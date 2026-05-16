Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

May 16, 2026, 11:41 AM

MLB

Saturday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Toronto -116 at DETROIT -104
Texas -148 at HOUSTON +124

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Arizona -121 at COLORADO +101
Philadelphia -170 at PITTSBURGH +142

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Kansas City -112 at ST. LOUIS -107
Baltimore OFF at WASHINGTON OFF
at TAMPA BAY -143 Miami +120
at CLEVELAND -162 Cincinnati +136
Chicago Cubs -110 at CHICAGO WHITE SOX -108
Milwaukee -125 at MINNESOTA +105
at SEATTLE -135 San Diego +114
at ATLANTA -132 Boston +111
N.Y Yankees -125 at N.Y METS +105
LA Dodgers -141 at LA ANGELS +118
at ATHLETICS -136 San Francisco +115

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at MONTREAL -169 Buffalo +142

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up