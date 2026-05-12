PGA Championship starting times at Aronimink

NEWTOWN SQUARE, Pa. (AP) — Starting times for the 108th PGA Championship, which starts Thursday at Aronimink Golf Club (all times EDT):
Thursday-Friday
First hole-10th hole
6:45 a.m.-12:10 p.m. — Braden Shattuck, United States; Alex Fitzpatrick, England; Ben Griffin, United States.
6:56 a.m.-12:21 p.m. — Francisco Bide, Argentina; Harry Hall, England; Ryan Gerard, United States.
7:07 a.m.-12:32 p.m. — Johnny Keefer, United States; Rico Hoey, Philippines; Nicolai Hojgaard, Denmark.
7:18 a.m.-12:43 p.m. — Shaun Micheel, United States; Michael Brennan, United States; Garrick Higgo, South Africa.
7:29 a.m.-12:54 p.m. — Y.E. Yang, South Korea; Jhonattan Vegas, Venezuela; Matt McCarty, United States.
7:40 a.m.-1:05 p.m. — Lucas Glover, United States; Tom McKibbin, Northern Ireland; Stephan Jaeger, Germany.
7:51 a.m-1:16 p.m. — Daniel Brown, England; Adrien Saddier, France; Harris English, United States.
8:02 a.m.-1:27 p.m. — Jacob Bridgeman, United States; Bud Cauley, United States; Alex Noren, Sweden.
8:13 a.m.-1:38 p.m. — Chris Kirk, United States; Max Greyserman, United States; Kristoffer Reitan, Norway.
8:24 a.m.-1:49 p.m. — Maverick McNealy, United States; Thomas Detry, Belgium; Padraig Harrington, Ireland.
8:35 a.m.-2 p.m. — Ryan Lenahan, United States; Ryan Fox, New Zealand; Kazuki Higa, Japan.
8:46 a.m.-2:11 p.m. — Jared Jones, United States; Michael Kim, United States; Ryo Hisatsune, Japan.
8:57 a.m.-2:22 p.m. — Tyler Collet, United States; Kota Kaneko, Japan; Brandt Snedeker, United States.
10th hole-First hole
6:50 a.m.-12:15 p.m. — Aldrich Potgieter, South Africa; David Puig, Spain; Denny McCarthy, United States.
7:01 a.m.-12:26 p.m. — William Mouw, United States; Chris Gabriele, United States; Taylor Pendrith, Canada.
7:12 a.m.-12:37 p.m. — Tom Hoge, United States; Bryce Fisher, United States; Joaquin Niemann, Chile.
7:23 a.m.-12:48 p.m. — Keith Mitchell, United States; Billy Horschel, United States; Ian Holt, United States.
7:34 a.m.-12:59 p.m. — Gary Woodland, United States; Jason Day, Australia; Sam Burns, United States.
7:45 a.m.-1:10 p.m. — Wyndham Clark, United States; Cameron Smith, Australia; Brian Harman, United States.
7:56 a.m.-1:21 p.m. — Patrick Cantlay, United States; Min Woo Lee, Australia; Sahith Theegala, United States.
8:07 a.m.-1:32 p.m. — Si Woo Kim, South Korea; Derek Berg, United States; Joe Highsmith, United States.
8:18 a.m.-1:43 p.m. — Bryson DeChambeau, United States; Ludvig Aberg, Sweden; Rickie Fowler, United States.
8:29 a.m.-1:54 p.m. — Xander Schauffele, United States; Brooks Koepka, United States; Tyrrell Hatton, England.
8:40 a.m.-2:05 p.m. — Rory McIlroy, Northern Ireland; Jordan Spieth, United States; Jon Rahm, Spain.
8:51 a.m.-2:16 p.m. — Daniel Hillier, New Zealand; Ryan Vermeer, United States; Max McGreevy, United States.
9:02 a.m.-2:27 p.m. — Paul McClure, United States; Mikael Lindberg, Sweden; Angel Ayora, Spain.
First hole-10th hole
12:15 p.m.-6:50 a.m. — Andrew Novak, United States; John Parry, England; Jordan Gumberg, United States.
12:26 p.m.-7:01 a.m. — Ben Polland, United States; Kurt Kitayama, United States; Nico Echavarria, Colombia.
12:37 p.m.-7:12 a.m. — Akshay Bhatia, United States; Ricky Castillo, United States; Michael Thorbjornsen, United States.
12:48 p.m.-7:23 a.m. — Luke Donald, England; Jesse Droemer, United States; Stewart Cink, United States.
12:59 p.m.-7:34 a.m. — Hideki Matsuyama, Japan; J.J. Spaun, United States; Max Homa, United States.
1:10 p.m.-7:45 a.m. — Ben Kern, United States; J.T. Poston, United States; Russell Henley, United States.
1:21 p.m.-7:56 a.m. — Adam Scott, Australia; Corey Conners, Canada; Daniel Berger, United States.
1:32 p.m.-8:07 a.m. — Viktor Hovland, Norway; Collin Morikawa, United States; Shane Lowry, Ireland.
1:43 p.m.-8:18 a.m. — Chris Gotterup, United States; Robert MacIntyre, Scotland; Tommy Fleetwood, England.
1:54 p.m.-8:29 a.m. — Cameron Young, United States; Keegan Bradley, United States; Justin Thomas, United States.
2:05 p.m.-8:40 a.m. — Scottie Scheffler, United States; Matt Fitzpatrick, England; Justin Rose, England.
2:16 p.m.-8:51 a.m. — Zach Haynes, United States; Alex Smalley, United States; Chandler Blanchet, United States.
2:27 p.m.-9:02 a.m. — Bernd Wiesberger, Austria; Sudarshan Yellamaraju, Canada; Andy Sullivan, England.
10th hole-First hole
12:10 p.m.-6:45 a.m. — Michael Block, United States; Rasmus Hojgaard, Denmark; Dustin Johnson, United States.
12:21 p.m.-6:56 a.m. — Mark Geddes, England; Steven Fisk, United States; David Lipsky, United States.
12:32 p.m.-7:07 a.m. — Sungjae Im, South Korea; Austin Hurt, United States; Casey Jarvis, South Africa.
12:43 p.m.-7:18 a.m. — Andrew Putnam, United States; Michael Kartrude, United States; Matt Wallace, England.
12:54 p.m.-7:29 a.m. — Martin Kaymer, Germany; Elvis Smylie, Australia; Davis Riley, United States.
1:05 p.m.-7:40 a.m. — Jason Dufner, United States; Haotong Li, China; Jimmy Walker, United States.
1:16 p.m.-7:51 a.m. — Nick Taylor, Canada; Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark; Jordan Smith, England.
1:27 p.m.-8:02 a.m. — Emiliano Grillo, Argentina; Patrick Reed, United States; Pierceson Coody, United States.
1:38 p.m.-8:13 a.m. — Brian Campbell, United States; Adam Schenk, United States; Christiaan Bezuidenhout, South Africa.
1:49 p.m.-8:24 a.m. — Marco Penge, England; Sepp Straka, Austria; Patrick Rodgers, United States.
2 p.m.-8:35 a.m. — Aaron Rai, England; Travis Smyth, Australia; Sami Valimaki, Finland.
2:11 p.m.-8:46 a.m. — Sam Stevens, United States; Jayden Schaper, South Africa; Garrett Sapp, United States;
2:24 p.m.-8:57 a.m. — Timothy Wiseman, United States; Matti Schmid, Germany; Austin Smotherman, United States.
