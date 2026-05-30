NHRA Potomac Nationals Pairings

Saturday
At Maryland International Raceway
Mechanicsville, Md.
Sunday’s pairings
Top Fuel
1. Shawn Langdon, 3.744 seconds, 336.23 mph vs. Bye; 2. Doug Kalitta, 3.771, 333.91 vs. 15. Lex Joon, 4.225, 214.45; 3. Leah Pruett, 3.771, 331.12 vs. 14. Spencer Massey, 3.865, 323.27; 4. Tony Stewart, 3.790, 333.33 vs. 13. Shawn Reed, 3.865, 323.50; 5. Billy Torrence, 3.798, 334.65 vs. 12. Tony Schumacher, 3.854, 327.90; 6. Maddi Gordon, 3.805, 333.74 vs. 11. Will Smith, 3.844, 306.53; 7. Josh Hart, 3.811, 333.91 vs. 10. Clay Millican, 3.839, 321.88; 8. Justin Ashley, 3.815, 326.40 vs. 9. Antron Brown, 3.823, 329.42.
Funny Car
1. Jack Beckman, Chevy Camaro, 3.935, 326.79 vs. 16. Joe Morrison, Dodge Charger, 10.872, 82.58; 2. Cruz Pedregon, Charger, 3.951, 323.19 vs. 15. Del Worsham, Toyota Supra, 4.209, 250.00; 3. Spencer Hyde, Ford Mustang, 3.953, 323.58 vs. 14. Daniel Wilkerson, Mustang, 4.066, 318.32; 4. Jordan Vandergriff, Camaro, 3.970, 322.81 vs. 13. Dave Richards, Mustang, 4.058, 321.42; 5. Chad Green, Mustang, 3.985, 321.19 vs. 12. Paul Lee, Charger, 4.048, 311.13; 6. Matt Hagan, Charger, 3.989, 326.87 vs. 11. Austin Prock, Mustang, 4.036, 316.90; 7. Alexis DeJoria, Camaro, 3.997, 326.16 vs. 10. Ron Capps, Toyota GR Supra, 4.024, 321.88; 8. J.R. Todd, GR Supra, 4.001, 327.03 vs. 9. Blake Alexander, Charger, 4.018, 319.90.
Pro Stock
1. Greg Stanfield, Chevy Camaro, 6.482, 212.39 vs. 16. Alan Prusiensky, Dodge Dart, 6.764, 203.95; 2. Dallas Glenn, Camaro, 6.486, 212.16 vs. 15. Shane Tucker, Camaro, 6.587, 211.43; 3. Eric Latino, Camaro, 6.493, 211.56 vs. 14. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.586, 210.77; 4. Greg Anderson, Camaro, 6.494, 211.79 vs. 13. Brandon Miller, Dart, 6.583, 209.56; 5. Matt Latino, Camaro, 6.504, 212.56 vs. 12. Deric Kramer, Camaro, 6.535, 210.87; 6. Matt Hartford, Camaro, 6.504, 211.96 vs. 11. Kenny Delco, Camaro, 6.522, 210.80; 7. Cody Anderson, Camaro, 6.505, 211.56 vs. 10. Aaron Stanfield, Camaro, 6.513, 212.06; 8. Jeg Coughlin, Camaro, 6.508, 211.76 vs. 9. Erica Enders, Camaro, 6.512, 212.03.
Pro Stock Motorcycle
1. Angie Smith, Buell, 6.690, 202.97 vs. Bye; 2. Richard Gadson, Suzuki, 6.729, 201.31 vs. 15. Wesley Wells, Suzuki, 6.960, 193.16; 3. John Hall, Beull, 6.739, 202.55 vs. 14. Charles Poskey, Suzuki, 6.942, 196.90; 4. Chip Ellis, Buell, 6.743, 201.16 vs. 13. Geno Scali, Suzuki, 6.855, 198.70; 5. Clayton Howey, Suzuki, 6.764, 200.02 vs. 12. Steve Johnson, Suzuki, 6.827, 197.33; 6. Jianna Evaristo, Buell, 6.766, 202.06 vs. 11. Kelly Clontz, Suzuki, 6.818, 198.47; 7. Ryan Oehler, Buell, 6.770, 201.10 vs. 10. Chase Van Sant, Suzuki, 6.778, 200.32; 8. Gaige Herrera, Suzuki, 6.770, 199.91 vs. 9. Brayden Davis, Buell, 6.771, 199.85.
