Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for May 11 – 17

The Associated Press

May 6, 2026, 10:05 AM

Adv09-10

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, May 11

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

10 a.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round

12:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round

3 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round

5:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round

MLB BASEBALL

8 p.m.

FS1 — Seattle at Houston (8:10 p.m.)

10 p.m.

MLBN — San Francisco at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Eastern Conference Semifinal: Detroit at Cleveland, Game 4

PEACOCK — Eastern Conference Semifinal: Detroit at Cleveland, Game 4

10:30 p.m.

PRIME VIDEO — Western Conference Semifinal: Oklahoma City at L.A. Lakers, Game 4

NHL HOCKEY

TBA

ESPN — Eastern Conference Second Round: Philadelphia at Carolina, Game 5 (If Necessary)

ESPN — Western Conference Second Round: Colorado at Minnesota, Game 4

_____

Tuesday, May 12

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

SECN — UT-Martin at Mississippi

MLB BASEBALL

7 p.m.

TBS — Chicago Cubs at Atlanta (7:15 p.m.)

10 p.m.

MLBN — San Francisco at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)

NBA BASKETBALL

2 p.m.

ESPN2 — 2026 NBA Combine: From Chicago

TBA

TBA — Eastern Conference Semifinal: Philadelphia at New York, Game 5 (If Necessary)

TBA — Western Conference Semifinal: Minnesota at San Antonio, Game 5 (If Necessary)

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — Eastern Conference Second Round: Buffalo at Montreal, Game 4

9:30 p.m.

ESPN — Western Conference Second Round: Anaheim at Vegas, Game 5 (If Necessary)

_____

Wednesday, May 13

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — L.A. Angels at Cleveland (1:10 p.m.)

6:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Philadelphia at Boston (6:45 p.m.) OR Colorado at Pittsburgh (6:40 p.m.)

6:35 p.m.

PRIME VIDEO — N.Y. Yankees at Baltimore

10 p.m.

MLBN — San Francisco at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)

NBA BASKETBALL

2 p.m.

ESPNU — 2026 NBA Combine: From Chicago

7:40 p.m.

ESPN — Eastern Conference Semifinal: Cleveland at Detroit, Game 5 (If Necessary)

10 p.m.

ESPN — Western Conference Semifinal: Oklahoma L.A. Lakers at Oklahoma City, Game 5 (if Necessary)

NHL HOCKEY

TBA

TNT — Eastern Conference Second Round: Carolina at Philadelphia, Game 6 (If Necessary)

TRUTV — Eastern Conference Second Round: Carolina at Philadelphia, Game 6 (If Necessary)

TNT — Western Conference Second Round: Minnesota at Colorado, Game 5 (If Necessary)

TRUTV — Western Conference Second Round: Minnesota at Colorado, Game 5 (If Necessary)

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

USA — Las Vegas at Connecticut

10:30 p.m.

USA — Indiana at Los Angeles

_____

Thursday, May 14

COLLEGE BASEBALL

6 p.m.

BTN — TBA

7 p.m.

ACCN — North Carolina at NC State

8 p.m.

SECN — Georgia at Auburn

9 p.m.

BTN — UCLA at Washington

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

Noon

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal

2:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal

5 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal

7:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal

GOLF

Noon

ESPN — PGA Tour: PGA Championship, First Round, Arominik Golf Club, Newton Square, Pa.

3 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Kroger Queen City Championship presented by P&G, First Round, Maketewah Country Club, Cincinnati

MLB BASEBALL

12:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Colorado at Pittsburgh (12:35 p.m.) OR Washington at Cincinnati (12:40 p.m.)

3:30 p.m.

MLBN — St. Louis at Athletics (3:05 p.m.)

10 p.m.

MLBN — San Francisco at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)

NBA BASKETBALL

8:10 p.m.

ESPN — Eastern Conference Semifinal: New York at Philadelphia, Game 6 (If Necessary)

NHL HOCKEY

TBA

TNT — Eastern Conference Second Round: Montreal at Buffalo, Game 5 (If Necessary)

TRUTV — Eastern Conference Second Round: Montreal at Buffalo, Game 5 (If Necessary)

TNT — Western Conference Second Round: Vegas at Anaheim, Game 6 (If Necessary)

TRUTV — Western Conference Second Round: Vegas at Anaheim, Game 6 (If Necessary)

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

PRIME VIDEO — Minnesota at Dallas

10 p.m.

PRIME VIDEO — New York at Portland

_____

Friday, May 15

AUTO RACING

5 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: ECOSAVE 200, Dover Motor Speedway, Dover, Del.

COLLEGE BASEBALL

6 p.m.

BTN — TBA

7 p.m.

ACCN — TBA

8 p.m.

SECN — Georgia at Auburn

9 p.m.

BTN — UCLA at Washington

COLLEGE SOFTBALL

Noon

ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional

ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional

1 p.m.

SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional

2 p.m.

ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional

ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional

4 p.m.

ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional

ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional

SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional

6 p.m.

ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional

SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional

8 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional

ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional

10 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional

ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional

GOLF

Noon

ESPN — PGA Tour: PGA Championship, Second Round, Arominik Golf Club, Newton Square, Pa.

3 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Kroger Queen City Championship presented by P&G, Second Round, Maketewah Country Club, Cincinnati

MLB BASEBALL

6:40 p.m.

APPLE TV — Toronto at Detroit

7 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Boston at Atlanta (7:15 p.m.) OR Cincinnati at Cleveland (7:10 p.m.)

7:10 p.m.

APPLE TV — N.Y. Yankees at N.Y. Mets

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: San Diego at Seattle (joined in progress) (9:40 p.m.) OR L.A. Dodgers at L.A. Angels (joined in progress) (9:38 p.m.)

