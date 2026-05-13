NCAA Division I Women’s Lacrosse Glance

All Times EDT
First Round
Friday, May 8
No. 5 Stony Brook 19, Stonehill 5
Rutgers 12, Princeton 11
No. 4 Johns Hopkins 21, Albany (NY) 7
No. 6 Navy 17, UMass 16
No. 7 Michigan 18, Mercer 8
Boston College 10, Yale 4
James Madison 13, Notre Dame 12
Clemson 19, Davidson 6
No. 8 Colorado 10, Jacksonville 9
Army 20, Fairfield 8
Stanford 7, Penn St. 5
Syracuse 8 Loyola (Md.) 6
Denver 16, Florida 8
Second Round
Sunday, May 10
No. 2 North Carolina 17, Clemson 6
No. 3 Maryland 11, Rutgers 8
No. 4 John Hopkins 21, Army 13
No. 5 Stony Brook 10, Boston College 9
No. 6 Navy 11, Syracuse 10, OT
Stanford 13, No. 7 Michigan 12
No. 1 Northwestern 17, James Madison 5
No. 8 Colorado 11, Denver 9
Quarterfinals
Thursday, May 14
Stony Brook at Johns Hopkins, noon
Colorado at Northwestern, 2:30 p.m.
Navy at Maryland, 5 p.m.
Stanford at North Carolina, 7:30 p.m.
Semifinals
At Martin Stadium, Chicago
Friday, May 22
TBD
Championship
At Martin Stadium, Chicago
Sunday, May 24
Semifinal winners, TBD
