:10 p.m.)
4 p.m.
MLBN — Arizona at San Francisco (joined in progress) (3:45 p.m.)
6:30 p.m.
FS1 — Tampa Bay at Baltimore (6:35 p.m.)
7:40 p.m.
PRIME VIDEO — N.Y. Yankees at Kansas City
10 p.m.
MLBN — Colorado at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:10 p.m.
ESPN — Eastern Conference Final: Cleveland at New York, Game 5 (if necessary)
NHL HOCKEY
8 p.m.
TNT — Eastern Conference Final: Carolina at Montreal, Game 4
TRUTV — Eastern Conference Final: Carolina at Montreal, Game 4
TENNIS
6 a.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
2 p.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
6 a.m. (Thursday)
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
USA — Phoenix at New York
9 p.m.
USA — Atlanta at Minnesota
Thursday, May 28
COLLEGE SOFTBALL
Noon
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Game 1, Oklahoma City, Okla.
2:30 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Game 2, Oklahoma City, Okla.
7 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Game 3, Oklahoma City, Okla.
9:30 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Game 4, Oklahoma City, Okla.
GOLF
7 a.m.
GOLF — DP World Tour: Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol, First Round, Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, Kitzbühel, Austria
4 p.m.
GOLF — PGA Tour: Charles Schwab Challenge, First Round, Colonial Country Club, Fort Worth, Texas
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — L.A. Angels at Detroit (1:10 p.m.)
4 p.m.
MLBN — Atlanta at Boston (4:10 p.m.)
7 p.m.
MLBN — Toronto at Baltimore (joined in progress) (6:35 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:30 p.m.
NBC — Western Conference Final: Oklahoma City at San Antonio, Game 6 (if necessary)
PEACOCK — Western Conference Final: San Antonio at Oklahoma City, Game 6 (if necessary)
NHL HOCKEY
8 p.m.
ESPN — Western Conference Final: Vegas at Colorado, Game 5 (if necessary)
TENNIS
6 a.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
2 p.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
6 a.m. (Friday)
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
PRIME VIDEO — Las Vegas at Dallas
10 p.m.
PRIME VIDEO — Indiana at Golden State
Friday, May 29
AUTO RACING
3 p.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of Detroit, Detroit
7 p.m.
PRIME VIDEO — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Flote 200, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn.
COLLEGE BASEBALL
Noon
ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional
SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional
3 p.m.
ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional
SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional
6 p.m.
ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional
SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional
9 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional
COLLEGE SOFTBALL
7 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Game 5, Oklahoma City, Okla.
9:30 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Game 6, Oklahoma City, Okla.
GOLF
7 a.m.
GOLF — DP World Tour: Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol, Second Round, Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, Kitzbühel, Austria
Noon
GOLF — LPGA Tour: ShopRite LPGA powered by Wakefern, First Round, Seaview Hotel & Golf Club (Bay Course), Galloway, N.J.
4 p.m.
GOLF — PGA Tour: Charles Schwab Challenge, Second Round, Colonial Country Club, Fort Worth, Texas
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Atlanta at Cincinnati (6:40 p.m.) OR San Diego at Washington (6:45 p.m.)
6:40 p.m.
APPLE TV — Minnesota at Pittsburgh
9:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: N.Y. Yankees at Athletics (9:40 p.m.) OR Arizona at Seattle (joined in progress) (10:10 p.m.)
10:10 p.m.
APPLE TV — Philadelphia at L.A. Dodgers
NBA BASKETBALL
8:10 p.m.
ESPN — Eastern Conference Final: New York at Cleveland, Game 6 (if necessary)
NHL HOCKEY
8 p.m.
TNT — Eastern Conference Final: Montreal at Carolina, Game 5 (if necessary)
TRUTV — Eastern Conference Final: Montreal at Carolina, Game 5 (if necessary)
TENNIS
6 a.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
2 p.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
6 a.m. (Saturday)
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
UFL FOOTBALL
8 p.m.
FOX — Dallas at St. Louis
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ION — TBA
10 p.m.
ION — Atlanta at Portland
Saturday, May 30
AUTO RACING
9 a.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of Detroit, Detroit
1 p.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Qualifying, Streets of Detroit, Detroit
4 p.m.
NBC — IMSA WeatherTech SportsCar Championship: Chevrolet Detroit Grand Prix Presented By Lear, Detroit Street Circuit, Detroit
7:30 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Sports Illustrated Resorts 250, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn.
BOXING
9 p.m.