NBA BASKETBALL

TBA

TBA — Eastern Conference Semifinal: Detroit at Cleveland, Game 6 (If Necessary)

TBA — Western Conference Semifinal: San Antonio at Minnesota, Game 6 (If Necessary)

NHL HOCKEY

TBA

ESPN — Western Conference Second Round: Colorado at Minnesota, Game 6 (If Necessary)

UFL FOOTBALL

8 p.m.

FOX — Orlando at Dallas

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ION — Washington at Indiana

10 p.m.

ION — TBA

_____

Saturday, May 16

AUTO RACING

4 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: BetRivers 200, Dover Motor Speedway, Dover, Del.

COLLEGE BASEBALL

Noon

ACCN — TBA

SECN — Mississippi St. at Texas A&M

3 p.m.

ACCN — TBA

BTN — UCLA at Washington

SECN — Mississippi at Alabama

6 p.m.

BTN — Southern Cal at Oregon

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal

2:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal

COLLEGE SOFTBALL

1 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional

3 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional

5 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional

ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional

7 p.m.

ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional

ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional

8 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional

9 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional

ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional

10 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional

11 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional

COLLEGE TRACK AND FIELD

6 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: Championship, Auburn, Ala.

GOLF

10 a.m.

ESPN — PGA Tour: PGA Championship, Third Round, Arominik Golf Club, Newton Square, Pa.

1 p.m.

CBS — PGA Tour: PGA Championship, Third Round, Arominik Golf Club, Newton Square, Pa.

3 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Kroger Queen City Championship presented by P&G, Third Round, Maketewah Country Club, Cincinnati

HORSE RACING

4 p.m.

NBC — 151st Preakness Stakes: From Laurel Park, Laurel, Md.

MLB BASEBALL

4 p.m.

FS1 — Baltimore at Washington (4:05 p.m.)

7 p.m.

FOX — Regional Coverage: N.Y. Yankees at N.Y. Mets (7:15 p.m.) OR San Diego at Seattle (7:15 p.m.)

9:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: L.A. Dodgers at L.A. Angels (9:38 p.m.) OR San Francisco at Athletics (9:40 p.m.)

NBA BASKETBALL

TBA

TBA — Western Conference Semifinal: Oklahoma City at L.A. Lakers, Game 6 (If Necessary)

NHL HOCKEY

TBA

TBA — Eastern Conference Second Round: Buffalo at Montreal, Game 6 (If Necessary)

TNT — Eastern Conference Second Round: Philadelphia at Carolina, Game 7 (If Necessary)

TRUTV — Eastern Conference Second Round: Philadelphia at Carolina, Game 7 (If Necessary)

TBA — Western Conference Second Round: Anaheim at Vegas, Game 7 (If Necessary)

SOCCER (MEN’S)

9:55 p.m.

ESPN2 — English FA Cup: Chelsea vs. Manchester City, Final, London

UFL FOOTBALL

Noon

ABC — DC at Louisville

3 p.m.

ABC — Houston at St. Louis

_____

Sunday, May 17

AUTO RACING

1 p.m.

FS1 — NASCAR Cup Series: NASCAR All-Star Race, Dover Motor Speedway, Dover, Del.

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal

2:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal

COLLEGE ROWING

9 a.m.

BTN — Big Ten Tournament: Championship, Indianapolis

COLLEGE SOFTBALL

Noon

ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional

1 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional

SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional

2 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional

2:30 p.m.

ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional

3 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional

SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional

4 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional

5 p.m.

ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional

SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional

5:30 p.m.

ACCN — Women’s College World Series: TBD, Regional

7 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional

ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional

SECN — Women’s College World Series: TBD, Regional

8 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional

9 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Regional

ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Regional

10 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Regional

COLLEGE TRACK AND FIELD

1:30 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Championships, Lincoln, Neb.

GOLF

10 a.m.

ESPN — PGA Tour: PGA Championship, Final Round, Arominik Golf Club, Newton Square, Pa.

1 p.m.

CBS — PGA Tour: PGA Championship, Final Round, Arominik Golf Club, Newton Square, Pa.

3 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Kroger Queen City Championship presented by P&G, Final Round, Maketewah Country Club, Cincinnati

MLB BASEBALL

Noon

NBCSN — Miami at Tampa Bay (12:15 p.m.)

PEACOCK — Miami at Tampa Bay (12:15 p.m.)

4 p.m.

MLBN — San Francisco at Athletics (4:05 p.m.)

7 p.m.

NBCSN — San Diego at Seattle (7:20 p.m.)

PEACOCK — San Diego at Seattle (7:20 p.m.)

NBA BASKETBALL

TBA

TBA — Eastern Conference Semifinal: Cleveland at Detroit, Game 7 (If Necessary)

TBA — Eastern Conference Semifinal: Philadelphia at New York, Game 7 (If Necessary)

TBA — Western Conference Semifinal: Minnesota at San Antonio, Game 7 (If Necessary)

NHL HOCKEY

TBA

TNT — Western Conference Second Round: Minnesota at Colorado, Game 7 (If Necessary)

TRUTV — Western Conference Second Round: Minnesota at Colorado, Game 7 (If Necessary)

SOCCER (WOMEN’S)

6 p.m.

ESPN2 — NWSL: Angel City at Portland

UFL FOOTBALL

1 p.m.

FOX — Columbus at Birmingham

WNBA BASKETBALL

1:30 p.m.

NBC — Las Vegas at Atlanta

PEACOCK — Las Vegas at Atlanta

6 p.m.

NBCSN — Seattle at Indiana

PEACOCK — Seattle at Indiana

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up