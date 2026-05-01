Regions Tradition Par Scores

Friday
At Greystone GC
Birmingham, Ala.
Purse: $2.6 million
Yardage: 7,249; Par: 72
Second Round
|Stewart Cink
|65-65—130
|-14
|Charlie Wi
|66-66—132
|-12
|Alex Cejka
|65-68—133
|-11
|Retief Goosen
|68-65—133
|-11
|Thongchai Jaidee
|67-66—133
|-11
|Steven Alker
|66-69—135
|-9
|Scott Hend
|66-70—136
|-8
|Soren Kjeldsen
|68-68—136
|-8
|Rocco Mediate
|69-67—136
|-8
|Doug Barron
|69-68—137
|-7
|Fredrik Jacobson
|69-68—137
|-7
|Colin Montgomerie
|67-70—137
|-7
|Ken Tanigawa
|72-65—137
|-7
|Kirk Triplett
|70-67—137
|-7
|Y.E. Yang
|68-69—137
|-7
|Stephen Ames
|68-70—138
|-6
|Harrison Frazar
|68-70—138
|-6
|Paul Goydos
|71-67—138
|-6
|Dicky Pride
|67-71—138
|-6
|Shane Bertsch
|70-69—139
|-5
|Angel Cabrera
|72-67—139
|-5
|Greg Chalmers
|69-70—139
|-5
|Matt Gogel
|71-68—139
|-5
|Paul Stankowski
|70-69—139
|-5
|Ken Duke
|71-69—140
|-4
|Ricardo Gonzalez
|70-70—140
|-4
|Timothy O’Neal
|70-70—140
|-4
|Kenny Perry
|70-70—140
|-4
|Michael Allen
|72-69—141
|-3
|Ben Crane
|73-68—141
|-3
|Padraig Harrington
|67-74—141
|-3
|Justin Leonard
|73-68—141
|-3
|Rod Pampling
|69-72—141
|-3
|Vijay Singh
|71-70—141
|-3
|Ernie Els
|71-71—142
|-2
|Tommy Gainey
|71-71—142
|-2
|Bernhard Langer
|73-69—142
|-2
|David Toms
|72-70—142
|-2
|Bo Van Pelt
|71-71—142
|-2
|Boo Weekley
|73-69—142
|-2
|Steve Allan
|74-69—143
|-1
|Stuart Appleby
|72-71—143
|-1
|K.J. Choi
|71-72—143
|-1
|Richard Green
|70-73—143
|-1
|Miguel Angel Jimenez
|73-70—143
|-1
|Scott Parel
|75-68—143
|-1
|Rory Sabbatini
|71-72—143
|-1
|Jerry Kelly
|73-71—144
|E
|Jeff Maggert
|74-70—144
|E
|Scott McCarron
|74-70—144
|E
|George McNeill
|71-73—144
|E
|Cameron Percy
|73-71—144
|E
|Gene Sauers
|72-72—144
|E
|Michael Wright
|71-73—144
|E
|Jason Bohn
|73-72—145
|+1
|Robert Karlsson
|72-73—145
|+1
|Jose Maria Olazabal
|74-71—145
|+1
|Tag Ridings
|72-73—145
|+1
|Darren Clarke
|74-72—146
|+2
|David Duval
|72-74—146
|+2
|Steve Flesch
|70-76—146
|+2
|Lee Janzen
|75-71—146
|+2
|Billy Mayfair
|71-75—146
|+2
|Mario Tiziani
|71-75—146
|+2
|Mike Weir
|76-70—146
|+2
|John Daly
|72-75—147
|+3
|Tim Petrovic
|73-74—147
|+3
|Heath Slocum
|76-71—147
|+3
|Woody Austin
|72-76—148
|+4
|Stephen Dodd
|74-74—148
|+4
|Billy Andrade
|76-73—149
|+5
|Joe Durant
|74-75—149
|+5
|Bob Estes
|71-79—150
|+6
|Tom Pernice
|72-78—150
|+6
|John Senden
|75-75—150
|+6
|Chris DiMarco
|76-76—152
|+8
|Chad Campbell
|81-75—156
|+12
|Brett Quigley
|71-WD
