Live Radio
Home » Sports » PWHL Playoff Glance

PWHL Playoff Glance

The Associated Press

May 2, 2026, 9:44 PM

All Times EDT

x-if necessary

Semifinals

Boston 1, Ottawa 1

Thursday, April 30: Boston 2, Ottawa 1

Saturday, May 2: Ottawa 3, Boston 1

Friday, May 8: Boston at Ottawa, 7 p.m.

x-Sunday, May 10: Boston at Ottawa, 3 p.m.

x-Game 5, TBD: Ottawa at Boston, TBD

Minnesota 1, Montreal 0

Saturday, May 2: Minnesota 5, Montreal 4, OT

Tuesday, May 5: Minnesota at Montreal, 7 p.m.

Thursday, May 7: Montreal at Minnesota, 7 p.m.

x-Game 4, TBD: Montreal at Minnesota, TBD

x-Game 5, TBD: Minnesota at Montreal, TBD

Finals

TBD

______

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up