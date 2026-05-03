NHRA Southern Nationals Results

ADEL, Ga. — Final finish order (1-16) at the 41st annual NHRA Southern Nationals at South Georgia Motorsports Park. The race is the fifth of 20 events in the NHRA Mission Foods Drag Racing Series.
TOP FUEL:
1. Shawn Langdon; 2. Doug Kalitta; 3. Justin Ashley; 4. Clay Millican; 5. Leah Pruett; 6. Billy Torrence; 7. Maddi Gordon; 8. Antron Brown; 9. Shawn Reed; 10. Will Smith; 11. Cameron Ferre; 12. Josh Hart; 13. Tony Schumacher; 14. Dan Mercier; 15. Tony Stewart.
FUNNY CAR:
1. Jordan Vandergriff; 2. J.R. Todd; 3. Hunter Green; 4. Alexis DeJoria; 5. Chad Green; 6. Matt Hagan; 7. Spencer Hyde; 8. Daniel Wilkerson; 9. Austin Prock; 10. Cruz Pedregon; 11. Jeff Arend; 12. Jack Beckman; 13. Dave Richards; 14. Ron Capps.
PRO STOCK:
1. Dallas Glenn; 2. Troy Coughlin Jr.; 3. Greg Stanfield; 4. Erica Enders; 5. Matt Latino; 6. Deric Kramer; 7. Kenny Delco; 8. Brandon Miller; 9. Greg Anderson; 10. Aaron Stanfield; 11. Eric Latino; 12. Matt Hartford; 13. Shane Tucker; 14. Jeg Coughlin; 15. Cody Coughlin; 16. Cody Anderson.
PRO STOCK MOTORCYCLE:
1. Matt Smith; 2. Richard Gadson; 3. Gaige Herrera; 4. Angie Smith; 5. Clayton Howey; 6. John Hall; 7. Jianna Evaristo; 8. Chase Van Sant; 9. Ryan Oehler; 10. Steve Johnson; 11. Charles Poskey; 12. Geno Scali; 13. Kelly Clontz; 14. Marc Ingwersen; 15. Brayden Davis.
Final results
Top Fuel — Shawn Langdon, 3.808 seconds, 333.16 mph def. Doug Kalitta, 3.954 seconds, 314.61 mph.
Funny Car — Jordan Vandergriff, Chevy Camaro, 4.007, 314.17 def. J.R. Todd, Toyota GR Supra, 4.784, 169.89.
Pro Stock — Dallas Glenn, Chevy Camaro, 6.642, 211.39 def. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.643, 208.59.
Pro Stock Motorcycle — Matt Smith, Buell, 6.724, 202.06 def. Richard Gadson, Suzuki, 6.834, 193.24.
Super Stock — Dan Fletcher, Chevy Camaro, 9.518, 134.51 def. Casey Smith, Ford Mustang, 8.902, 143.17.
Stock Eliminator — Michael Brand, Ford Mustang, 8.767, 151.83 def. Dan Fletcher, Chevy Camaro, 10.974, 119.06.
Super Comp — Sherman Adcock, Dragster, 8.888, 173.29 def. Lauren Freer, Dragster, 8.880, 186.59.
Super Gas — Tracy Barnes, Chevy Corvette, 9.920, 166.42 def. Chris Lewis, Chevy Camaro, 9.890, 168.35.
Top Dragster — James Brown, Dragster, 6.631, 202.85 def. Chris Roe, Dragster, 6.901, 194.02.
Pro Modified — Jason Collins, Chevy Camaro, 5.731, 252.99 def. Mike Thielen, Ford Mustang, 9.682, 93.34.
Junior Dragster Shootout — Matthew Petersen, Halfscale, 7.980, 76.32 def. Mila Figueroa, Mike Bos, 8.966, 71.32.
