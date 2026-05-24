Live Radio
Home » Sports » Soudal Open Scores

Soudal Open Scores

The Associated Press

May 24, 2026, 11:53 AM

Sunday

At Rinkven International GC

Antwerp, Belgium

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,940; Par: 71

Final Round

Richard Sterne, South Africa 64-68-68-66—266
Marcus Armitage, England 68-68-66-66—268
Jorge Campillo, Spain 66-66-68-68—268
Kota Kaneko, Japan 68-65-68-67—268
Marcus Kinhult, Sweden 66-67-71-64—268
Jacob Skov Olesen, Denmark 64-68-67-69—268
Victor Perez, France 68-69-65-66—268
MJ Daffue, South Africa 67-66-65-71—269
Gregorio De Leo, Italy 66-71-67-65—269
Nathan Kimsey, England 67-71-63-68—269
Zander Lombard, South Africa 63-66-66-74—269
Benjamin Schmidt, England 66-66-67-70—269
Albin Bergstrom, Sweden 67-67-66-70—270
Andrew Johnston, England 69-64-67-70—270
Tom Vaillant, France 65-64-70-71—270
Darius Van Driel, Netherlands 69-68-68-65—270
Wenyi Ding, China 69-67-67-68—271
Francesco Laporta, Italy 70-68-68-65—271
Mikael Lindberg, Sweden 66-71-67-67—271
Jeff Winther, Denmark 66-70-70-65—271
Fabrizio Zanotti, Paraguay 67-71-68-65—271
Casey Jarvis, South Africa 67-65-72-68—272
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 68-69-70-65—272
Jack Buchanan, Australia 67-70-69-67—273
Martin Couvra, France 66-72-67-68—273
Ricardo Gouveia, Portugal 68-71-67-67—273
Alexander Levy, France 69-69-68-67—273
Eddie Pepperell, England 69-65-72-67—273
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-67-68-68—273
Davis Bryant, United States 71-64-72-67—274
Jens Dantorp, Sweden 68-69-68-69—274
Manuel Elvira, Spain 67-69-68-70—274
Oliver Lindell, Finland 69-68-65-72—274
Renato Paratore, Italy 69-65-67-73—274
Yurav Premlall, South Africa 67-68-71-68—274
David Ravetto, France 70-64-71-69—274
Marcel Schneider, Germany 70-67-66-71—274
Jason Scrivener, Australia 67-70-71-66—274
Euan Walker, Scotland 71-65-70-68—274
Paul Waring, England 66-71-70-67—274
Cameron Adam, Scotland 66-71-69-69—275
Jonathan Broomhead, South Africa 69-66-72-68—275
Sean Crocker, United States 71-68-68-68—275
Anthony De Schutter, Belgium 67-70-68-70—275
Andreas Halvorsen, Norway 71-68-69-67—275
Yanhan Zhou, China 69-69-69-68—275
Matthew Baldwin, England 68-71-66-71—276
Clement Charmasson, France 68-69-71-68—276
Joe Dean, England 70-69-68-69—276
Julien Guerrier, France 69-68-71-68—276
Rocco Repetto Taylor, Spain 68-69-71-68—276
Andy Sullivan, England 66-69-72-69—276
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 69-68-70-70—277
Thomas Detry, Belgium 68-68-73-68—277
Rikuya Hoshino, Japan 67-67-72-71—277
Romain Langasque, France 67-66-73-71—277
Matteo Manassero, Italy 69-70-72-66—277
Marcel Siem, Germany 68-69-70-70—277
Calum Hill, Scotland 67-69-69-73—278
Yuto Katsuragawa, Japan 70-68-68-72—278
Maximilian Steinlechner, Austria 73-66-68-71—278
Kristof Ulenaers, Belgium 70-69-67-72—278
Adam Blomme, Sweden 71-67-69-72—279
Hennie Du Plessis, South Africa 70-68-71-70—279
Scott Jamieson, Scotland 67-70-71-71—279
Sadom Kaewkanjana, Thailand 68-69-72-70—279
Yuvraj Sandhu, India 70-68-68-73—279
Quentin Debove, France 70-68-66-76—280
Arthur Haghedooren, Belgium 72-67-68-73—280
Gavin Green, Malaysia 74-65-73-69—281
Caleb Surratt, United States 71-68-72-70—281
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 68-71-70-72—281
Ross Fisher, England 70-69-70-73—282
Lev Grinberg, Ukraine 68-71-74-70—283
Joost Luiten, Netherlands 68-69-73-73—283
Connor Syme, Scotland 69-69-70-75—283

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up