ESPN — MVPW-03: Main Card, El Paso, Texas
COLLEGE BASEBALL
Noon
ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional
1 p.m.
SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional
3 p.m.
ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional
4 p.m.
SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional
6 p.m.
ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional
7 p.m.
SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional
9 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional
COLLEGE SOFTBALL
3 p.m.
ABC — Women’s College World Series: TBD, Game 7, Oklahoma City, Okla.
7 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Game 8, Oklahoma City, Okla.
GOLF
7 a.m.
GOLF — DP World Tour: Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol, Third Round, Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, Kitzbühel, Austria
1:30 p.m.
GOLF — PGA Tour: Charles Schwab Challenge, Third Round, Colonial Country Club, Fort Worth, Texas
3:30 p.m.
CBS — PGA Tour: Charles Schwab Challenge, Third Round, Colonial Country Club, Fort Worth, Texas
GOLF — LPGA Tour: ShopRite LPGA powered by Wakefern, Second Round, Seaview Hotel & Golf Club (Bay Course), Galloway, N.J.
6 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol, Final Round, Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, Kitzbühel, Austria
LACROSSE (MEN’S)
1 p.m.
ABC — PLL: New York at Denver
MLB BASEBALL
4 p.m.
FS1 — Kansas City at Texas (4:05 p.m.)
7 p.m.
FOX — Regional Coverage: Atlanta at Cincinnati (7:15 p.m.) OR Chicago Cubs at St. Louis (7:15 p.m.)
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Philadelphia at L.A. Dodgers (10:10 p.m.) OR Arizona at Seattle (10:10 p.m.)
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Western Conference Final: San Antonio at Oklahoma City, Game 7 (if necessary)
PEACOCK — Western Conference Final: San Antonio at Oklahoma City, Game 7 (if necessary)
NHL HOCKEY
8 p.m.
ABC — Western Conference Final: Colorado at Vegas, Game 6 (if necessary)
SOCCER (MEN’S)
Noon
CBS — UEFA Champions League: Paris Saint-Germain vs. Arsenal, Final, Budapest, Hungary
TENNIS
6 a.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
2 p.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
6 a.m. (Sunday)
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
UFL FOOTBALL
3 p.m.
ESPN2 — Houston at Birmingham
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
CBS — Indiana at Portland
Sunday, May 31
AUTO RACING
9:30 a.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, Streets of Detroit, Detroit
12:30 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Chevrolet Detroit Grand Prix, Streets of Detroit, Detroit
3 p.m.
FOX — NHRA: NHRA Potomac Nationals presented by JEGS, Maryland International Raceway, Mechanicsville, Md.
7 p.m.
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Cracker Barrel 400, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn.
COLLEGE BASEBALL
Noon
ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional
SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional
3 p.m.
ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional
SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional
6 p.m.
ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional
SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional
9 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional
COLLEGE SOFTBALL
3 p.m.
ABC — Women’s College World Series: TBD, Game 9, Oklahoma City, Okla.
7 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Game 10, Oklahoma City, Okla.
GOLF
7 a.m.
GOLF — DP World Tour: Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol, Final Round, Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, Kitzbühel, Austria
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Charles Schwab Challenge, Final Round, Colonial Country Club, Fort Worth, Texas
3 p.m.
CBS — PGA Tour: Charles Schwab Challenge, Final Round, Colonial Country Club, Fort Worth, Texas
GOLF — LPGA Tour: ShopRite LPGA powered by Wakefern, Final Round, Seaview Hotel & Golf Club (Bay Course), Galloway, N.J.
MLB BASEBALL
Noon
PEACOCK — Toronto at Baltimore (12:15 p.m.)
4 p.m.
MLBN — N.Y. Yankees at Athletics (4:05 p.m.)
7 p.m.
NBC — Chicago Cubs at St. Louis (7:20 p.m.)
PEACOCK — Chicago Cubs at St. Louis (7:20 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:10 p.m.
ESPN — Eastern Conference Final: Cleveland at New York, Game 7 (if necessary)
NHL HOCKEY
TBA
TNT — Eastern Conference Final: Carolina at Montreal, Game 6 (if necessary)
TRUTV — Eastern Conference Final: Carolina at Montreal, Game 6 (if necessary)
TENNIS
6 a.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
2 p.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
6 a.m. (Monday)
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
UFL FOOTBALL
Noon
ABC — Orlando at DC
6 p.m.
FOX — Louisville at Columbus
WNBA BASKETBALL
3:30 p.m.
NBC — Las Vegas at Golden State
PEACOCK — Las Vegas at Golden State