Final round-by-round results
TOP FUEL:
ROUND ONE — Antron Brown, 3.746, 331.94 def. Shawn Reed, 3.727, 333.58; Clay Millican, 3.812, 327.74 def. Tony Schumacher, 8.933, 83.50; Justin Ashley, 4.073, 254.81 def. Tony Stewart, 10.598, 66.69; Maddi Gordon, 3.728, 340.22 def. Will Smith, 4.056, 258.12; Doug Kalitta, 3.732, 338.94 was unopposed; Shawn Langdon, 4.151, 249.72 def. Cameron Ferre, 6.650, 103.35; Billy Torrence, 3.742, 335.82 def. Dan Mercier, 9.198, 88.29; Leah Pruett, 3.996, 287.78 def. Josh Hart, 7.296, 77.48;
QUARTERFINALS — Langdon, 3.812, 332.59 def. Brown, 13.197, 38.36; Millican, 5.026, 147.91 def. Torrence, 7.136, 142.97; Ashley, 4.035, 246.35 def. Gordon, 10.440, 80.96; Kalitta, 3.798, 333.00 def. Pruett, 3.864, 322.96;
SEMIFINALS — Langdon, 3.898, 316.90 def. Millican, 7.214, 82.81; Kalitta, 5.190, 288.58 def. Ashley, 5.450, 183.57;
FINAL — Langdon, 3.808, 333.16 def. Kalitta, 3.954, 314.61.
FUNNY CAR:
ROUND ONE — Chad Green, Ford Mustang, 3.925, 326.95 def. Ron Capps, Toyota GR Supra, 16.631, 35.73; Alexis DeJoria, Chevy Camaro, 3.946, 325.61 def. Cruz Pedregon, Dodge Charger, 4.135, 237.80; Jordan Vandergriff, Camaro, 3.950, 330.63 def. Jeff Arend, Charger, 4.154, 309.77; J.R. Todd, GR Supra, 3.944, 334.32 def. Daniel Wilkerson, Mustang, 4.047, 303.30; Matt Hagan, Charger, 3.988, 328.06 def. Jack Beckman, Camaro, 4.598, 183.24; Spencer Hyde, Mustang, 3.978, 322.81 def. Austin Prock, Mustang, 4.101, 319.82; Hunter Green, Charger, 4.007, 321.65 def. Dave Richards, Mustang, 6.470, 109.15;
QUARTERFINALS — H. Green, 4.076, 310.13 def. C. Green, 4.595, 184.77; Vandergriff, 3.956, 332.34 def. Hyde, 12.015, 63.76; DeJoria, 4.016, 314.68 def. Hagan, 10.211, 83.83; Todd, 3.972, 335.07 was unopposed;
SEMIFINALS — Todd, 6.188, 245.67 def. DeJoria, Foul – Centerline; Vandergriff, 3.964, 331.36 def. H. Green, 4.151, 306.53;
FINAL — Vandergriff, 4.007, 314.17 def. Todd, 4.784, 169.89.
PRO STOCK:
ROUND ONE — Dallas Glenn, Chevy Camaro, 7.039, 209.23 def. Jeg Coughlin, Camaro, 8.137, 137.95; Deric Kramer, Camaro, 6.568, 210.77 def. Matt Hartford, Camaro, 7.239, 186.12; Kenny Delco, Camaro, 7.079, 198.88 def. Cody Anderson, Camaro, 21.679, 34.14; Brandon Miller, Dodge Dart, 9.370, 142.96 def. Cody Coughlin, Camaro, 10.485, 97.65; Greg Stanfield, Camaro, 6.532, 211.23 def. Shane Tucker, Camaro, 7.569, 203.46; Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.609, 209.98 def. Eric Latino, Camaro, Foul – Red Light; Matt Latino, Camaro, 6.548, 211.23 def. Greg Anderson, Camaro, 6.512, 211.39; Erica Enders, Camaro, 6.552, 211.33 def. Aaron Stanfield, Camaro, 6.584, 209.59;
QUARTERFINALS — Coughlin Jr., 6.632, 209.46 def. Kramer, 10.172, 96.03; Enders, 7.015, 208.84 def. Delco, 17.963, 44.36; Glenn, 6.587, 210.34 def. M. Latino, 6.562, 210.97; G. Stanfield, 7.345, 156.21 def. Miller, 24.517, 28.61;
SEMIFINALS — Coughlin Jr., 6.636, 206.83 def. Enders, 28.224, 22.05; Glenn, 8.121, 196.07 def. G. Stanfield, 8.437, 167.78;
FINAL — Glenn, 6.642, 211.39 def. Coughlin Jr., 6.643, 208.59.
