Riviera Maya Open at Mayakoba Scores

Sunday
At El Camaleon Golf Club
Playa del Carmen, Mexico
Purse: $2.5 million
Yardage: 6,583; Par: 72
Final Round
|Nelly Korda, $375,000
|68-67-67-69—271
|Arpichaya Yubol, $230,318
|70-69-66-70—275
|Yu Liu, $167,080
|72-66-69-69—276
|Brianna Do, $129,249
|66-69-72-71—278
|Maria Marin
|71-71-69-69—280
|Carlota Ciganda, $94,574
|67-71-71-72—281
|Jodi Ewart Shadoff, $94,574
|71-70-71-69—281
|Soo Bin Joo, $71,245
|68-72-72-70—282
|Melanie Green, $54,222
|66-70-73-74—283
|Erika Hara, $54,222
|68-72-75-68—283
|MinJi Kang, $54,222
|74-72-69-68—283
|Carolina Melgrati, $54,222
|69-73-71-70—283
|Isi Gabsa, $37,072
|72-70-75-67—284
|Linn Grant, $37,072
|71-75-72-66—284
|Nataliya Guseva, $37,072
|69-72-70-73—284
|Jin Hee Im, $37,072
|70-71-74-69—284
|Minami Katsu, $37,072
|69-68-69-78—284
|Gina Kim, $37,072
|74-69-74-67—284
|Maude-Aimee Leblanc, $37,072
|71-73-68-72—284
|Amanda Doherty, $27,003
|71-71-72-71—285
|Sofia Garcia, $27,003
|70-69-75-71—285
|You Min Hwang, $27,003
|73-73-70-69—285
|Akie Iwai, $27,003
|72-74-69-70—285
|Aline Krauter, $27,003
|72-71-72-70—285
|Lucy Li, $27,003
|72-71-74-68—285
|Gaby Lopez, $27,003
|68-71-73-73—285
|Laetitia Beck, $20,270
|71-70-72-73—286
|Chella Choi, $20,270
|70-74-76-66—286
|Olivia Cowan, $20,270
|71-68-76-71—286
|Isabella Fierro, $20,270
|77-68-74-67—286
|Jiwon Jeon, $20,270
|72-71-76-67—286
|Danielle Kang, $20,270
|70-72-74-70—286
|Azahara Munoz, $20,270
|72-71-73-70—286
|Gabriela Ruffels, $20,270
|70-72-74-70—286
|Pajaree Anannarukarn, $14,897
|72-70-75-70—287
|Brooke Matthews, $14,897
|70-75-69-73—287
|Nastasia Nadaud, $14,897
|71-71-74-71—287
|Alexa Pano, $14,897
|74-69-76-68—287
|Lizette Salas, $14,897
|69-71-73-74—287
|Linnea Strom, $14,897
|72-73-74-68—287
|Michelle Zhang, $14,897
|72-70-73-72—287
|Ana Belac, $11,853
|74-71-72-71—288
|Celine Herbin, $11,853
|74-70-72-72—288
|Kokona Sakurai, $11,853
|68-74-76-70—288
|Carla Tejedo, $11,853
|71-72-73-72—288
|Adela Cernousek, $9,772
|75-69-75-70—289
|Laney Frye, $9,772
|71-74-75-69—289
|Savannah Grewal, $9,772
|76-67-74-72—289
|Mina Kreiter, $9,772
|70-71-77-71—289
|Natasha Andrea Oon, $9,772
|69-75-75-70—289
|Jessica Porvasnik, $9,772
|72-73-72-72—289
|Robyn Choi, $8,196
|69-76-74-71—290
|Sophia Schubert, $8,196
|70-76-71-73—290
|Gigi Stoll, $8,196
|75-71-73-71—290
|Alana Uriell, $8,196
|74-72-72-72—290
|Peiyun Chien, $7,313
|71-72-78-70—291
|Madison Young, $7,313
|73-72-75-71—291
|Weiwei Zhang, $7,313
|69-75-70-77—291
|Hinako Shibuno, $6,683
|76-70-72-74—292
|Dewi Weber, $6,683
|75-71-75-71—292
|Mariel Galdiano, $6,116
|73-69-76-75—293
|Benedetta Moresco, $6,116
|71-74-76-72—293
|Jasmine Suwannapura, $6,116
|71-73-75-74—293
|Lauren Walsh, $6,116
|72-72-74-75—293
|Yuna Nishimura, $5,737
|71-75-76-72—294
|Yahui Zhang, $5,737
|73-72-77-72—294
|Camille Boyd, $5,548
|74-71-77-73—295
|Hailee Cooper, $5,296
|72-73-75-76—296
|Daniela Darquea, $5,296
|75-70-76-75—296
|Emma McMyler, $5,296
|72-70-78-76—296
|Celine Borge, $4,981
|72-69-78-78—297
|Jeongeun Lee6, $4,981
|74-72-75-76—297
|Hira Naveed, $4,981
|74-72-74-77—297
|Chisato Iwai, $4,854
|75-71-73-79—298
|Katherine Perry-Hamski, $4,791
|70-76-75-83—304
