NCAA Division I Women’s Lacrosse Glance

The Associated Press

May 13, 2026, 7:10 PM

All Times EDT

First Round

Friday, May 8

No. 5 Stony Brook 19, Stonehill 5

Rutgers 12, Princeton 11

No. 4 Johns Hopkins 21, Albany (NY) 7

No. 6 Navy 17, UMass 16

No. 7 Michigan 18, Mercer 8

Boston College 10, Yale 4

James Madison 13, Notre Dame 12

Clemson 19, Davidson 6

No. 8 Colorado 10, Jacksonville 9

Army 20, Fairfield 8

Stanford 7, Penn St. 5

Syracuse 8 Loyola (Md.) 6

Denver 16, Florida 8

Second Round

Sunday, May 10

No. 2 North Carolina 17, Clemson 6

No. 3 Maryland 11, Rutgers 8

No. 4 John Hopkins 21, Army 13

No. 5 Stony Brook 10, Boston College 9

No. 6 Navy 11, Syracuse 10, OT

Stanford 13, No. 7 Michigan 12

No. 1 Northwestern 17, James Madison 5

No. 8 Colorado 11, Denver 9

Quarterfinals

Thursday, May 14

Stony Brook at Johns Hopkins, noon

Colorado at Northwestern, 2:30 p.m.

Navy at Maryland, 5 p.m.

Stanford at North Carolina, 7:30 p.m.

Semifinals

At Martin Stadium, Chicago

Friday, May 22

TBD

Championship

At Martin Stadium, Chicago

Sunday, May 24

Semifinal winners, TBD

