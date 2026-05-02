Regions Tradition Par Scores

The Associated Press

May 2, 2026, 5:59 PM

Saturday

At Greystone GC

Birmingham, Ala.

Purse: $2.6 million

Yardage: 7,249; Par: 72

Third Round

Stewart Cink 65-65-71—201 -15
Colin Montgomerie 67-70-67—204 -12
Steven Alker 66-69-71—206 -10
Doug Barron 69-68-69—206 -10
Alex Cejka 65-68-74—207 -9
Matt Gogel 71-68-68—207 -9
Retief Goosen 68-65-74—207 -9
Soren Kjeldsen 68-68-71—207 -9
Ken Tanigawa 72-65-70—207 -9
Y.E. Yang 68-69-70—207 -9
Stephen Ames 68-70-70—208 -8
Harrison Frazar 68-70-70—208 -8
Scott Hend 66-70-72—208 -8
Thongchai Jaidee 67-66-75—208 -8
Fredrik Jacobson 69-68-72—209 -7
Dicky Pride 67-71-71—209 -7
Kirk Triplett 70-67-72—209 -7
Charlie Wi 66-66-77—209 -7
Ben Crane 73-68-69—210 -6
Ken Duke 71-69-70—210 -6
Ernie Els 71-71-68—210 -6
Vijay Singh 71-70-69—210 -6
Paul Goydos 71-67-73—211 -5
Padraig Harrington 67-74-70—211 -5
Angel Cabrera 72-67-73—212 -4
Justin Leonard 73-68-71—212 -4
Michael Allen 72-69-72—213 -3
Greg Chalmers 69-70-74—213 -3
K.J. Choi 71-72-70—213 -3
George McNeill 71-73-69—213 -3
Rocco Mediate 69-67-77—213 -3
Rod Pampling 69-72-72—213 -3
Cameron Percy 73-71-69—213 -3
Bo Van Pelt 71-71-71—213 -3
Boo Weekley 73-69-71—213 -3
Steve Allan 74-69-71—214 -2
Shane Bertsch 70-69-75—214 -2
Ricardo Gonzalez 70-70-74—214 -2
Timothy O’Neal 70-70-74—214 -2
Scott Parel 75-68-71—214 -2
Kenny Perry 70-70-74—214 -2
David Toms 72-70-72—214 -2
Miguel Angel Jimenez 73-70-72—215 -1
Jerry Kelly 73-71-71—215 -1
Bernhard Langer 73-69-73—215 -1
Jeff Maggert 74-70-71—215 -1
Tag Ridings 72-73-70—215 -1
Rory Sabbatini 71-72-72—215 -1
Robert Karlsson 72-73-71—216 E
Paul Stankowski 70-69-77—216 E
Tim Petrovic 73-74-70—217 +1
Gene Sauers 72-72-73—217 +1
Mike Weir 76-70-71—217 +1
Darren Clarke 74-72-72—218 +2
Billy Mayfair 71-75-72—218 +2
Michael Wright 71-73-74—218 +2
Jason Bohn 73-72-74—219 +3
Richard Green 70-73-76—219 +3
Stuart Appleby 72-71-77—220 +4
Stephen Dodd 74-74-72—220 +4
David Duval 72-74-74—220 +4
Woody Austin 72-76-73—221 +5
Bob Estes 71-79-71—221 +5
Tommy Gainey 71-71-79—221 +5
Lee Janzen 75-71-75—221 +5
Scott McCarron 74-70-77—221 +5
John Daly 72-75-75—222 +6
Steve Flesch 70-76-76—222 +6
Tom Pernice 72-78-72—222 +6
Heath Slocum 76-71-75—222 +6
Mario Tiziani 71-75-76—222 +6
Joe Durant 74-75-74—223 +7
Jose Maria Olazabal 74-71-78—223 +7
Billy Andrade 76-73-75—224 +8
Chris DiMarco 76-76-76—228 +12
John Senden 75-75-79—229 +13
Chad Campbell 81-75-80—236 +20

