Regions Tradition Par Scores

Saturday
At Greystone GC
Birmingham, Ala.
Purse: $2.6 million
Yardage: 7,249; Par: 72
Third Round
|Stewart Cink
|65-65-71—201
|-15
|Colin Montgomerie
|67-70-67—204
|-12
|Steven Alker
|66-69-71—206
|-10
|Doug Barron
|69-68-69—206
|-10
|Alex Cejka
|65-68-74—207
|-9
|Matt Gogel
|71-68-68—207
|-9
|Retief Goosen
|68-65-74—207
|-9
|Soren Kjeldsen
|68-68-71—207
|-9
|Ken Tanigawa
|72-65-70—207
|-9
|Y.E. Yang
|68-69-70—207
|-9
|Stephen Ames
|68-70-70—208
|-8
|Harrison Frazar
|68-70-70—208
|-8
|Scott Hend
|66-70-72—208
|-8
|Thongchai Jaidee
|67-66-75—208
|-8
|Fredrik Jacobson
|69-68-72—209
|-7
|Dicky Pride
|67-71-71—209
|-7
|Kirk Triplett
|70-67-72—209
|-7
|Charlie Wi
|66-66-77—209
|-7
|Ben Crane
|73-68-69—210
|-6
|Ken Duke
|71-69-70—210
|-6
|Ernie Els
|71-71-68—210
|-6
|Vijay Singh
|71-70-69—210
|-6
|Paul Goydos
|71-67-73—211
|-5
|Padraig Harrington
|67-74-70—211
|-5
|Angel Cabrera
|72-67-73—212
|-4
|Justin Leonard
|73-68-71—212
|-4
|Michael Allen
|72-69-72—213
|-3
|Greg Chalmers
|69-70-74—213
|-3
|K.J. Choi
|71-72-70—213
|-3
|George McNeill
|71-73-69—213
|-3
|Rocco Mediate
|69-67-77—213
|-3
|Rod Pampling
|69-72-72—213
|-3
|Cameron Percy
|73-71-69—213
|-3
|Bo Van Pelt
|71-71-71—213
|-3
|Boo Weekley
|73-69-71—213
|-3
|Steve Allan
|74-69-71—214
|-2
|Shane Bertsch
|70-69-75—214
|-2
|Ricardo Gonzalez
|70-70-74—214
|-2
|Timothy O’Neal
|70-70-74—214
|-2
|Scott Parel
|75-68-71—214
|-2
|Kenny Perry
|70-70-74—214
|-2
|David Toms
|72-70-72—214
|-2
|Miguel Angel Jimenez
|73-70-72—215
|-1
|Jerry Kelly
|73-71-71—215
|-1
|Bernhard Langer
|73-69-73—215
|-1
|Jeff Maggert
|74-70-71—215
|-1
|Tag Ridings
|72-73-70—215
|-1
|Rory Sabbatini
|71-72-72—215
|-1
|Robert Karlsson
|72-73-71—216
|E
|Paul Stankowski
|70-69-77—216
|E
|Tim Petrovic
|73-74-70—217
|+1
|Gene Sauers
|72-72-73—217
|+1
|Mike Weir
|76-70-71—217
|+1
|Darren Clarke
|74-72-72—218
|+2
|Billy Mayfair
|71-75-72—218
|+2
|Michael Wright
|71-73-74—218
|+2
|Jason Bohn
|73-72-74—219
|+3
|Richard Green
|70-73-76—219
|+3
|Stuart Appleby
|72-71-77—220
|+4
|Stephen Dodd
|74-74-72—220
|+4
|David Duval
|72-74-74—220
|+4
|Woody Austin
|72-76-73—221
|+5
|Bob Estes
|71-79-71—221
|+5
|Tommy Gainey
|71-71-79—221
|+5
|Lee Janzen
|75-71-75—221
|+5
|Scott McCarron
|74-70-77—221
|+5
|John Daly
|72-75-75—222
|+6
|Steve Flesch
|70-76-76—222
|+6
|Tom Pernice
|72-78-72—222
|+6
|Heath Slocum
|76-71-75—222
|+6
|Mario Tiziani
|71-75-76—222
|+6
|Joe Durant
|74-75-74—223
|+7
|Jose Maria Olazabal
|74-71-78—223
|+7
|Billy Andrade
|76-73-75—224
|+8
|Chris DiMarco
|76-76-76—228
|+12
|John Senden
|75-75-79—229
|+13
|Chad Campbell
|81-75-80—236
|+20
