Regions Tradition Tour Scores

Sunday
At Greystone GC
Birmingham, Ala.
Purse: $2.6 million
Yardage: 7,249; Par: 72
Final Round
|Stewart Cink, $390,000
|65-65-71-69—270
|Scott Hend, $228,800
|66-70-72-65—273
|Colin Montgomerie, $187,200
|67-70-67-71—275
|Soren Kjeldsen, $156,000
|68-68-71-69—276
|Doug Barron, $107,467
|69-68-69-71—277
|Alex Cejka, $107,467
|65-68-74-70—277
|Charlie Wi, $107,467
|66-66-77-68—277
|Ernie Els, $74,533
|71-71-68-68—278
|Fredrik Jacobson, $74,533
|69-68-72-69—278
|Y.E. Yang, $74,533
|68-69-70-71—278
|Steven Alker, $55,250
|66-69-71-73—279
|Stephen Ames, $55,250
|68-70-70-71—279
|Padraig Harrington, $55,250
|67-74-70-68—279
|Ken Tanigawa, $55,250
|72-65-70-72—279
|Matt Gogel, $42,900
|71-68-68-73—280
|Thongchai Jaidee, $42,900
|67-66-75-72—280
|Dicky Pride, $42,900
|67-71-71-71—280
|Boo Weekley, $42,900
|73-69-71-67—280
|Retief Goosen, $36,660
|68-65-74-74—281
|Ben Crane, $31,330
|73-68-69-72—282
|Paul Goydos, $31,330
|71-67-73-71—282
|George McNeill, $31,330
|71-73-69-69—282
|Vijay Singh, $31,330
|71-70-69-72—282
|Rocco Mediate, $25,415
|69-67-77-70—283
|Rory Sabbatini, $25,415
|71-72-72-68—283
|Kirk Triplett, $25,415
|70-67-72-74—283
|Bo Van Pelt, $25,415
|71-71-71-70—283
|K.J. Choi, $22,100
|71-72-70-71—284
|Justin Leonard, $22,100
|73-68-71-72—284
|Harrison Frazar, $18,772
|68-70-70-77—285
|Ricardo Gonzalez, $18,772
|70-70-74-71—285
|Miguel Angel Jimenez, $18,772
|73-70-72-70—285
|Scott Parel, $18,772
|75-68-71-71—285
|Cameron Percy, $18,772
|73-71-69-72—285
|Bernhard Langer, $15,275
|73-69-73-71—286
|Billy Mayfair, $15,275
|71-75-72-68—286
|Timothy O’Neal, $15,275
|70-70-74-72—286
|Gene Sauers, $15,275
|72-72-73-69—286
|Steve Allan, $12,480
|74-69-71-73—287
|Ken Duke, $12,480
|71-69-70-77—287
|David Duval, $12,480
|72-74-74-67—287
|Robert Karlsson, $12,480
|72-73-71-71—287
|Kenny Perry, $12,480
|70-70-74-73—287
|David Toms, $12,480
|72-70-72-73—287
|Michael Allen, $9,360
|72-69-72-76—289
|Shane Bertsch, $9,360
|70-69-75-75—289
|Angel Cabrera, $9,360
|72-67-73-77—289
|Tommy Gainey, $9,360
|71-71-79-68—289
|Tag Ridings, $9,360
|72-73-70-74—289
|Mike Weir, $9,360
|76-70-71-72—289
|Richard Green, $7,020
|70-73-76-71—290
|Tim Petrovic, $7,020
|73-74-70-73—290
|Paul Stankowski, $7,020
|70-69-77-74—290
|Stuart Appleby, $5,720
|72-71-77-71—291
|Woody Austin, $5,720
|72-76-73-70—291
|Darren Clarke, $5,720
|74-72-72-73—291
|Jerry Kelly, $5,720
|73-71-71-76—291
|Rod Pampling, $5,720
|69-72-72-78—291
|Jason Bohn, $4,550
|73-72-74-73—292
|Greg Chalmers, $4,550
|69-70-74-79—292
|Jose Maria Olazabal, $4,550
|74-71-78-69—292
|Tom Pernice, $4,550
|72-78-72-70—292
|Stephen Dodd, $3,770
|74-74-72-73—293
|Jeff Maggert, $3,770
|74-70-71-78—293
|Joe Durant, $3,120
|74-75-74-72—295
|Bob Estes, $3,120
|71-79-71-74—295
|Michael Wright, $3,120
|71-73-74-77—295
|Billy Andrade, $2,444
|76-73-75-72—296
|Heath Slocum, $2,444
|76-71-75-74—296
|Mario Tiziani, $2,444
|71-75-76-74—296
|John Daly, $2,132
|72-75-75-75—297
|Lee Janzen, $1,976
|75-71-75-78—299
|Chris DiMarco, $1,820
|76-76-76-73—301
|Scott McCarron, $1,716
|74-70-77-81—302
|John Senden, $1,612
|75-75-79-78—307
|Chad Campbell, $1,508
|81-75-80-76—312
|Steve Flesch
|70-76-76-WD
