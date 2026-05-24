Soudal Open Scores

Sunday
At Rinkven International GC
Antwerp, Belgium
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,940; Par: 71
Final Round
|Richard Sterne, South Africa
|64-68-68-66—266
|Marcus Armitage, England
|68-68-66-66—268
|Jorge Campillo, Spain
|66-66-68-68—268
|Kota Kaneko, Japan
|68-65-68-67—268
|Marcus Kinhult, Sweden
|66-67-71-64—268
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|64-68-67-69—268
|Victor Perez, France
|68-69-65-66—268
|MJ Daffue, South Africa
|67-66-65-71—269
|Gregorio De Leo, Italy
|66-71-67-65—269
|Nathan Kimsey, England
|67-71-63-68—269
|Zander Lombard, South Africa
|63-66-66-74—269
|Benjamin Schmidt, England
|66-66-67-70—269
|Albin Bergstrom, Sweden
|67-67-66-70—270
|Andrew Johnston, England
|69-64-67-70—270
|Tom Vaillant, France
|65-64-70-71—270
|Darius Van Driel, Netherlands
|69-68-68-65—270
|Wenyi Ding, China
|69-67-67-68—271
|Francesco Laporta, Italy
|70-68-68-65—271
|Mikael Lindberg, Sweden
|66-71-67-67—271
|Jeff Winther, Denmark
|66-70-70-65—271
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|67-71-68-65—271
|Casey Jarvis, South Africa
|67-65-72-68—272
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|68-69-70-65—272
|Jack Buchanan, Australia
|67-70-69-67—273
|Martin Couvra, France
|66-72-67-68—273
|Ricardo Gouveia, Portugal
|68-71-67-67—273
|Alexander Levy, France
|69-69-68-67—273
|Eddie Pepperell, England
|69-65-72-67—273
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|70-67-68-68—273
|Davis Bryant, United States
|71-64-72-67—274
|Jens Dantorp, Sweden
|68-69-68-69—274
|Manuel Elvira, Spain
|67-69-68-70—274
|Oliver Lindell, Finland
|69-68-65-72—274
|Renato Paratore, Italy
|69-65-67-73—274
|Yurav Premlall, South Africa
|67-68-71-68—274
|David Ravetto, France
|70-64-71-69—274
|Marcel Schneider, Germany
|70-67-66-71—274
|Jason Scrivener, Australia
|67-70-71-66—274
|Euan Walker, Scotland
|71-65-70-68—274
|Paul Waring, England
|66-71-70-67—274
|Cameron Adam, Scotland
|66-71-69-69—275
|Jonathan Broomhead, South Africa
|69-66-72-68—275
|Sean Crocker, United States
|71-68-68-68—275
|Anthony De Schutter, Belgium
|67-70-68-70—275
|Andreas Halvorsen, Norway
|71-68-69-67—275
|Yanhan Zhou, China
|69-69-69-68—275
|Matthew Baldwin, England
|68-71-66-71—276
|Clement Charmasson, France
|68-69-71-68—276
|Joe Dean, England
|70-69-68-69—276
|Julien Guerrier, France
|69-68-71-68—276
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|68-69-71-68—276
|Andy Sullivan, England
|66-69-72-69—276
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|69-68-70-70—277
|Thomas Detry, Belgium
|68-68-73-68—277
|Rikuya Hoshino, Japan
|67-67-72-71—277
|Romain Langasque, France
|67-66-73-71—277
|Matteo Manassero, Italy
|69-70-72-66—277
|Marcel Siem, Germany
|68-69-70-70—277
|Calum Hill, Scotland
|67-69-69-73—278
|Yuto Katsuragawa, Japan
|70-68-68-72—278
|Maximilian Steinlechner, Austria
|73-66-68-71—278
|Kristof Ulenaers, Belgium
|70-69-67-72—278
|Adam Blomme, Sweden
|71-67-69-72—279
|Hennie Du Plessis, South Africa
|70-68-71-70—279
|Scott Jamieson, Scotland
|67-70-71-71—279
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|68-69-72-70—279
|Yuvraj Sandhu, India
|70-68-68-73—279
|Quentin Debove, France
|70-68-66-76—280
|Arthur Haghedooren, Belgium
|72-67-68-73—280
|Gavin Green, Malaysia
|74-65-73-69—281
|Caleb Surratt, United States
|71-68-72-70—281
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|68-71-70-72—281
|Ross Fisher, England
|70-69-70-73—282
|Lev Grinberg, Ukraine
|68-71-74-70—283
|Joost Luiten, Netherlands
|68-69-73-73—283
|Connor Syme, Scotland
|69-69-70-75—283
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.