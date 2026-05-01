Live Radio
Home » Sports » Regions Tradition Par Scores

Regions Tradition Par Scores

The Associated Press

May 1, 2026, 6:22 PM

Friday

At Greystone GC

Birmingham, Ala.

Purse: $2.6 million

Yardage: 7,249; Par: 72

Second Round

Stewart Cink 65-65—130 -14
Charlie Wi 66-66—132 -12
Alex Cejka 65-68—133 -11
Retief Goosen 68-65—133 -11
Thongchai Jaidee 67-66—133 -11
Steven Alker 66-69—135 -9
Scott Hend 66-70—136 -8
Soren Kjeldsen 68-68—136 -8
Rocco Mediate 69-67—136 -8
Doug Barron 69-68—137 -7
Fredrik Jacobson 69-68—137 -7
Colin Montgomerie 67-70—137 -7
Ken Tanigawa 72-65—137 -7
Kirk Triplett 70-67—137 -7
Y.E. Yang 68-69—137 -7
Stephen Ames 68-70—138 -6
Harrison Frazar 68-70—138 -6
Paul Goydos 71-67—138 -6
Dicky Pride 67-71—138 -6
Shane Bertsch 70-69—139 -5
Angel Cabrera 72-67—139 -5
Greg Chalmers 69-70—139 -5
Matt Gogel 71-68—139 -5
Paul Stankowski 70-69—139 -5
Ken Duke 71-69—140 -4
Ricardo Gonzalez 70-70—140 -4
Timothy O’Neal 70-70—140 -4
Kenny Perry 70-70—140 -4
Michael Allen 72-69—141 -3
Ben Crane 73-68—141 -3
Padraig Harrington 67-74—141 -3
Justin Leonard 73-68—141 -3
Rod Pampling 69-72—141 -3
Vijay Singh 71-70—141 -3
Ernie Els 71-71—142 -2
Tommy Gainey 71-71—142 -2
Bernhard Langer 73-69—142 -2
David Toms 72-70—142 -2
Bo Van Pelt 71-71—142 -2
Boo Weekley 73-69—142 -2
Steve Allan 74-69—143 -1
Stuart Appleby 72-71—143 -1
K.J. Choi 71-72—143 -1
Richard Green 70-73—143 -1
Miguel Angel Jimenez 73-70—143 -1
Scott Parel 75-68—143 -1
Rory Sabbatini 71-72—143 -1
Jerry Kelly 73-71—144 E
Jeff Maggert 74-70—144 E
Scott McCarron 74-70—144 E
George McNeill 71-73—144 E
Cameron Percy 73-71—144 E
Gene Sauers 72-72—144 E
Michael Wright 71-73—144 E
Jason Bohn 73-72—145 +1
Robert Karlsson 72-73—145 +1
Jose Maria Olazabal 74-71—145 +1
Tag Ridings 72-73—145 +1
Darren Clarke 74-72—146 +2
David Duval 72-74—146 +2
Steve Flesch 70-76—146 +2
Lee Janzen 75-71—146 +2
Billy Mayfair 71-75—146 +2
Mario Tiziani 71-75—146 +2
Mike Weir 76-70—146 +2
John Daly 72-75—147 +3
Tim Petrovic 73-74—147 +3
Heath Slocum 76-71—147 +3
Woody Austin 72-76—148 +4
Stephen Dodd 74-74—148 +4
Billy Andrade 76-73—149 +5
Joe Durant 74-75—149 +5
Bob Estes 71-79—150 +6
Tom Pernice 72-78—150 +6
John Senden 75-75—150 +6
Chris DiMarco 76-76—152 +8
Chad Campbell 81-75—156 +12
Brett Quigley 71-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up