PRO STOCK MOTORCYCLE:
ROUND ONE — Chase Van Sant, Suzuki, 6.883, 196.96 def. Marc Ingwersen, Buell, 7.088, 191.38; Angie Smith, Buell, 6.779, 200.02 def. Brayden Davis, Buell, 9.392, 92.13; Jianna Evaristo, Buell, 7.091, 194.16 def. Kelly Clontz, Suzuki, 7.079, 157.65; Clayton Howey, Suzuki, 6.775, 199.58 def. Ryan Oehler, Buell, 6.806, 198.41; John Hall, 6.809, 200.74 def. Steve Johnson, Suzuki, 6.907, 195.19; Richard Gadson, Suzuki, 6.759, 201.40 def. Geno Scali, Suzuki, 6.940, 194.77; Gaige Herrera, Suzuki, 6.707, 199.52 def. Charles Poskey, Suzuki, 6.935, 195.53; Matt Smith, Buell, 24.124, 27.76 was unopposed;
QUARTERFINALS — A. Smith, 6.745, 198.96 def. Hall, 6.804, 200.80; M. Smith, 6.685, 203.06 def. Van Sant, 7.101, 170.00; Gadson, 6.770, 201.40 def. Howey, Foul – Red Light; Herrera, 6.775, 199.40 def. Evaristo, 6.847, 200.44;
SEMIFINALS — Gadson, 6.756, 201.46 def. Herrera, 6.783, 199.14; M. Smith, 6.729, 202.61 def. A. Smith, 6.867, 196.67;
FINAL — M. Smith, 6.724, 202.06 def. Gadson, 6.834, 193.24.
Point standings
Top Fuel
1. Shawn Langdon, 481; 2. Doug Kalitta, 477; 3. Leah Pruett, 352; 4. Tony Stewart, 332; 5. Josh Hart, 298; 6. Maddi Gordon, 296; 7. Justin Ashley, 280; 8. Billy Torrence, 244; 9. Clay Millican, 220; 10. Antron Brown, 218.
Funny Car
1. J.R. Todd, 411; 2. Ron Capps, 408; 3. Matt Hagan, 386; 4. Jordan Vandergriff, 383; 5. Chad Green, 340; 6. Alexis DeJoria, 297; 7. Spencer Hyde, 275; 8. Jack Beckman, 245; 9. Daniel Wilkerson, 201; 10. Dave Richards, 171.
Pro Stock
1. Dallas Glenn, 476; 2. Greg Anderson, 400; 3. Matt Hartford, 343; 4. Greg Stanfield, 326; 5. Matt Latino, 290; 6. Cody Coughlin, 289; 7. Erica Enders, 283; 8. Aaron Stanfield, 231; 9. Jeg Coughlin, 224; 10. Troy Coughlin Jr., 218.
Pro Stock Motorcycle
1. Richard Gadson, 316; 2. Gaige Herrera, 265; 3. Matt Smith, 234; 4. John Hall, 204; 5. Clayton Howey, 201; 6. Angie Smith, 192; 7. Chase Van Sant, 178; 8. (tie) Jianna Evaristo, 136; Steve Johnson, 136; 10. Ryan Oehler, 124.
